https://ria.ru/20220816/koronavirus-1809929283.html
В России за сутки госпитализировали 3411 пациентов с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 3411 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 16.08.2022
В России за сутки госпитализировали 3411 пациентов с COVID-19
Более 3,4 тысячи человек с COVID-19 госпитализированы в России за сутки, это на 115,7% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T11:07
2022-08-16T11:07
2022-08-16T11:07
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общество
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Более 3,4 тысячи человек с COVID-19 госпитализированы в России за сутки, это на 115,7% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."По состоянию на 16 августа 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 3 411 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 115,7%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций отмечен в 72 регионах, снижение - в 9, ситуация не изменилась в четырех.Более 23,9 тысячи новых случаев COVID-19 выявлено в России за сутки, умерли 59 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Согласно сообщению, в стране за сутки выздоровели 20 583 человека, или на 33,6% больше в сравнении с 15 августа."Выявлено 23 909 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 59 человек", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220815/maski-1809822857.html
https://ria.ru/20220816/covid-1809880134.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Распространение коронавируса, Россия, Общество, Здоровье - Общество, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России
В России за сутки госпитализировали 3411 пациентов с COVID-19
В России за сутки выявили 23909 новых случаев COVID-19, умерли 59 человек