https://ria.ru/20220816/koronavirus-1809929283.html

В России за сутки госпитализировали 3411 пациентов с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 3411 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 16.08.2022

В России за сутки госпитализировали 3411 пациентов с COVID-19

Более 3,4 тысячи человек с COVID-19 госпитализированы в России за сутки, это на 115,7% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T11:07

2022-08-16T11:07

2022-08-16T11:07

распространение коронавируса

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общество

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Более 3,4 тысячи человек с COVID-19 госпитализированы в России за сутки, это на 115,7% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."По состоянию на 16 августа 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 3 411 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 115,7%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций отмечен в 72 регионах, снижение - в 9, ситуация не изменилась в четырех.Более 23,9 тысячи новых случаев COVID-19 выявлено в России за сутки, умерли 59 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Согласно сообщению, в стране за сутки выздоровели 20 583 человека, или на 33,6% больше в сравнении с 15 августа."Выявлено 23 909 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 59 человек", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220815/maski-1809822857.html

https://ria.ru/20220816/covid-1809880134.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

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