03:30 16.08.2022 (обновлено: 03:31 16.08.2022)
Московская конференция по международной безопасности
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкУчастники VIII Московской конференции по международной безопасности на пленарном заседании
Московская конференция по международной безопасности – ежегодный форум, объединяющий представителей оборонных ведомств, международных организаций и неправительственных экспертов в поисках ответов на ключевые вопросы глобальной безопасности.
Дискуссии на конференции позволяют не только лучше понять позиции различных стран, но и определить перспективные направления международного военного сотрудничества.
Форум зарекомендовал себя в качестве авторитетной и открытой площадки для обсуждения наиболее актуальных проблем глобальной и региональной безопасности.
Организатором мероприятия является министерство обороны РФ.
Впервые международная конференция прошла 3-4 мая 2012 года и была посвящена теме "Фактор противоракетной обороны в формировании нового пространства безопасности".
В ходе конференции участники обсудили проблематику ПРО во всех аспектах: от оценки угроз распространения ракетных технологий до определения направлений сотрудничества в сфере противоракетной обороны в целях поддержания стратегической стабильности и равноправного стратегического партнерства.
В ходе конференции участники обсудили проблематику ПРО во всех аспектах: от оценки угроз распространения ракетных технологий до определения направлений сотрудничества в сфере противоракетной обороны в целях поддержания стратегической стабильности и равноправного стратегического партнерства.
На форум были приглашены около 200 ведущих политиков, военных специалистов и экспертов из 50 стран: России, государств Европы и Азии, а также США и Канады.
23-24 мая 2013 года министерство обороны Российской Федерации провело международную конференцию, главной темой которой стали "Военные и политические аспекты европейской безопасности".
В рамках форума состоялся обмен мнениями по различным аспектам европейской безопасности, включая самые острые проблемы противоракетной обороны, контроля над обычными вооружениями в Европе, взаимодействия России и НАТО. Была дана оценка роли ОБСЕ в обеспечении европейской безопасности.
На конференцию прибыли руководители оборонных ведомств европейских государств, международных организаций – НАТО, ЕС, ОДКБ, ОБСЕ, а также авторитетные представители российского и европейского экспертного сообщества и академических кругов.
В 2014 году конференция получила свое нынешнее название.
Форум прошел 23-24 мая и был посвящен вопросам укрепления глобальной безопасности и возможным путям решения существующих региональных кризисов с акцентом на ситуацию на Ближнем Востоке и севере Африки, а также вокруг Афганистана. Отдельное внимание было уделено анализу феномена "цветных революций".
С 2014 года от участия в мероприятии отказались представители западных стран.
16-17 апреля 2015 года состоялась четвертая Московская конференция по международной безопасности. Ее ключевые темы – современное состояние и новые вызовы глобальной безопасности, угрозы международного терроризма и возможности военно-политических инструментов, международного военного сотрудничества по обеспечению региональной и глобальной стабильности. В конференции приняли участие более 400 делегатов из 70 стран, 13 делегаций возглавили руководители оборонных ведомств.
Пятая Московская конференция по международной безопасности прошла 27-28 апреля 2016 года. Ее главной темой стала борьба с терроризмом. Помимо этого, на форуме были рассмотрены вопросы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, проблемы войны и мира в Европе, глобальной безопасности и военного сотрудничества.
Отдельное внимание было уделено обсуждению ближневосточных противоречий, традиционных и новых вызовов и угроз международной безопасности, роли вооруженных сил в противодействии "цветным" революциям, обеспечения безопасности в Центральной Азии. В конференции приняли участие более 700 делегатов из 83 стран.
Отдельное внимание было уделено обсуждению ближневосточных противоречий, традиционных и новых вызовов и угроз международной безопасности, роли вооруженных сил в противодействии "цветным" революциям, обеспечения безопасности в Центральной Азии. В конференции приняли участие более 700 делегатов из 83 стран.
Шестая Московская конференция по международной безопасности прошла 26-27 апреля 2017 года и была посвящена наиболее острым проблемам глобальной и региональной безопасности. В центр пленарных заседаний форума были вынесены вопросы борьбы с международным терроризмом, проблемы безопасности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, роль военных ведомств в укреплении безопасности в различных регионах мира. В ходе отдельных дискуссий были затронуты вопросы борьбы с терроризмом и радикализмом на Ближнем Востоке, безопасности информационного пространства, проблематика ПРО, обеспечение безопасности в Центральной Азии.
Конференцию посетило более 700 гостей. В работе форума приняли участие представители 78 иностранных государств, среди них более 20 глав оборонных ведомств, генеральные секретари Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств (СНГ), заместители генеральных секретарей Организации Объединенных Наций (ООН) и Лиги арабских государств (ЛАГ), вице-президент Международного комитета Красного Креста (МККК).
Седьмая Московская конференция по международной безопасности состоялась в Москве 4-5 апреля 2018 года и была посвящена теме "Разгром ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России) в Сирии: итоги и перспективы установления мира в регионе".
Центральной темой конференции стал разгром террористов в Сирии. Российская сторона поделилась опытом борьбы с ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России), оценками дальнейшего развития ситуации в Ближневосточном регионе, включая вопросы постконфликтного восстановления.
В повестку дня форума были включены вопросы безопасности в Европе, Азии, Африке и Латинской Америке. Специальная сессия была посвящена обсуждению феномена "мягкой силы" как инструмента решения военно-политических задач.
Конференцию посетили более 850 делегатов из 95 государств. В работе форума приняли участие 30 глав военных ведомств, 15 начальников генеральных штабов и заместителей министров обороны, представители восьми международных организаций, 68 ведущих зарубежных экспертов в области безопасности.
Восьмая Московская конференция по международной безопасности состоялась в Москве 23-25 апреля 2019 года и была посвящена теме "Безопасность в современном мире: региональные и глобальные факторы и тенденции".
На повестку форума были вынесены глобальные и региональные вопросы безопасности в мире, проблемы стабилизации Ближневосточного региона и восстановления Сирии и Ирака, "цветные революции" и "гибридные" войны, противоракетная оборона, проблемы терроризма и незаконной миграции в Северной Африке, региональные аспекты безопасности в Азии, Африке и Латинской Америке.
В ходе нового дискуссионного формата форума, – "круглых столов", – участники форума обсудили современные подходы в сфере миротворчества и международного военного сотрудничества.
Для участников форума была организована ознакомительная поездка в Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации "Патриот" (город Кубинка, Московская область).
В форуме приняли участие более 1000 гостей, среди которых министры обороны, начальники генеральных штабов, делегации военных ведомств и представители экспертного сообщества из более ста государств мира, а также руководство международных организаций – СНГ, ОДКБ, ШОС, ООН, ОБСЕ, МККК.
В 2020 году конференция не проводилась и была отложена из-за пандемии до нормализации эпидемиологической обстановки.
Девятая Московская конференция по международной безопасности прошла в Москве 22-24 июня 2021 года и была посвящена теме "Стратегическая стабильность: трансформация и перспективы".
В конференции приняли участие около 700 делегатов из 109 стран мира и шести международных организаций, включая 55 министров и их заместителей, начальников генеральных штабов, а также представители 94 иностранных неправительственных организаций.
На форуме руководители оборонных ведомств и военные эксперты обсудили наиболее актуальные вопросы глобальной безопасности, включая баланс сил в сфере стратегической стабильности, риски неконтролируемого распространения оружия массового уничтожения, угрозы в области кибербезопасности. Участниками конференции также были рассмотрены различные аспекты безопасности в регионах мира: Азии, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, Африке и Европе.
Особое внимание было уделено вопросам военного и военно-технического сотрудничества, контроля над вооружениями, предотвращению инцидентов, укреплению мер доверия. Отдельная дискуссия была посвящена угрозам и вызовам в информационном и киберпространствах.
Десятая Московская конференция по международной безопасности пройдет в Москве 16 августа 2022 года. На повестку конференции будут вынесены вопросы глобальной безопасности в условиях становления многостороннего мира, региональные аспекты глобальной безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки, Ближнего Востока и стран Латинской Америки.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников