https://ria.ru/20220816/kirgiziya-1809990556.html
В горах Киргизии погиб альпинист из России
В горах Киргизии погиб альпинист из России - РИА Новости, 16.08.2022
В горах Киргизии погиб альпинист из России
Альпинист из России погиб в горах в Киргизии, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС республики во вторник. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T15:13
2022-08-16T15:13
2022-08-16T15:13
туризм
киргизия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БИШКЕК, 16 авг — РИА Новости. Альпинист из России погиб в горах в Киргизии, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС республики во вторник."Четырнадцатого августа двое граждан РФ совершали спуск с пика Учитель в ущелье Ала-Арча Аламудунского района. Мужчина по имени 1986 года рождения сорвался с горы и погиб", — заявил представитель ведомства.По его словам, на место трагедии прибыли шесть спасателей из спецотряда "Эдельвейс" МЧС Киргизии, которые спустили с горы тело погибшего и передали его сотрудникам МВД.Второй мужчина 1991 года рождения не пострадал, добавили в ведомстве.Пик Учитель высотой в 4572 метра расположен в горах вблизи Бишкека. Эта вершина пользуется большой популярностью среди начинающих альпинистов: для восхождения на нее не требуется специальной подготовки и сложного технического снаряжения.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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киргизия, бишкек, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, новости - туризм, туризм
Туризм, Киргизия, Бишкек, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Новости - Туризм, Туризм
В горах Киргизии погиб альпинист из России
МЧС: альпинист из России погиб в горах Киргизии
БИШКЕК, 16 авг — РИА Новости. Альпинист из России погиб в горах в Киргизии, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС республики во вторник.
"Четырнадцатого августа двое граждан РФ совершали спуск с пика Учитель в ущелье Ала-Арча Аламудунского района. Мужчина по имени 1986 года рождения сорвался с горы и погиб", — заявил представитель ведомства.
По его словам, на место трагедии прибыли шесть спасателей из спецотряда "Эдельвейс" МЧС Киргизии, которые спустили с горы тело погибшего и передали его сотрудникам МВД.
Второй мужчина 1991 года рождения не пострадал, добавили в ведомстве.
Пик Учитель высотой в 4572 метра расположен в горах вблизи Бишкека. Эта вершина пользуется большой популярностью среди начинающих альпинистов: для восхождения на нее не требуется специальной подготовки и сложного технического снаряжения.