https://ria.ru/20220816/kirgiziya-1809990556.html

В горах Киргизии погиб альпинист из России

В горах Киргизии погиб альпинист из России - РИА Новости, 16.08.2022

В горах Киргизии погиб альпинист из России

Альпинист из России погиб в горах в Киргизии, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС республики во вторник. РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T15:13

2022-08-16T15:13

2022-08-16T15:13

туризм

киргизия

бишкек

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БИШКЕК, 16 авг — РИА Новости. Альпинист из России погиб в горах в Киргизии, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС республики во вторник."Четырнадцатого августа двое граждан РФ совершали спуск с пика Учитель в ущелье Ала-Арча Аламудунского района. Мужчина по имени 1986 года рождения сорвался с горы и погиб", — заявил представитель ведомства.По его словам, на место трагедии прибыли шесть спасателей из спецотряда "Эдельвейс" МЧС Киргизии, которые спустили с горы тело погибшего и передали его сотрудникам МВД.Второй мужчина 1991 года рождения не пострадал, добавили в ведомстве.Пик Учитель высотой в 4572 метра расположен в горах вблизи Бишкека. Эта вершина пользуется большой популярностью среди начинающих альпинистов: для восхождения на нее не требуется специальной подготовки и сложного технического снаряжения.

https://ria.ru/20220816/monblan-1809937863.html

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Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

киргизия, бишкек, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, новости - туризм, туризм