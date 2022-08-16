Рейтинг@Mail.ru
Десятый фильм франшизы "Пила" выйдет в 2023 году - РИА Новости, 16.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220816/kino-1809939085.html
Десятый фильм франшизы "Пила" выйдет в 2023 году
Десятый фильм франшизы "Пила" выйдет в 2023 году - РИА Новости, 16.08.2022
Десятый фильм франшизы "Пила" выйдет в 2023 году
Десятый фильм франшизы "Пила" выйдет 27 октября 2023 года, сообщает Variety. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T11:45
2022-08-16T12:10
культура
новости культуры
кино и сериалы
что посмотреть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97361/53/973615308_0:45:1200:720_1920x0_80_0_0_83b748b770acb9f1039030543ec27fbb.jpg
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Десятый фильм франшизы "Пила" выйдет 27 октября 2023 года, сообщает Variety. Подробности сюжета пока не раскрываются. Известно, что режиссером станет Кевин Гротерт. Он же занимался постановкой "Пилы 6". "Проект захватит сердца — и другие части тела — фанатов новыми твистами и ловушкой", — утверждают на студии Lionsgate.Первый фильм из серии вышел в 2004 году. Самой прибыльной лентой франшизы считается вторая — она заработала 147 миллионов долларов по всему миру. Девятая часть стартовала в прокате в 2021. Главную роль в ней исполнил Крис Рок. Картины хоррора связаны тематически. В них рассказывается о серийном убийце Джоне Крамере и его сообщниках. Их жертвы оказываются заперты в сконструированной маньяком ловушке.
https://ria.ru/20220815/depp-1809799928.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97361/53/973615308_91:0:1110:764_1920x0_80_0_0_e53fb69c798c6e2af105b75ebf5c914e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, что посмотреть
11:45 16.08.2022 (обновлено: 12:10 16.08.2022)
 
Десятый фильм франшизы "Пила" выйдет в 2023 году

Десятый фильм франшизы "Пила" выйдет 27 октября 2023 года

© Evolution Entertainment/Saw Productions Inc./Twisted Pictures (2004)Кадр из фильма "Пила: Игра на выживание"
Кадр из фильма Пила: Игра на выживание
© Evolution Entertainment/Saw Productions Inc./Twisted Pictures (2004)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Десятый фильм франшизы "Пила" выйдет 27 октября 2023 года, сообщает Variety.
Подробности сюжета пока не раскрываются. Известно, что режиссером станет Кевин Гротерт. Он же занимался постановкой "Пилы 6".
"Проект захватит сердца — и другие части тела — фанатов новыми твистами и ловушкой", — утверждают на студии Lionsgate.
Первый фильм из серии вышел в 2004 году. Самой прибыльной лентой франшизы считается вторая — она заработала 147 миллионов долларов по всему миру. Девятая часть стартовала в прокате в 2021. Главную роль в ней исполнил Крис Рок.
Картины хоррора связаны тематически. В них рассказывается о серийном убийце Джоне Крамере и его сообщниках. Их жертвы оказываются заперты в сконструированной маньяком ловушке.
Актер Джонни Депп во время слушания в окружном суде округа Фэрфакс, штат Вирджиния - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
Вчера, 18:05Культура
Джонни Депп спустя 25 лет вернется в режиссерское кресло
 
КультураНовости культурыКино и сериалычто посмотреть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала