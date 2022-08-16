https://ria.ru/20220816/kino-1809939085.html

Десятый фильм франшизы "Пила" выйдет в 2023 году

Десятый фильм франшизы "Пила" выйдет в 2023 году - РИА Новости, 16.08.2022

Десятый фильм франшизы "Пила" выйдет в 2023 году

Десятый фильм франшизы "Пила" выйдет 27 октября 2023 года, сообщает Variety. РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T11:45

2022-08-16T11:45

2022-08-16T12:10

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Десятый фильм франшизы "Пила" выйдет 27 октября 2023 года, сообщает Variety. Подробности сюжета пока не раскрываются. Известно, что режиссером станет Кевин Гротерт. Он же занимался постановкой "Пилы 6". "Проект захватит сердца — и другие части тела — фанатов новыми твистами и ловушкой", — утверждают на студии Lionsgate.Первый фильм из серии вышел в 2004 году. Самой прибыльной лентой франшизы считается вторая — она заработала 147 миллионов долларов по всему миру. Девятая часть стартовала в прокате в 2021. Главную роль в ней исполнил Крис Рок. Картины хоррора связаны тематически. В них рассказывается о серийном убийце Джоне Крамере и его сообщниках. Их жертвы оказываются заперты в сконструированной маньяком ловушке.

https://ria.ru/20220815/depp-1809799928.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть