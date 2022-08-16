https://ria.ru/20220816/khimoruzhie-1809913879.html

Шойгу опроверг утверждения о возможном применении химоружия на Украине

Шойгу опроверг утверждения о возможном применении химоружия на Украине - РИА Новости, 16.08.2022

Шойгу опроверг утверждения о возможном применении химоружия на Украине

Утверждения о возможности применения химического оружия в ходе спецоперации на Украине абсурдны, оно уничтожено в РФ ещё в 2017 году, заявил во вторник на... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T10:26

2022-08-16T10:26

2022-08-16T13:06

специальная военная операция на украине

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КУБИНКА (Московская область), 16 авг - РИА Новости. Утверждения о возможности применения химического оружия в ходе спецоперации на Украине абсурдны, оно уничтожено в РФ ещё в 2017 году, заявил во вторник на конференции по безопасности в Москве министр обороны РФ Сергей Шойгу."Абсурдными являются и утверждения о возможном применении на Украине химического оружия. Напомню, что, в отличие от США, такое оружие было полностью уничтожено в нашей стране ещё в 2017 году в рамках выполнения международных обязательств. При этом провокации с использованием отравляющих веществ стали визитной карточкой спонсируемых Западом так называемых общественных организаций вроде "Белых касок" в Сирии", - сказал Шойгу.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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