https://ria.ru/20220816/khimoruzhie-1809913879.html
Шойгу опроверг утверждения о возможном применении химоружия на Украине
Шойгу опроверг утверждения о возможном применении химоружия на Украине - РИА Новости, 16.08.2022
Шойгу опроверг утверждения о возможном применении химоружия на Украине
Утверждения о возможности применения химического оружия в ходе спецоперации на Украине абсурдны, оно уничтожено в РФ ещё в 2017 году, заявил во вторник на... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T10:26
2022-08-16T10:26
2022-08-16T13:06
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КУБИНКА (Московская область), 16 авг - РИА Новости. Утверждения о возможности применения химического оружия в ходе спецоперации на Украине абсурдны, оно уничтожено в РФ ещё в 2017 году, заявил во вторник на конференции по безопасности в Москве министр обороны РФ Сергей Шойгу."Абсурдными являются и утверждения о возможном применении на Украине химического оружия. Напомню, что, в отличие от США, такое оружие было полностью уничтожено в нашей стране ещё в 2017 году в рамках выполнения международных обязательств. При этом провокации с использованием отравляющих веществ стали визитной карточкой спонсируемых Западом так называемых общественных организаций вроде "Белых касок" в Сирии", - сказал Шойгу.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, сша, форум "армия-2022"
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Форум "Армия-2022"
10:26 16.08.2022 (обновлено: 13:06 16.08.2022)
Шойгу опроверг утверждения о возможном применении химоружия на Украине
Шойгу назвал абсурдными утверждения о возможном применении химоружия на Украине