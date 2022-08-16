https://ria.ru/20220816/kabulov-1809789191.html

Замир Кабулов: бывшие афганские спецназовцы примкнули к украинским нацистам

Замир Кабулов: бывшие афганские спецназовцы примкнули к украинским нацистам - РИА Новости, 16.08.2022

Замир Кабулов: бывшие афганские спецназовцы примкнули к украинским нацистам

Спецпредставитель президента РФ, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов в интервью РИА Новости оценил, насколько устойчиво в Афганистане... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T10:00

2022-08-16T10:00

2022-08-16T10:00

интервью

афганистан

россия

сша

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Спецпредставитель президента РФ, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов в интервью РИА Новости оценил, насколько устойчиво в Афганистане правительство талибов, пришедших год назад к власти, объяснил, почему Россия не поддерживает контакты с США по Афганистану, и рассказал о том, где сегодня воюют бывшие афганские спецназовцы.– Прошел год с момента взятия талибами под контроль Афганистана, насколько сегодня правительство талибов устойчиво?– Правительство талибов относительно устойчиво, ему пока другие силы не выражают вооруженного сопротивления. Но как мне кажется, главным "врагом" талибов является ухудшающаяся социально-экономическая ситуация в стране. И отсутствие жесткой консолидации внутри самого режима талибов. Социально-экономическая ситуация в Афганистане зависит не только от талибов, а от деструктивной линии Запада, который, фактически, под санкциями держит афганскую экономику и таким образом лицемерит, потому что страдают не талибы, страдает афганский народ. И здесь от талибов не много что зависит, хотя кое-что и зависит.А вот второй момент, который касается внутренней консолидации, зависит от них. У них должно быть твердое сознание того, что без укрепления своих рядов им сложно будет управлять страной, как и без действительно подлинного этнополитического инклюзивного правительства. Социально-экономические трудности, как и их линия поведения в отношении правочеловеческих вопросов, включая обучение девочек, участие женщин в жизни страны – это все будет работать на них. Но это и будет стимулировать усиление сопротивления. Пока в Афганистане лето, оно будет носить смешанно идеологический, политический и военный характер, партизанский. С этим, наверное, талибы справятся, а глубокой осенью, когда сезон партизанских действий пройдет – снег, холодно – этот фактор временно отпадет. Но проблемы в социально-экономической сфере останутся.– По поводу недавней истории с передачей США вертолетов, которые предназначались для Афганистана, на Украину. Есть ли у нас гарантии от США, что таких инцидентов больше не будет?– С США совершенно никаких гарантий быть не может, потому что они недоговороспособны. Поэтому здесь мы ничего не можем поделать. Речь шла о тех вертолетах, которые они недопередали бывшему беглому режиму, вертолеты, которые у них были где-то в Восточной Европе, оттуда собирают с мира по нитке, латают. Но для нас важно, чтобы на Украину не попали те вертолеты и самолеты, которые оказались на территории Узбекистана и Таджикистана, когда афганские военноначальники и военнослужащие бежали и перегнали несколько десятков вертолетов и самолетов: в Таджикистан около 60 и около 40-50 в Узбекистан.– С США идет диалог по Афганистану?– Нет. Нам не о чем, по крайней мере, по моей линии, с ними разговаривать. Их спецпредставитель на конференции в Ташкенте (в конце июля – ред.) предлагал поговорить, но я сказал, у нас нет общих тем для разговора.– Что касается оружия, которое осталось в Афганистане после бегства коалиции во главе с США, у нас есть данные о том, насколько оно уже расползается по региону? Или известны только те случаи, о которых вы сказали?– Это трудно отследить, наверняка расползается, поскольку оружие, оставленное с лихвой, с избытком, наверняка, какая-то часть уходит. Но это трудно четко определить. Во всяком случае, талибские власти ничего на этот счет не высказывали, а нам трудно перепроверять.– Были сообщения, что третьи страны вербуют боевиков в Афганистане, чтобы они отправлялись на Украину, были у ли у России какие-то контакты с талибами по этому вопросу?– Были, и талибы гарантировано заявили, что они не допустят (такого – ред.) в пределах своих реальных возможностей. И они абсолютно не лицемерят. Другой вопрос, и об этом, кстати, представитель Киргизии на недавней конференции в Ташкенте сказал, что бежавшие из Афганистана военнослужащие афганского спецназа прежнего режима, они же бежали в большом количестве и сидят, ждут, их же американцы и все остальные не забирают, хотя обещали. Порядка 110 тысяч афганцев болтаются между родиной и ожиданием разрешения на въезд в США, хотя, судя по всему, никто им не собирается давать никакого разрешения, это абсолютно хамская манера американцев. Так вот, эти спецназовцы – часть из них присоединяются к игиловцам (ИГИЛ, террористическая группировка, запрещена в РФ) и воюют – как в Ираке, как в Сирии, это очень предсказуемо, по-моему, мы с вами говорили, что это повторение иракского сюжета, в результате которого образовался ИГИЛ*. А другая часть из этих бывших спецназовцев, как наемники, за деньги, видимо, им пообещали ведь на что-то жить надо, они присоединяются к украинским нацистам. Но это от талибов никак не зависит.– Афганистан хочет закупать у России нефть, каковы перспективы сотрудничества в этой сфере?– Перспективы есть. Еще в прошлом месяце министр торговли Афганистана передал нам список тех товаров, которые они хотели бы закупать у нас на коммерческой основе, это нефтепродукты и пшеница. Причем они просят именно пшеницу, а не готовую муку. И грамотно просят! У них 26 элеваторов простаивают, они хотели бы загрузить пшеницу в элеваторы и молоть. А это обеспечит рабочие места – очень правильный подход. Так что, список есть. Он передан нашим профильным министерствам, принципиальная готовность есть, ждем, когда их министр торговли приедет и будет с нашими ведомствами обсуждать этот вопрос.– А деньги у них есть за это платить?– Это коммерческие контракты. Пшеница и нефть – это ликвидный товар. Торговать ими будут частные купцы, а не государственные. Просто минторг Афганистана все организует, но работать будут бизнесмены. На это деньги есть, потому что это моментально приносит отдачу. Всем нужно есть и отапливать жилье.– Талибы обращались к России с просьбой аккредитовать еще дипломатов, кроме временного поверенного?– Нет, больше обращений не было.– Сколько можно ждать пока талибы сформируют инклюзивное правительство? Вот, прошел год...– Столько, сколько у них хватит терпения быть в этом состоянии. Мы не торопимся. Я встречался на конференции в конце июля в Ташкенте с и.о. министра иностранных дел Афганистана. Обсуждали и двусторонние отношения и прочие вопросы. Конечно, они за признание, но у нас давний и честный ответ: будет инклюзивность, начнем думать. Не будет, значит, ждите.– Пока поднимать в СБ ООН вопрос о снятии хотя бы части санкций с движения "Талибан" (движение "Талибан" находится под санкциями СБ ООН за террористическую деятельность), рано?– Американцы и их подельники шантажируют этим вопросом талибов. Понятно, талибам хочется признания, потому что морально и политически это приятно. Но для этого, чтобы Россия или Китай, просто поставили этот вопрос, талибам надо обеспечить инклюзивное этнополитическое руководство. Без этого у нас нет оснований. В отличие от лицемеров с Запада, мы не выносим на первый план вопрос обучения девочек, потому что исходим из логики, что когда будет представительное руководство, оно и будет принимать нормальные решения, открывая дорогу не только учебе, но и работе, чтобы афганки жили по-человечески и имели доступ ко всему. Поэтому мы начинаем с главного, из которого будет вытекать решение других проблем: нужно стабильное, предсказуемое, твердое руководство.– Как вы считаете, долго еще талибы будут тянуть с инклюзивным правительством?– Когда увидят, что могут власть потерять...Конечно, могут. Ничего в этом мире безнаказанного не бывает. И это не только Афганистана касается.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20220815/afganistan-1809611182.html

https://ria.ru/20220815/afganistan-1809593923.html

https://ria.ru/20220814/torgovlya-1809544022.html

https://ria.ru/20220815/ugroza-1809764684.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, афганистан, россия, сша