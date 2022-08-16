https://ria.ru/20220816/investitsii-1809880390.html

Глава АКРА спрогнозировал падение средней ставки по вкладам в России

Глава АКРА спрогнозировал падение средней ставки по вкладам в России - РИА Новости, 16.08.2022

Глава АКРА спрогнозировал падение средней ставки по вкладам в России

Средняя ставка по рублевым вкладам к концу текущего года снизится до 5-6%, что даст шансы фондовому рынку, хотя частные инвесторы вряд ли его "взорвут", заявил... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T03:37

2022-08-16T03:37

2022-08-16T03:40

экономика

национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)

центральный банк рф (цб рф)

московская биржа

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Средняя ставка по рублевым вкладам к концу текущего года снизится до 5-6%, что даст шансы фондовому рынку, хотя частные инвесторы вряд ли его "взорвут", заявил в интервью РИА Новости гендиректор АКРА Михаил Сухов.Согласно данным ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, снизилась по итогам первой декады августа на 0,1 процентного пункта - до 6,83% годовых с 6,93% в третьей декаде июля."По вкладам ставка будет находиться в диапазоне от 5% до 6% годовых: сейчас рублей на рынке много, банки не нуждаются в рублевой ликвидности", - поделился ожиданиями по стоимости рублевых вкладов в конце текущего года глава АКРА.Он добавил, что такой уровень ставок даст шансы фондовому рынку, хотя им в первую очередь смогут воспользоваться институциональные инвесторы, а не розничные, которые в большей степени ограничены в источниках вложений средств.При этом для россиян основным средством сбережений станут как раз рублевые депозиты, уверен Сухов."Я вижу, что после всех событий инвестиционные возможности населения на фондовом рынке стали гораздо ниже, и депозиты могут стать основным продуктом для размещения свободных средств. Какая-то часть населения, конечно же, будет вкладывать деньги в фондовые ценности, но рассчитывать на то, что население "взорвет" рынок, я бы не стал", - заключил глава АКРА.Мосбиржа в начале августа сообщила, что количество физических лиц с брокерскими счетами в июле выросло на торговой площадке на 385,9 тысячи человек и превысило 20,8 миллиона, однако из них сделки на фондовом рынке совершали более 1,9 миллиона человек.

https://ria.ru/20220816/toplivo-1809876770.html

https://ria.ru/20220615/akra-1795370446.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), центральный банк рф (цб рф), московская биржа