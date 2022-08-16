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Глава АКРА спрогнозировал падение средней ставки по вкладам в России - РИА Новости, 16.08.2022
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Глава АКРА спрогнозировал падение средней ставки по вкладам в России
Глава АКРА спрогнозировал падение средней ставки по вкладам в России - РИА Новости, 16.08.2022
Глава АКРА спрогнозировал падение средней ставки по вкладам в России
Средняя ставка по рублевым вкладам к концу текущего года снизится до 5-6%, что даст шансы фондовому рынку, хотя частные инвесторы вряд ли его "взорвут", заявил... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T03:37
2022-08-16T03:40
экономика
национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Средняя ставка по рублевым вкладам к концу текущего года снизится до 5-6%, что даст шансы фондовому рынку, хотя частные инвесторы вряд ли его "взорвут", заявил в интервью РИА Новости гендиректор АКРА Михаил Сухов.Согласно данным ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, снизилась по итогам первой декады августа на 0,1 процентного пункта - до 6,83% годовых с 6,93% в третьей декаде июля."По вкладам ставка будет находиться в диапазоне от 5% до 6% годовых: сейчас рублей на рынке много, банки не нуждаются в рублевой ликвидности", - поделился ожиданиями по стоимости рублевых вкладов в конце текущего года глава АКРА.Он добавил, что такой уровень ставок даст шансы фондовому рынку, хотя им в первую очередь смогут воспользоваться институциональные инвесторы, а не розничные, которые в большей степени ограничены в источниках вложений средств.При этом для россиян основным средством сбережений станут как раз рублевые депозиты, уверен Сухов."Я вижу, что после всех событий инвестиционные возможности населения на фондовом рынке стали гораздо ниже, и депозиты могут стать основным продуктом для размещения свободных средств. Какая-то часть населения, конечно же, будет вкладывать деньги в фондовые ценности, но рассчитывать на то, что население "взорвет" рынок, я бы не стал", - заключил глава АКРА.Мосбиржа в начале августа сообщила, что количество физических лиц с брокерскими счетами в июле выросло на торговой площадке на 385,9 тысячи человек и превысило 20,8 миллиона, однако из них сделки на фондовом рынке совершали более 1,9 миллиона человек.
https://ria.ru/20220816/toplivo-1809876770.html
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экономика, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), центральный банк рф (цб рф), московская биржа
Экономика, Национальное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Московская биржа
03:37 16.08.2022 (обновлено: 03:40 16.08.2022)
 
Глава АКРА спрогнозировал падение средней ставки по вкладам в России

Глава АКРА ждет в 2022 году падения средней ставки по вкладам в России вплоть до 5%

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМихаил Сухов
Михаил Сухов - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Михаил Сухов. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Средняя ставка по рублевым вкладам к концу текущего года снизится до 5-6%, что даст шансы фондовому рынку, хотя частные инвесторы вряд ли его "взорвут", заявил в интервью РИА Новости гендиректор АКРА Михаил Сухов.
Согласно данным ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, снизилась по итогам первой декады августа на 0,1 процентного пункта - до 6,83% годовых с 6,93% в третьей декаде июля.
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Глава АКРА сообщил о возможном росте цены на нефть марки Brent к концу года
"По вкладам ставка будет находиться в диапазоне от 5% до 6% годовых: сейчас рублей на рынке много, банки не нуждаются в рублевой ликвидности", - поделился ожиданиями по стоимости рублевых вкладов в конце текущего года глава АКРА.
Он добавил, что такой уровень ставок даст шансы фондовому рынку, хотя им в первую очередь смогут воспользоваться институциональные инвесторы, а не розничные, которые в большей степени ограничены в источниках вложений средств.
При этом для россиян основным средством сбережений станут как раз рублевые депозиты, уверен Сухов.
"Я вижу, что после всех событий инвестиционные возможности населения на фондовом рынке стали гораздо ниже, и депозиты могут стать основным продуктом для размещения свободных средств. Какая-то часть населения, конечно же, будет вкладывать деньги в фондовые ценности, но рассчитывать на то, что население "взорвет" рынок, я бы не стал", - заключил глава АКРА.
Мосбиржа в начале августа сообщила, что количество физических лиц с брокерскими счетами в июле выросло на торговой площадке на 385,9 тысячи человек и превысило 20,8 миллиона, однако из них сделки на фондовом рынке совершали более 1,9 миллиона человек.
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ЭкономикаНациональное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Московская биржа
 
 
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