https://ria.ru/20220816/gvineya-1810082946.html
Гвинея хочет укрепить военное сотрудничество с Россией
Гвинея хочет укрепить военное сотрудничество с Россией - РИА Новости, 16.08.2022
Гвинея хочет укрепить военное сотрудничество с Россией
Гвинея хочет укрепить военное сотрудничество с Россией, заявил заместитель министра обороны африканской страны Давид Хаба. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T19:14
2022-08-16T19:14
2022-08-16T19:15
россия
гвинея
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КУБИНКА (Московская область), 16 авг - РИА Новости. Гвинея хочет укрепить военное сотрудничество с Россией, заявил заместитель министра обороны африканской страны Давид Хаба.Он также указал, что тема международной безопасности сейчас очень важна, причем как для развивающихся стран, так и для развитых экономик. Эту проблему необходимо решать, указал Хаба.СМИ 5 сентября 2021 года сообщили о госперевороте в Гвинее. Полковник Мамади Думбуя заявил о роспуске правительства, отмене конституции и закрытии границ. Мятежники задержали президента Гвинеи Альфу Конде и объявили о введении хартии переходного периода. Думбуя, приведенный к присяге как президент переходного периода, отметил, что обязуется сохранять приверженность суверенитету страны и исполнять функции в интересах населения.
https://ria.ru/20220809/gvineya-1808463058.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, гвинея
19:14 16.08.2022 (обновлено: 19:15 16.08.2022)
Гвинея хочет укрепить военное сотрудничество с Россией
Замминистра обороны Гвинеи Хаба: страна хочет укрепить военное сотрудничество с Россией
КУБИНКА (Московская область), 16 авг - РИА Новости. Гвинея хочет укрепить военное сотрудничество с Россией, заявил заместитель министра обороны африканской страны Давид Хаба.
"У нас настоящая дружба, тесные связи между двумя странами и двумя армиями. Я бы хотел поблагодарить Россию за качество нашего военного сотрудничества... Моя страна очень хочет укрепить свое сотрудничество (с Россией - ред.) ради выгоды обеих стран", - сказал он на Московской конференции по международной безопасности.
Он также указал, что тема международной безопасности сейчас очень важна, причем как для развивающихся стран, так и для развитых экономик. Эту проблему необходимо решать, указал Хаба.
СМИ 5 сентября 2021 года сообщили о госперевороте в Гвинее. Полковник Мамади Думбуя заявил о роспуске правительства, отмене конституции и закрытии границ. Мятежники задержали президента Гвинеи Альфу Конде и объявили о введении хартии переходного периода. Думбуя, приведенный к присяге как президент переходного периода, отметил, что обязуется сохранять приверженность суверенитету страны и исполнять функции в интересах населения.