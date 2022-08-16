https://ria.ru/20220816/gvineya-1810082946.html

Гвинея хочет укрепить военное сотрудничество с Россией

Гвинея хочет укрепить военное сотрудничество с Россией - РИА Новости, 16.08.2022

Гвинея хочет укрепить военное сотрудничество с Россией

Гвинея хочет укрепить военное сотрудничество с Россией, заявил заместитель министра обороны африканской страны Давид Хаба. РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T19:14

2022-08-16T19:14

2022-08-16T19:15

россия

гвинея

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КУБИНКА (Московская область), 16 авг - РИА Новости. Гвинея хочет укрепить военное сотрудничество с Россией, заявил заместитель министра обороны африканской страны Давид Хаба.Он также указал, что тема международной безопасности сейчас очень важна, причем как для развивающихся стран, так и для развитых экономик. Эту проблему необходимо решать, указал Хаба.СМИ 5 сентября 2021 года сообщили о госперевороте в Гвинее. Полковник Мамади Думбуя заявил о роспуске правительства, отмене конституции и закрытии границ. Мятежники задержали президента Гвинеи Альфу Конде и объявили о введении хартии переходного периода. Думбуя, приведенный к присяге как президент переходного периода, отметил, что обязуется сохранять приверженность суверенитету страны и исполнять функции в интересах населения.

https://ria.ru/20220809/gvineya-1808463058.html

россия

гвинея

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, гвинея