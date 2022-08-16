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В Финляндии хотят прекратить практику двойного гражданства - РИА Новости, 16.08.2022
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В Финляндии хотят прекратить практику двойного гражданства
В Финляндии хотят прекратить практику двойного гражданства - РИА Новости, 16.08.2022
В Финляндии хотят прекратить практику двойного гражданства
Крупнейшая парламентская оппозиционная партия Финляндии "Истинные финны" предложила прекратить практику двойного гражданства в стране, следует из обновленной... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T16:17
2022-08-16T16:17
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ХЕЛЬСИНКИ, 16 авг&nbsp;- РИА Новости. Крупнейшая парламентская оппозиционная партия Финляндии "Истинные финны" предложила прекратить практику двойного гражданства в стране, следует из обновленной программы партии.По данным статистического ведомства Финляндии, на конец 2021 года в стране насчитывалось 149 879 обладателей двойного гражданства, крупнейшей группой являются граждане России - 38339 человек."В Финляндии право на двойное гражданство должно быть отменено, потому что оно не служит своей цели из-за изменившейся среды безопасности. В будущем иностранец должен отказаться от гражданства страны своего рождения при подаче заявления на получение финского гражданства", - следует из обновленной программы партии.Согласно программе, Финляндия уже не вернется к прежним двусторонним отношениям с Россией. По мнению партии, российская спецоперация на Украине показала, что попытка интегрировать Россию в Европу потерпела провал.Парламентские выборы в Финляндии намечены на 2 апреля 2023 года.
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в мире, финляндия, россия
В мире, Финляндия, Россия
16:17 16.08.2022
 
В Финляндии хотят прекратить практику двойного гражданства

Оппозиционная партия Финляндии "Истинные финны" хочет упразднить двойное гражданство

CC BY 2.0 / Michael Davis-Burchat / Helsinki DayФлаги Финляндии и Хельсинки
Флаги Финляндии и Хельсинки - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
CC BY 2.0 / Michael Davis-Burchat / Helsinki Day
Флаги Финляндии и Хельсинки. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 16 авг - РИА Новости. Крупнейшая парламентская оппозиционная партия Финляндии "Истинные финны" предложила прекратить практику двойного гражданства в стране, следует из обновленной программы партии.
По данным статистического ведомства Финляндии, на конец 2021 года в стране насчитывалось 149 879 обладателей двойного гражданства, крупнейшей группой являются граждане России - 38339 человек.
"В Финляндии право на двойное гражданство должно быть отменено, потому что оно не служит своей цели из-за изменившейся среды безопасности. В будущем иностранец должен отказаться от гражданства страны своего рождения при подаче заявления на получение финского гражданства", - следует из обновленной программы партии.
Согласно программе, Финляндия уже не вернется к прежним двусторонним отношениям с Россией. По мнению партии, российская спецоперация на Украине показала, что попытка интегрировать Россию в Европу потерпела провал.
Парламентские выборы в Финляндии намечены на 2 апреля 2023 года.
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