https://ria.ru/20220816/grazhdanstvo-1810040884.html
В Финляндии хотят прекратить практику двойного гражданства
В Финляндии хотят прекратить практику двойного гражданства - РИА Новости, 16.08.2022
В Финляндии хотят прекратить практику двойного гражданства
Крупнейшая парламентская оппозиционная партия Финляндии "Истинные финны" предложила прекратить практику двойного гражданства в стране, следует из обновленной... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T16:17
2022-08-16T16:17
2022-08-16T16:17
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ХЕЛЬСИНКИ, 16 авг - РИА Новости. Крупнейшая парламентская оппозиционная партия Финляндии "Истинные финны" предложила прекратить практику двойного гражданства в стране, следует из обновленной программы партии.По данным статистического ведомства Финляндии, на конец 2021 года в стране насчитывалось 149 879 обладателей двойного гражданства, крупнейшей группой являются граждане России - 38339 человек."В Финляндии право на двойное гражданство должно быть отменено, потому что оно не служит своей цели из-за изменившейся среды безопасности. В будущем иностранец должен отказаться от гражданства страны своего рождения при подаче заявления на получение финского гражданства", - следует из обновленной программы партии.Согласно программе, Финляндия уже не вернется к прежним двусторонним отношениям с Россией. По мнению партии, российская спецоперация на Украине показала, что попытка интегрировать Россию в Европу потерпела провал.Парламентские выборы в Финляндии намечены на 2 апреля 2023 года.
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В мире, Финляндия, Россия
В Финляндии хотят прекратить практику двойного гражданства
Оппозиционная партия Финляндии "Истинные финны" хочет упразднить двойное гражданство