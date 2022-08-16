https://ria.ru/20220816/gladkov-1810079120.html
Гладков возглавил белгородскую делегацию на "Тавриде. АРТ"
Гладков возглавил белгородскую делегацию на "Тавриде. АРТ" - РИА Новости, 16.08.2022
Гладков возглавил белгородскую делегацию на "Тавриде. АРТ"
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков возглавил делегацию участников от региона на всероссийском ежегодном фестивале в Крыму "Таврида.АРТ", где... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T18:32
2022-08-16T18:32
2022-08-16T18:32
белгородская область
общество
белгородская область
республика крым
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БЕЛГОРОД, 16 авг – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков возглавил делегацию участников от региона на всероссийском ежегодном фестивале в Крыму "Таврида.АРТ", где белгородцы представили уникальность своей области, сообщила пресс-служба регионального правительства.Сообщается, что от Белгородской области в Республику Крым отправилась масштабная делегация во главе с губернатором Гладковым. Сто десять человек прошли отбор в качестве участников форума. Ещё 50 человек – это команда организаторов программы павильона Белгородской области.Павильон представляет выставочную площадку с проектом "Белгородское лето". Главная идея участников — показать, как можно провести каникулы в регионе, и познакомить с его особенностями и колоритом.Он напомнил, что недавно белгородская сирень отправилась в космос. Помимо этого, на площадке ежедневно проходят мастер-классы, зарядка и крутая культурная программа – особенно всем запомнился узорный хоровод.По его мнению, наиболее красноречиво об особенностях Белгородской области рассказывают продукты питания. Гладков со своими заместителями помогали шеф-повару Роману Гурову угощать всех участников фестиваля бургерами, яблоками и арбузами."Рад, что наши предприятия участвуют в том, чтобы показать, насколько разнообразен вкус Белогорья. Мы не просто производим много продуктов, мы хотим показать, что мы производим вкусные, полезные продукты питания. А еще Белгородская область - очень радушный регион. Очередь говорит сама за себя", — добавил глава региона.
https://ria.ru/20220815/tavrida-1808688314.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, белгородская область, республика крым
Белгородская область, Общество, Белгородская область, Республика Крым
Гладков возглавил белгородскую делегацию на "Тавриде. АРТ"
Губернатор Гладков возглавил белгородскую делегацию на "Тавриде. АРТ"
БЕЛГОРОД, 16 авг – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков возглавил делегацию участников от региона на всероссийском ежегодном фестивале в Крыму "Таврида.АРТ", где белгородцы представили уникальность своей области, сообщила пресс-служба регионального правительства.
Сообщается, что от Белгородской области
в Республику Крым
отправилась масштабная делегация во главе с губернатором Гладковым. Сто десять человек прошли отбор в качестве участников форума. Ещё 50 человек – это команда организаторов программы павильона Белгородской области.
Павильон представляет выставочную площадку с проектом "Белгородское лето". Главная идея участников — показать, как можно провести каникулы в регионе, и познакомить с его особенностями и колоритом.
"Мы постарались отразить в пятидесяти квадратных метрах павильона, насколько Белгородская область уникальна и многогранна. Здесь есть и наш белгородский орнамент, яркость впечатлений, разнообразие наших цветов. Как пример, наши футболки. Все участники "Тавриды" от Белгородской области неслучайно в сиреневых футболках. Куст сирени давно стал символом региона", - рассказал Гладков в своих социальных сетях.
Он напомнил, что недавно белгородская сирень отправилась в космос. Помимо этого, на площадке ежедневно проходят мастер-классы, зарядка и крутая культурная программа – особенно всем запомнился узорный хоровод.
По его мнению, наиболее красноречиво об особенностях Белгородской области рассказывают продукты питания. Гладков со своими заместителями помогали шеф-повару Роману Гурову угощать всех участников фестиваля бургерами, яблоками и арбузами.
"Рад, что наши предприятия участвуют в том, чтобы показать, насколько разнообразен вкус Белогорья. Мы не просто производим много продуктов, мы хотим показать, что мы производим вкусные, полезные продукты питания. А еще Белгородская область - очень радушный регион. Очередь говорит сама за себя", — добавил глава региона.