Рейтинг@Mail.ru
Гладков возглавил белгородскую делегацию на "Тавриде. АРТ" - РИА Новости, 16.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Белгородская область
Белгородская область
https://ria.ru/20220816/gladkov-1810079120.html
Гладков возглавил белгородскую делегацию на "Тавриде. АРТ"
Гладков возглавил белгородскую делегацию на "Тавриде. АРТ" - РИА Новости, 16.08.2022
Гладков возглавил белгородскую делегацию на "Тавриде. АРТ"
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков возглавил делегацию участников от региона на всероссийском ежегодном фестивале в Крыму "Таврида.АРТ", где... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T18:32
2022-08-16T18:32
белгородская область
общество
белгородская область
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760964070_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_cea8eff0ba46d81ed6316c56507a891d.jpg
БЕЛГОРОД, 16 авг – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков возглавил делегацию участников от региона на всероссийском ежегодном фестивале в Крыму "Таврида.АРТ", где белгородцы представили уникальность своей области, сообщила пресс-служба регионального правительства.Сообщается, что от Белгородской области в Республику Крым отправилась масштабная делегация во главе с губернатором Гладковым. Сто десять человек прошли отбор в качестве участников форума. Ещё 50 человек – это команда организаторов программы павильона Белгородской области.Павильон представляет выставочную площадку с проектом "Белгородское лето". Главная идея участников — показать, как можно провести каникулы в регионе, и познакомить с его особенностями и колоритом.Он напомнил, что недавно белгородская сирень отправилась в космос. Помимо этого, на площадке ежедневно проходят мастер-классы, зарядка и крутая культурная программа – особенно всем запомнился узорный хоровод.По его мнению, наиболее красноречиво об особенностях Белгородской области рассказывают продукты питания. Гладков со своими заместителями помогали шеф-повару Роману Гурову угощать всех участников фестиваля бургерами, яблоками и арбузами."Рад, что наши предприятия участвуют в том, чтобы показать, насколько разнообразен вкус Белогорья. Мы не просто производим много продуктов, мы хотим показать, что мы производим вкусные, полезные продукты питания. А еще Белгородская область - очень радушный регион. Очередь говорит сама за себя", — добавил глава региона.
https://ria.ru/20220815/tavrida-1808688314.html
белгородская область
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760964070_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_3b60a9ce2779d558da0431d7969846b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, белгородская область, республика крым
Белгородская область, Общество, Белгородская область, Республика Крым
18:32 16.08.2022
 
Гладков возглавил белгородскую делегацию на "Тавриде. АРТ"

Губернатор Гладков возглавил белгородскую делегацию на "Тавриде. АРТ"

© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в фотобанк
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 16 авг – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков возглавил делегацию участников от региона на всероссийском ежегодном фестивале в Крыму "Таврида.АРТ", где белгородцы представили уникальность своей области, сообщила пресс-служба регионального правительства.
Сообщается, что от Белгородской области в Республику Крым отправилась масштабная делегация во главе с губернатором Гладковым. Сто десять человек прошли отбор в качестве участников форума. Ещё 50 человек – это команда организаторов программы павильона Белгородской области.
Павильон представляет выставочную площадку с проектом "Белгородское лето". Главная идея участников — показать, как можно провести каникулы в регионе, и познакомить с его особенностями и колоритом.
"Мы постарались отразить в пятидесяти квадратных метрах павильона, насколько Белгородская область уникальна и многогранна. Здесь есть и наш белгородский орнамент, яркость впечатлений, разнообразие наших цветов. Как пример, наши футболки. Все участники "Тавриды" от Белгородской области неслучайно в сиреневых футболках. Куст сирени давно стал символом региона", - рассказал Гладков в своих социальных сетях.
Он напомнил, что недавно белгородская сирень отправилась в космос. Помимо этого, на площадке ежедневно проходят мастер-классы, зарядка и крутая культурная программа – особенно всем запомнился узорный хоровод.
По его мнению, наиболее красноречиво об особенностях Белгородской области рассказывают продукты питания. Гладков со своими заместителями помогали шеф-повару Роману Гурову угощать всех участников фестиваля бургерами, яблоками и арбузами.
"Рад, что наши предприятия участвуют в том, чтобы показать, насколько разнообразен вкус Белогорья. Мы не просто производим много продуктов, мы хотим показать, что мы производим вкусные, полезные продукты питания. А еще Белгородская область - очень радушный регион. Очередь говорит сама за себя", — добавил глава региона.
Показ одежды молодых российских дизайнеров на фестивале Таврида.АРТ
15 августа, 08:00Культура
Проснулся знаменитым: как "Таврида.АРТ" делает звезд из простых россиян
 
Белгородская областьОбществоБелгородская областьРеспублика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала