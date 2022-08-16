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В Польше заявили, что Украине придется признать геноцид поляков на Волыни - РИА Новости, 16.08.2022
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В Польше заявили, что Украине придется признать геноцид поляков на Волыни
В Польше заявили, что Украине придется признать геноцид поляков на Волыни - РИА Новости, 16.08.2022
В Польше заявили, что Украине придется признать геноцид поляков на Волыни
Украине рано или поздно придется признать факт геноцида поляков во время Волынской резни в 1943 году, заявил заместитель министра культуры и национального... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T13:38
2022-08-16T13:38
в мире
украина
польша
киев
украинская повстанческая армия
организация украинских националистов
верховная рада украины
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ВАРШАВА, 16 авг – РИА Новости. Украине рано или поздно придется признать факт геноцида поляков во время Волынской резни в 1943 году, заявил заместитель министра культуры и национального наследия Польши Ярослав Селин."Они должны признать, потому что это факт. Просто факт. Было принято политическое решение об этнической чистке, об уничтожении всего национального меньшинства, веками жившего там, и это было реализовано", - цитирует Селина агентство РАР."Это геноцид, он соответствует всем признакам определения геноцида, поэтому здесь нет обсуждения. Это исторический факт. Рано или поздно украинцам придется это признать", - добавил замминистра.Он напомнил, что создается польско-украинская рабочая группа по разработке процедур, направленных на то, чтобы начать работу по поиску на территории Украины массовых захоронений поляков, эксгумации тел, увековечиванию памяти погибших, строительству кладбищ и возведению памятников. "С польской стороны состав этой группы был определен и предложен, отправлен в министерство культуры в Киеве. Мы ждем персональных предложений с украинской стороны", - сказал Селин.Он подчеркнул, что среди украинского общества присутствует "реальное неведение" о действиях Украинской повстанческой армии (УПА,* признана экстремистской организацией и запрещена в РФ), что во многом связано с украинской исторической политикой.По мнению замглавы минкультуры Польши, украинцы "рано или поздно дойдут" до того, что "часть традиций этого военного формирования и националистических политических движений, стоявших за ним, неприемлема, достойна осуждения".Кульминацией событий 1943 года, которые называют Волынской резней, считается 11 июля - в этот день украинские националисты атаковали одновременно порядка 150 польских деревень. Польские историки расценивают Волынскую резню как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели, по разным данным, от 100 тысяч до 130 тысяч человек.Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* является одним из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943–1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939–1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.Украинские исследователи считают эти события следствием войны польской Армии Крайовой с УПА*. Свои потери украинская сторона оценивает в 10-20 тысяч человек. Верховная рада Украины приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании Волынской резни геноцидом. Украинские депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".* Организация признана экстремистской и запрещена в России
https://ria.ru/20220711/polsha-1801705563.html
https://ria.ru/20220707/likvidatsiya-1800829587.html
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в мире, украина, польша, киев, украинская повстанческая армия, организация украинских националистов, верховная рада украины
В мире, Украина, Польша, Киев, Украинская повстанческая армия, Организация украинских националистов, Верховная Рада Украины
13:38 16.08.2022
 
В Польше заявили, что Украине придется признать геноцид поляков на Волыни

Замминистра культуры Селин: Украина рано или поздно признает геноцид поляков на Волыни

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкФлаг Польши
Флаг Польши - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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ВАРШАВА, 16 авг – РИА Новости. Украине рано или поздно придется признать факт геноцида поляков во время Волынской резни в 1943 году, заявил заместитель министра культуры и национального наследия Польши Ярослав Селин.
"Они должны признать, потому что это факт. Просто факт. Было принято политическое решение об этнической чистке, об уничтожении всего национального меньшинства, веками жившего там, и это было реализовано", - цитирует Селина агентство РАР.
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"Это геноцид, он соответствует всем признакам определения геноцида, поэтому здесь нет обсуждения. Это исторический факт. Рано или поздно украинцам придется это признать", - добавил замминистра.
Он напомнил, что создается польско-украинская рабочая группа по разработке процедур, направленных на то, чтобы начать работу по поиску на территории Украины массовых захоронений поляков, эксгумации тел, увековечиванию памяти погибших, строительству кладбищ и возведению памятников. "С польской стороны состав этой группы был определен и предложен, отправлен в министерство культуры в Киеве. Мы ждем персональных предложений с украинской стороны", - сказал Селин.
Он подчеркнул, что среди украинского общества присутствует "реальное неведение" о действиях Украинской повстанческой армии (УПА,* признана экстремистской организацией и запрещена в РФ), что во многом связано с украинской исторической политикой.
По мнению замглавы минкультуры Польши, украинцы "рано или поздно дойдут" до того, что "часть традиций этого военного формирования и националистических политических движений, стоявших за ним, неприемлема, достойна осуждения".
Кульминацией событий 1943 года, которые называют Волынской резней, считается 11 июля - в этот день украинские националисты атаковали одновременно порядка 150 польских деревень. Польские историки расценивают Волынскую резню как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели, по разным данным, от 100 тысяч до 130 тысяч человек.
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Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* является одним из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943–1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939–1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.
Украинские исследователи считают эти события следствием войны польской Армии Крайовой с УПА*. Свои потери украинская сторона оценивает в 10-20 тысяч человек. Верховная рада Украины приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании Волынской резни геноцидом. Украинские депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".
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