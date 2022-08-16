В Польше заявили, что Украине придется признать геноцид поляков на Волыни
Замминистра культуры Селин: Украина рано или поздно признает геноцид поляков на Волыни
Флаг Польши. Архивное фото
ВАРШАВА, 16 авг – РИА Новости. Украине рано или поздно придется признать факт геноцида поляков во время Волынской резни в 1943 году, заявил заместитель министра культуры и национального наследия Польши Ярослав Селин.
"Они должны признать, потому что это факт. Просто факт. Было принято политическое решение об этнической чистке, об уничтожении всего национального меньшинства, веками жившего там, и это было реализовано", - цитирует Селина агентство РАР.
"Это геноцид, он соответствует всем признакам определения геноцида, поэтому здесь нет обсуждения. Это исторический факт. Рано или поздно украинцам придется это признать", - добавил замминистра.
Он напомнил, что создается польско-украинская рабочая группа по разработке процедур, направленных на то, чтобы начать работу по поиску на территории Украины массовых захоронений поляков, эксгумации тел, увековечиванию памяти погибших, строительству кладбищ и возведению памятников. "С польской стороны состав этой группы был определен и предложен, отправлен в министерство культуры в Киеве. Мы ждем персональных предложений с украинской стороны", - сказал Селин.
По мнению замглавы минкультуры Польши, украинцы "рано или поздно дойдут" до того, что "часть традиций этого военного формирования и националистических политических движений, стоявших за ним, неприемлема, достойна осуждения".
Кульминацией событий 1943 года, которые называют Волынской резней, считается 11 июля - в этот день украинские националисты атаковали одновременно порядка 150 польских деревень. Польские историки расценивают Волынскую резню как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели, по разным данным, от 100 тысяч до 130 тысяч человек.
Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* является одним из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943–1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939–1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.
Украинские исследователи считают эти события следствием войны польской Армии Крайовой с УПА*. Свои потери украинская сторона оценивает в 10-20 тысяч человек. Верховная рада Украины приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании Волынской резни геноцидом. Украинские депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".
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