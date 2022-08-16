https://ria.ru/20220816/gegemoniya-1809920265.html

Путин заявил, что Запад пытается удержать гегемонию в мире

Путин заявил, что Запад пытается удержать гегемонию в мире - РИА Новости, 16.08.2022

Путин заявил, что Запад пытается удержать гегемонию в мире

Западные страны пытаются удержать гегемонию, реализуя политику сдерживания, подрывая любые альтернативные пути развития других стран, заявил президент России... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T10:41

2022-08-16T10:41

2022-08-16T13:03

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Западные страны пытаются удержать гегемонию, реализуя политику сдерживания, подрывая любые альтернативные пути развития других стран, заявил президент России Владимир Путин."Объективным процессам противодействуют западные глобалистские элиты, провоцируя хаос, разжигая застарелые и новые конфликты, реализуя политику так называемого сдерживания, а по сути – подрыва любых альтернативных, суверенных путей развития", - сказал Путин, обращаясь к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности.По его словам, таким образом Запад пытается сохранить власть и удержать страны."Тем самым они всеми силами пытаются сохранить ускользающую из их рук гегемонию, власть, пытаются удержать страны и народы в тисках неоколониального по своему характеру порядка. Их гегемония означает стагнацию для всего мира, для всей цивилизации, мракобесие и отмену культуры, неолиберальный тоталитаризм", - отметил Путин.Кроме того, президент подчеркнул, что в ход идут любые средства."США и их вассалы грубо вмешиваются во внутренние дела суверенных государств: организуют провокации, государственные перевороты, гражданские войны. Угрозами, шантажом и давлением пытаются заставить независимые государства подчиниться своей воле, жить по чужим для них правилам", - добавил глава государства.Все эти меры, по словам Путина, Запад делает с одной целью – "сохранить своё доминирование, ту модель, которая позволяет паразитировать на всём мире, как это было веками до этого, а такую модель можно удержать только силой".

https://ria.ru/20220808/zhertvy-1807882356.html

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