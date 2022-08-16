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Великобритания расконсервирует крупнейшее газовое хранилище - РИА Новости, 16.08.2022
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Великобритания расконсервирует крупнейшее газовое хранилище
Великобритания расконсервирует крупнейшее газовое хранилище - РИА Новости, 16.08.2022
Великобритания расконсервирует крупнейшее газовое хранилище
В Великобритании снова откроют для закачки огромное хранилище природного газа Rough, сообщает британская газета The Telegraph со ссылкой на источники. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T11:14
2022-08-16T11:14
великобритания
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. В Великобритании снова откроют для закачки огромное хранилище природного газа Rough, сообщает британская газета The Telegraph со ссылкой на источники."Компания Centrica, владелец British Gas, готова начать закачку природного газа в хранилище Rough в начале сентября после получения разрешения от управления охраны труда и техники безопасности", - пишет газета.При этом остающимися препятствиями для возобновления работы Rough газета называет необходимость заключения соглашение между Centrica и правительством о государственной поддержке и окончательное согласие Управления Северного моря (NSTA).При этом газета добавляет, что по словам источников, правительственные чиновники и Centrica намерены успеть завершить переговоры, чтоб компания начала заполнение Rough чуть более чем через две недели.О закрытии этого хранилища, в которое ранее закачивалось около 70% всего объема хранящегося в подземных хранилищах (ПХГ) газа Британии, Centrica сообщила в 2017 году.Компания Centrica, основанная в 1997 году, занимается хранением и поставками газа, снабжением потребителей электроэнергией, оказывает сервисные услуги в этой сфере. В настоящее время в компании заняты 27 тысяч человек, из которых около 20 тысяч базируются в Великобритании.
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великобритания
Великобритания
11:14 16.08.2022
 
Великобритания расконсервирует крупнейшее газовое хранилище

В Великобритании снова откроют для закачки крупнейшее хранилище природного газа Rough

© РИА Новости / СтрингерЦентрально-европейский газовый хаб
Центрально-европейский газовый хаб - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
Центрально-европейский газовый хаб. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. В Великобритании снова откроют для закачки огромное хранилище природного газа Rough, сообщает британская газета The Telegraph со ссылкой на источники.
"Компания Centrica, владелец British Gas, готова начать закачку природного газа в хранилище Rough в начале сентября после получения разрешения от управления охраны труда и техники безопасности", - пишет газета.
При этом остающимися препятствиями для возобновления работы Rough газета называет необходимость заключения соглашение между Centrica и правительством о государственной поддержке и окончательное согласие Управления Северного моря (NSTA).
При этом газета добавляет, что по словам источников, правительственные чиновники и Centrica намерены успеть завершить переговоры, чтоб компания начала заполнение Rough чуть более чем через две недели.
О закрытии этого хранилища, в которое ранее закачивалось около 70% всего объема хранящегося в подземных хранилищах (ПХГ) газа Британии, Centrica сообщила в 2017 году.
Компания Centrica, основанная в 1997 году, занимается хранением и поставками газа, снабжением потребителей электроэнергией, оказывает сервисные услуги в этой сфере. В настоящее время в компании заняты 27 тысяч человек, из которых около 20 тысяч базируются в Великобритании.
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