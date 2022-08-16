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В Европе газовые фьючерсы закрыли торги на отметке 2345 долларов

В Европе газовые фьючерсы закрыли торги на отметке 2345 долларов - РИА Новости, 16.08.2022

В Европе газовые фьючерсы закрыли торги на отметке 2345 долларов

Биржевые цены на газ в Европе после стремительного роста в течение дня выше 2600 долларов за тысячу кубометров на завершении торгов вторника закрепились на 2345 РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T22:45

2022-08-16T22:45

2022-08-16T22:45

экономика

европа

северный поток

природный газ

биржа

лондонская фондовая биржа

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе после стремительного роста в течение дня выше 2600 долларов за тысячу кубометров на завершении торгов вторника закрепились на 2345 долларах, выросли к расчетной цене накануне на 1%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.На открытии цена фьючерсных контрактов на поставку газа в сентябре (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) составляла около 2418 долларов, затем скорректировалась и опустилась ниже 2400 долларов. Однако к середине дня котировки стремительно ускорили темпы роста. В 13.43 мск превысили 2500 долларов, а к 15.42 мск перешагнули 2600 долларов.Ценовой максимум был зафиксирован в 15.52 мск и составил 2631,7 доллара, что на 13,3% выше расчетной цены накануне (2321,5 доллара). Затем котировки замедлились и перед закрытием максимально опустились до 2326,7 доллара (+0,2%). Последние фьючерсы торговались за 2345 долларов (+1%).В прошлом году европейский рынок столкнулся с газовым коллапсом. Эксперты связывали причины его возникновения с ограниченным предложением со стороны основных поставщиков, низким уровнем заполненности в Европе подземных хранилищ газа (ПХГ) и высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии.Сейчас Европа продолжает испытывать давление из-за сохраняющегося напряжения с поставками из России. Экспорт российского газа упал после начала военной операции на Украине: поставки по "Северному потоку" и через украинскую газотранспортную систему значительно снизились, а по "Ямал - Европе" вовсе прекратились.Среднемесячная расчетная цена ближайших газовых фьючерсов на ICE, по расчетам РИА Новости, в июле подскочила почти на 50% - до примерно 1805 долларов за тысячу кубометров со 1180 долларов в июне, тогда как в середине лета прошлого года не превышала 500 долларов. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.

https://ria.ru/20220816/gazprom-1809964737.html

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экономика, европа, северный поток, природный газ, биржа, лондонская фондовая биржа