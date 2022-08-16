https://ria.ru/20220816/evakuatsiya-1810105128.html

Из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР эвакуировали более 25 тысяч человек

Из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР эвакуировали более 25 тысяч человек - РИА Новости, 16.08.2022

Из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР эвакуировали более 25 тысяч человек

За прошедшие сутки без участия украинской стороны из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию России эвакуирован 25 501 человек, в том числе... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T21:39

2022-08-16T21:39

2022-08-16T23:44

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. За прошедшие сутки без участия украинской стороны из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию России эвакуирован 25 501 человек, в том числе 14 242 ребенка, заявил во вторник руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на жесткое противодействие киевского режима, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 25 501 человек, в том числе 14 242 ребенка, а всего с начала специальной военной операции – 3 420 866 человек, из которых 555 902 ребенка", - заявил Мизинцев на брифинге.По его словам, государственную границу России пересекли 574 387 автомобилей, в том числе за сутки – 5 262."В субъектах Российской Федерации подготовлены к приему беженцев более 9,5 тысяч пунктов временного размещения. С прибывающими гражданами проводится индивидуальная работа, им оперативно оказывается помощь в решении вопросов, связанных с дальнейшим размещением и трудоустройством, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат и пособий", - сказал генерал.Он также сообщил, что на горячую линию Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, в федеральные органы исполнительной власти, субъекты и различные общественные организации за прошедшие сутки поступило 27 обращений с просьбами об эвакуации в Россию, на территорию Донецкой и Луганской Народных Республик, а также в подконтрольные российским ВС районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей."Всего в базе данных 2 760 255 таких обращений из 2 139 населенных пунктов Украины и с подконтрольной киевским властям территории Донецкой Народной Республики", - сказал Мизинцев.

https://radiosputnik.ria.ru/20220816/evakuatsiya-1810087144.html

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