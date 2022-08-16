https://ria.ru/20220816/evakuatsiya-1810079478.html

Киев заявил о вывозе с территории ДНР более шести тысяч человек

Киев заявил о вывозе с территории ДНР более шести тысяч человек - РИА Новости, 16.08.2022

Киев заявил о вывозе с территории ДНР более шести тысяч человек

Более 6,1 тысячи человек вывезены с подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики в рамках "обязательной эвакуации" с начала августа, сообщил... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T18:34

2022-08-16T18:34

2022-08-16T18:34

в мире

ирина верещук

родион мирошник

донецкая народная республика

киев

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583448582_0:0:2718:1530_1920x0_80_0_0_1925f9271816e5ac4fc0842481b778f0.jpg

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Более 6,1 тысячи человек вывезены с подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики в рамках "обязательной эвакуации" с начала августа, сообщил замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.В начале августа вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что Киев начал "обязательную эвакуацию" граждан с подконтрольных ему территорий ДНР. По ее словам, эвакуация будет проведена до зимы, планируется вывезти 220 тысяч человек. Она утверждает, что там нет газоснабжения и надлежащего электроснабжения. Глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник считает, что требования Киева об "обязательной эвакуации" с подконтрольных ему районов ДНР - это попытка делегитимизации референдума на освобождаемых территориях."Об обязательной эвакуации населения из Донецкой области... уже эвакуированы 6158 человек, из них 1037 детей", - сказал Тимошенко на брифинге.Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации совместно с силами ДНР освободили значительную часть территории республики, в частности освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220816/pomosch-1810061499.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220816/kuleba-1810027188.html

донецкая народная республика

киев

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ирина верещук, родион мирошник, донецкая народная республика, киев, россия, украина