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Киев заявил о вывозе с территории ДНР более шести тысяч человек - РИА Новости, 16.08.2022
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Киев заявил о вывозе с территории ДНР более шести тысяч человек
Киев заявил о вывозе с территории ДНР более шести тысяч человек - РИА Новости, 16.08.2022
Киев заявил о вывозе с территории ДНР более шести тысяч человек
Более 6,1 тысячи человек вывезены с подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики в рамках "обязательной эвакуации" с начала августа, сообщил... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T18:34
2022-08-16T18:34
в мире
ирина верещук
родион мирошник
донецкая народная республика
киев
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Более 6,1 тысячи человек вывезены с подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики в рамках "обязательной эвакуации" с начала августа, сообщил замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.В начале августа вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что Киев начал "обязательную эвакуацию" граждан с подконтрольных ему территорий ДНР. По ее словам, эвакуация будет проведена до зимы, планируется вывезти 220 тысяч человек. Она утверждает, что там нет газоснабжения и надлежащего электроснабжения. Глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник считает, что требования Киева об "обязательной эвакуации" с подконтрольных ему районов ДНР - это попытка делегитимизации референдума на освобождаемых территориях."Об обязательной эвакуации населения из Донецкой области... уже эвакуированы 6158 человек, из них 1037 детей", - сказал Тимошенко на брифинге.Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации совместно с силами ДНР освободили значительную часть территории республики, в частности освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://radiosputnik.ria.ru/20220816/pomosch-1810061499.html
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в мире, ирина верещук, родион мирошник, донецкая народная республика, киев, россия, украина
В мире, Ирина Верещук, Родион Мирошник, Донецкая Народная Республика, Киев, Россия, Украина
18:34 16.08.2022
 
Киев заявил о вывозе с территории ДНР более шести тысяч человек

В Киеве заявили, что вывезли с подконтрольной части ДНР более шести тысяч человек

© AP Photo / Sergei GritsЛюди с флагами Украины в Киеве
Люди с флагами Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© AP Photo / Sergei Grits
Люди с флагами Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Более 6,1 тысячи человек вывезены с подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики в рамках "обязательной эвакуации" с начала августа, сообщил замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.
В начале августа вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что Киев начал "обязательную эвакуацию" граждан с подконтрольных ему территорий ДНР. По ее словам, эвакуация будет проведена до зимы, планируется вывезти 220 тысяч человек. Она утверждает, что там нет газоснабжения и надлежащего электроснабжения. Глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник считает, что требования Киева об "обязательной эвакуации" с подконтрольных ему районов ДНР - это попытка делегитимизации референдума на освобождаемых территориях.
Флаги Украины, США - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
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"Об обязательной эвакуации населения из Донецкой области... уже эвакуированы 6158 человек, из них 1037 детей", - сказал Тимошенко на брифинге.
Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации совместно с силами ДНР освободили значительную часть территории республики, в частности освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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В миреИрина ВерещукРодион МирошникДонецкая Народная РеспубликаКиевРоссияУкраина
 
 
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