https://ria.ru/20220816/ekonomika-1809981548.html

Доверие инвесторов к экономике Германии достигло минимума с 2008 года

Доверие инвесторов к экономике Германии достигло минимума с 2008 года - РИА Новости, 16.08.2022

Доверие инвесторов к экономике Германии достигло минимума с 2008 года

Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в августе снизился до минус 55,3 пункта с минус 53,8 пункта в июле, следует из доклада Центра исследований... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T13:30

2022-08-16T13:30

2022-08-16T13:30

экономика

цены на нефть

германия

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в августе снизился до минус 55,3 пункта с минус 53,8 пункта в июле, следует из доклада Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW).Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали, что индикатор составит минус 53,8 пункта.При этом в ноябре 2008 года индикатор составлял минус 53,5 пункта, а в октябре - минус 63 пункта, следует из доклада."Экономические ожидания ZEW вновь слегка снижаются в августе после резкого падения в прошлом месяце. Эксперты ожидают дальнейшего замедления и без того слабого экономического роста в Германии. Все еще высокие темпы инфляции и ожидаемые дополнительные расходы на отопление и энергию приводят к снижению ожиданий прибыли в секторе частного потребления. Напротив, ожидания от финансового сектора улучшаются благодаря предполагаемому дальнейшему повышению краткосрочных процентных ставок", - комментирует текущие результаты доктор Михаэль Шредер, руководитель исследований финансового рынка ZEW.Индекс текущих экономических условий в стране снизился до минус 47,6 пункта с минус 45,8 пункта в июле. Аналитики прогнозировали, что показатель составит минус 48 пунктов.Кроме того, по данным организации, индекс текущих экономических условий в еврозоне в августе вырос до минус 42 пунктов с минус 44,4 пункта в июле, а индекс экономических ожиданий снизился на 3,8 пункта - до минус 54,9 пункта с 51,1 пункта месяцем ранее.

https://ria.ru/20220814/okno-1809392326.html

https://ria.ru/20220816/gazprom-1809964737.html

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экономика, цены на нефть, германия