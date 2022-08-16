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Доверие инвесторов к экономике Германии достигло минимума с 2008 года - РИА Новости, 16.08.2022
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Доверие инвесторов к экономике Германии достигло минимума с 2008 года
Доверие инвесторов к экономике Германии достигло минимума с 2008 года - РИА Новости, 16.08.2022
Доверие инвесторов к экономике Германии достигло минимума с 2008 года
Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в августе снизился до минус 55,3 пункта с минус 53,8 пункта в июле, следует из доклада Центра исследований... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T13:30
2022-08-16T13:30
экономика
цены на нефть
германия
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в августе снизился до минус 55,3 пункта с минус 53,8 пункта в июле, следует из доклада Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW).Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали, что индикатор составит минус 53,8 пункта.При этом в ноябре 2008 года индикатор составлял минус 53,5 пункта, а в октябре - минус 63 пункта, следует из доклада."Экономические ожидания ZEW вновь слегка снижаются в августе после резкого падения в прошлом месяце. Эксперты ожидают дальнейшего замедления и без того слабого экономического роста в Германии. Все еще высокие темпы инфляции и ожидаемые дополнительные расходы на отопление и энергию приводят к снижению ожиданий прибыли в секторе частного потребления. Напротив, ожидания от финансового сектора улучшаются благодаря предполагаемому дальнейшему повышению краткосрочных процентных ставок", - комментирует текущие результаты доктор Михаэль Шредер, руководитель исследований финансового рынка ZEW.Индекс текущих экономических условий в стране снизился до минус 47,6 пункта с минус 45,8 пункта в июле. Аналитики прогнозировали, что показатель составит минус 48 пунктов.Кроме того, по данным организации, индекс текущих экономических условий в еврозоне в августе вырос до минус 42 пунктов с минус 44,4 пункта в июле, а индекс экономических ожиданий снизился на 3,8 пункта - до минус 54,9 пункта с 51,1 пункта месяцем ранее.
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экономика, цены на нефть, германия
Экономика, Цены на нефть, Германия
13:30 16.08.2022
 
Доверие инвесторов к экономике Германии достигло минимума с 2008 года

Доклад ZEW: доверие инвесторов к экономике Германии достигло минимума в минус 55,3 пункта

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Германии
Национальный флаг Германии - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в августе снизился до минус 55,3 пункта с минус 53,8 пункта в июле, следует из доклада Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW).
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали, что индикатор составит минус 53,8 пункта.
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При этом в ноябре 2008 года индикатор составлял минус 53,5 пункта, а в октябре - минус 63 пункта, следует из доклада.
"Экономические ожидания ZEW вновь слегка снижаются в августе после резкого падения в прошлом месяце. Эксперты ожидают дальнейшего замедления и без того слабого экономического роста в Германии. Все еще высокие темпы инфляции и ожидаемые дополнительные расходы на отопление и энергию приводят к снижению ожиданий прибыли в секторе частного потребления. Напротив, ожидания от финансового сектора улучшаются благодаря предполагаемому дальнейшему повышению краткосрочных процентных ставок", - комментирует текущие результаты доктор Михаэль Шредер, руководитель исследований финансового рынка ZEW.
Индекс текущих экономических условий в стране снизился до минус 47,6 пункта с минус 45,8 пункта в июле. Аналитики прогнозировали, что показатель составит минус 48 пунктов.
Кроме того, по данным организации, индекс текущих экономических условий в еврозоне в августе вырос до минус 42 пунктов с минус 44,4 пункта в июле, а индекс экономических ожиданий снизился на 3,8 пункта - до минус 54,9 пункта с 51,1 пункта месяцем ранее.
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