https://ria.ru/20220816/egorov-1810043703.html
Егоров: ситуация с COVID в Тамбовской области в целом стабильная
Егоров: ситуация с COVID в Тамбовской области в целом стабильная - РИА Новости, 16.08.2022
Егоров: ситуация с COVID в Тамбовской области в целом стабильная
Временно исполняющий обязанности губернатора Тамбовской области Максим Егоров сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что обстановка с распространением... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T16:26
2022-08-16T16:26
2022-08-16T16:26
тамбовская область
здоровье - общество
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
максим егоров
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Тамбовской области Максим Егоров сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что обстановка с распространением коронавируса в возглавляемом им регионе стабильная.Стенограмма встречи Егорова и Путина опубликована на сайте Кремля."Ситуация (с распространением в регионе COVID-19 – ред.) в целом стабильная. На сегодняшний день в Тамбовской области для лечения больных развёрнуто порядка ста коек, они оснащены всем необходимым. Свободный коечный фонд составляет около 24%, но мы показатели можем увеличить в течение одного дня. Фактическая потребность в медицинских кадрах и лекарственных препаратах полностью обеспечена", - сказал Егоров.По его данным, в Тамбовской области работают 50 пунктов вакцинации, 105 мобильных прививочных бригад, всего вакцинировано более 70% взрослого населения, а по темпам вакцинации регион на пятом месте в стране.По информации Роспотребнадзора, по итогам последней недели в России зарегистрировано 175 680 случаев заболевания COVID-19, показатель заболеваемости составил 119,71 на 100 тысяч населения, что на 49,2% выше, чем на предыдущей неделе. Превышение средних показателей заболеваемости зарегистрировано в 18 регионах, уточнили в ведомстве. При этом почти половина выявленных случаев коронавируса приходится на Москву, Санкт-Петербург и Подмосковье, темпы прироста заболеваемости в регионах страны разные, в отдельных случаях наблюдается снижение заболеваемости.
https://ria.ru/20220816/putin-1810005386.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, максим егоров
Тамбовская область, Здоровье - Общество, Коронавирус в России, Вакцинация россиян от COVID-19, Максим Егоров
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Тамбовской области Максим Егоров сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что обстановка с распространением коронавируса в возглавляемом им регионе стабильная.
Стенограмма встречи Егорова и Путина опубликована на сайте Кремля.
"Ситуация (с распространением в регионе COVID-19 – ред.) в целом стабильная. На сегодняшний день в Тамбовской области для лечения больных развёрнуто порядка ста коек, они оснащены всем необходимым. Свободный коечный фонд составляет около 24%, но мы показатели можем увеличить в течение одного дня. Фактическая потребность в медицинских кадрах и лекарственных препаратах полностью обеспечена", - сказал Егоров.
По его данным, в Тамбовской области работают 50 пунктов вакцинации, 105 мобильных прививочных бригад, всего вакцинировано более 70% взрослого населения, а по темпам вакцинации регион на пятом месте в стране.
"На финансирование в текущем году мероприятий по борьбе с распространением COVID без учёта выплат медицинским работникам предусмотрено порядка 333 миллионов рублей, треть из которых – это средства из областного бюджета. Здесь ситуация стабильная, под контролем. Были у нас вспышки в конце прошлого года, но мы справились, и сейчас практически все ограничения у нас сняты", - добавил врио губернатора.
По информации Роспотребнадзора, по итогам последней недели в России зарегистрировано 175 680 случаев заболевания COVID-19, показатель заболеваемости составил 119,71 на 100 тысяч населения, что на 49,2% выше, чем на предыдущей неделе. Превышение средних показателей заболеваемости зарегистрировано в 18 регионах, уточнили в ведомстве. При этом почти половина выявленных случаев коронавируса приходится на Москву, Санкт-Петербург и Подмосковье, темпы прироста заболеваемости в регионах страны разные, в отдельных случаях наблюдается снижение заболеваемости.