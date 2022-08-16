https://ria.ru/20220816/egorov-1810043703.html

Егоров: ситуация с COVID в Тамбовской области в целом стабильная

Егоров: ситуация с COVID в Тамбовской области в целом стабильная - РИА Новости, 16.08.2022

Егоров: ситуация с COVID в Тамбовской области в целом стабильная

Временно исполняющий обязанности губернатора Тамбовской области Максим Егоров сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что обстановка с распространением... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T16:26

2022-08-16T16:26

2022-08-16T16:26

тамбовская область

здоровье - общество

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

максим егоров

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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Тамбовской области Максим Егоров сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что обстановка с распространением коронавируса в возглавляемом им регионе стабильная.Стенограмма встречи Егорова и Путина опубликована на сайте Кремля."Ситуация (с распространением в регионе COVID-19 – ред.) в целом стабильная. На сегодняшний день в Тамбовской области для лечения больных развёрнуто порядка ста коек, они оснащены всем необходимым. Свободный коечный фонд составляет около 24%, но мы показатели можем увеличить в течение одного дня. Фактическая потребность в медицинских кадрах и лекарственных препаратах полностью обеспечена", - сказал Егоров.По его данным, в Тамбовской области работают 50 пунктов вакцинации, 105 мобильных прививочных бригад, всего вакцинировано более 70% взрослого населения, а по темпам вакцинации регион на пятом месте в стране.По информации Роспотребнадзора, по итогам последней недели в России зарегистрировано 175 680 случаев заболевания COVID-19, показатель заболеваемости составил 119,71 на 100 тысяч населения, что на 49,2% выше, чем на предыдущей неделе. Превышение средних показателей заболеваемости зарегистрировано в 18 регионах, уточнили в ведомстве. При этом почти половина выявленных случаев коронавируса приходится на Москву, Санкт-Петербург и Подмосковье, темпы прироста заболеваемости в регионах страны разные, в отдельных случаях наблюдается снижение заболеваемости.

https://ria.ru/20220816/putin-1810005386.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

здоровье - общество, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, максим егоров