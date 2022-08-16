https://ria.ru/20220816/dzhonson-1810011128.html
Британская газета The Sun опубликовала фото Джонсона с голым торсом
Британская газета The Sun опубликовала фото Джонсона с голым торсом - РИА Новости, 16.08.2022
Британская газета The Sun опубликовала фото Джонсона с голым торсом
Подавший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на одном из отдаленных пляжей Греции продемонстрировал "грудные мышцы", к чему ранее призывал... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T14:57
2022-08-16T14:57
2022-08-16T15:09
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борис джонсон
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Подавший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на одном из отдаленных пляжей Греции продемонстрировал "грудные мышцы", к чему ранее призывал лидеров "Большой семерки".Фотографии Джонсона топлес во время отдыха в Греции опубликовала британская газета Sun. Как отмечает издание, покидающий свой пост премьер-министр крайне удивил местных жителей, которые никак не ожидали увидеть высокопоставленного политика в таком "отдаленном месте", о котором мало кто знает.Джонсон был замечен с голым торсом через почти два месяца после его призыва к лидерам G7 "продемонстрировать грудные мышцы", чтобы показать, что они "круче Путина".В конце июня лидеры "Большой семерки" за обедом вспоминали фотографию президента РФ Владимира Путина и рассуждали о том, стоит ли им раздеться, чтобы показать, что они "круче" российского лидера. Так, Джонсон, садясь за стол, спросил, снимать ли пиджаки. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ответ предложил дождаться, пока будет сделана официальная фотография, прежде чем раздеваться. Джонсон затем пошутил, что лидеры должны показать, что они "круче Путина", и предложил показать "грудные мышцы".Позже Путин прокомментировал обсуждения лидеров "семерки" своей фотографии и выражение ими желания раздеться для фотографии, назвав это "отвратительным зрелищем".Известные фотографии, где Владимир Путин запечатлен обнаженным по пояс верхом на лошади, были сделаны во время его поездки в бытность председателем правительства РФ на отдых в Туву в августе 2009 года.Ранее в СМИ появилась информация, что Джонсон вместе со своей семьей проводит отпуск в Греции. Так, в видеоролике, опубликованном изданием protothema.gr, Джонсон вместе со своей супругой Керри Сайммондс совершали покупки в супермаркете в городке Неа Макри в Восточной Аттике.
https://ria.ru/20220815/lavrov-1809585271.html
https://ria.ru/20220808/dzhonson-1808186034.html
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в мире, греция, sun, g7, владимир путин, джастин трюдо, борис джонсон, великобритания
В мире, Греция, Sun, G7, Владимир Путин, Джастин Трюдо, Борис Джонсон, Великобритания
14:57 16.08.2022 (обновлено: 15:09 16.08.2022)
Британская газета The Sun опубликовала фото Джонсона с голым торсом
В Греции Джонсон на отдаленном пляже показал "грудные мышцы", к чему призывал лидеров G7