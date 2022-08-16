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В ДНР распорядились начать учебный год 1 сентября - РИА Новости, 16.08.2022
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В ДНР распорядились начать учебный год 1 сентября
В ДНР распорядились начать учебный год 1 сентября - РИА Новости, 16.08.2022
В ДНР распорядились начать учебный год 1 сентября
Министерство образования и науки ДНР распорядилось установить 1 сентября в качестве даты начала учебного года в школах республики. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T15:25
2022-08-16T15:25
образование
образование - общество
донецкая народная республика
министерство образования и науки днр
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ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Министерство образования и науки ДНР распорядилось установить 1 сентября в качестве даты начала учебного года в школах республики."Приказываю определить: дата начала учебного года - 01 сентября 2022 года; дата окончания учебного года: 9 и 11 классы - 17 мая 202З года; 1 – 8 и 10 классы - 24 мая 202З года", - говорится в приказе Минобрнауки страны.Приказ вступает в силу со дня подписания.
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образование, образование - общество, донецкая народная республика, министерство образования и науки днр
Образование, Образование - Общество, Донецкая Народная Республика, Министерство образования и науки ДНР
15:25 16.08.2022
 
В ДНР распорядились начать учебный год 1 сентября

Власти ДНР распорядились установить 1 сентября днем начала учебного года в республике

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкУченики на праздничной линейке в школе в День знаний в селе Саханка Донецкой области
Ученики на праздничной линейке в школе в День знаний в селе Саханка Донецкой области - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Ученики на праздничной линейке в школе в День знаний в селе Саханка Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Министерство образования и науки ДНР распорядилось установить 1 сентября в качестве даты начала учебного года в школах республики.
"Приказываю определить: дата начала учебного года - 01 сентября 2022 года; дата окончания учебного года: 9 и 11 классы - 17 мая 202З года; 1 – 8 и 10 классы - 24 мая 202З года", - говорится в приказе Минобрнауки страны.
Приказ вступает в силу со дня подписания.
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ОбразованиеОбразование - ОбществоДонецкая Народная РеспубликаМинистерство образования и науки ДНР
 
 
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