https://ria.ru/20220816/dnr-1810022404.html

В ДНР распорядились начать учебный год 1 сентября

В ДНР распорядились начать учебный год 1 сентября - РИА Новости, 16.08.2022

В ДНР распорядились начать учебный год 1 сентября

Министерство образования и науки ДНР распорядилось установить 1 сентября в качестве даты начала учебного года в школах республики. РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T15:25

2022-08-16T15:25

2022-08-16T15:25

образование

образование - общество

донецкая народная республика

министерство образования и науки днр

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ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Министерство образования и науки ДНР распорядилось установить 1 сентября в качестве даты начала учебного года в школах республики."Приказываю определить: дата начала учебного года - 01 сентября 2022 года; дата окончания учебного года: 9 и 11 классы - 17 мая 202З года; 1 – 8 и 10 классы - 24 мая 202З года", - говорится в приказе Минобрнауки страны.Приказ вступает в силу со дня подписания.

https://ria.ru/20220728/istoriya-1805628836.html

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образование, образование - общество, донецкая народная республика, министерство образования и науки днр