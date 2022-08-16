https://ria.ru/20220816/dnr-1810022404.html
В ДНР распорядились начать учебный год 1 сентября
В ДНР распорядились начать учебный год 1 сентября - РИА Новости, 16.08.2022
В ДНР распорядились начать учебный год 1 сентября
Министерство образования и науки ДНР распорядилось установить 1 сентября в качестве даты начала учебного года в школах республики. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T15:25
2022-08-16T15:25
2022-08-16T15:25
образование
образование - общество
донецкая народная республика
министерство образования и науки днр
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ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Министерство образования и науки ДНР распорядилось установить 1 сентября в качестве даты начала учебного года в школах республики."Приказываю определить: дата начала учебного года - 01 сентября 2022 года; дата окончания учебного года: 9 и 11 классы - 17 мая 202З года; 1 – 8 и 10 классы - 24 мая 202З года", - говорится в приказе Минобрнауки страны.Приказ вступает в силу со дня подписания.
https://ria.ru/20220728/istoriya-1805628836.html
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образование, образование - общество, донецкая народная республика, министерство образования и науки днр
Образование, Образование - Общество, Донецкая Народная Республика, Министерство образования и науки ДНР
В ДНР распорядились начать учебный год 1 сентября
Власти ДНР распорядились установить 1 сентября днем начала учебного года в республике