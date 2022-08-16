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Защита Шевчука обжалует решение уфимского суда о штрафе за дискредитацию ВС
Защита Шевчука обжалует решение уфимского суда о штрафе за дискредитацию ВС - РИА Новости, 16.08.2022
Защита Шевчука обжалует решение уфимского суда о штрафе за дискредитацию ВС
Защита лидера группы ДДТ Юрия Шевчука, которого суд в Уфе признал виновным в дискредитации ВС РФ и назначил штраф в размере 50 тысяч рублей, обжалует решение... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T13:12
2022-08-16T13:12
2022-08-16T13:23
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УФА, 16 авг – РИА Новости. Защита лидера группы ДДТ Юрия Шевчука, которого суд в Уфе признал виновным в дискредитации ВС РФ и назначил штраф в размере 50 тысяч рублей, обжалует решение суда, сообщил журналистам адвокат музыканта Александр Передрук.Ранее сообщалось, что Советский районный суд Уфы признал Шевчука виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей."Мы обязательно обжалуем решение суда, как только получим материалы. Шевчук ещё не знает о решении, принятом на заседании судьёй", - сказал адвокат.Концерт ДДТ прошел в столице Башкирии 18 мая. По данным СМИ, в ходе мероприятия Шевчук высказался о своем отношении к спецоперации на Украине. Один из организаторов мероприятия Радмир Усаев рассказал РИА Новости, что после концерта правоохранители составили в гримерке административный протокол на музыканта о публичной дискредитации использования Вооруженных сил РФ.
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13:12 16.08.2022 (обновлено: 13:23 16.08.2022)
Защита Шевчука обжалует решение уфимского суда о штрафе за дискредитацию ВС
Защита Шевчука обжалует решение суда Уфы о штрафе в 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС
УФА, 16 авг – РИА Новости. Защита лидера группы ДДТ Юрия Шевчука, которого суд в Уфе признал виновным в дискредитации ВС РФ и назначил штраф в размере 50 тысяч рублей, обжалует решение суда, сообщил журналистам адвокат музыканта Александр Передрук.
Ранее сообщалось, что Советский районный суд Уфы признал Шевчука виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей.
"Мы обязательно обжалуем решение суда, как только получим материалы. Шевчук ещё не знает о решении, принятом на заседании судьёй", - сказал адвокат.
Концерт ДДТ прошел в столице Башкирии 18 мая. По данным СМИ, в ходе мероприятия Шевчук высказался о своем отношении к спецоперации на Украине. Один из организаторов мероприятия Радмир Усаев рассказал РИА Новости, что после концерта правоохранители составили в гримерке административный протокол на музыканта о публичной дискредитации использования Вооруженных сил РФ
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