https://ria.ru/20220816/diktatura-1809952894.html

В СВР заявили, что США хотят укрепить глобальную диктатуру

В СВР заявили, что США хотят укрепить глобальную диктатуру - РИА Новости, 16.08.2022

В СВР заявили, что США хотят укрепить глобальную диктатуру

Запад во главе с США, пытаясь сохранить свое ускользающее могущество, планирует укрепить свою глобальную диктатуру, будет становиться все агрессивнее и... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T12:05

2022-08-16T12:05

2022-08-16T13:12

сша

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

в мире

вашингтон (штат)

южно-китайское море

форум "армия-2022"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767157095_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_64ca4ba23e219d51d33dee0afc9af7a3.jpg

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Запад во главе с США, пытаясь сохранить свое ускользающее могущество, планирует укрепить свою глобальную диктатуру, будет становиться все агрессивнее и безрассуднее и стараться посеять хаос в разных странах и регионах, заявил представитель Службы внешней разведки РФ генерал-полковник Владимир Матвеев."Такой догматический подход с одной стороны смешон, а с другой - крайне опасен. Именно здесь кроется главный вызов миру и стабильности в различных частях земного шара. По мере утраты могущества Запад во главе с США будет становиться все агрессивнее и безрассуднее", - подчеркнул Матвеев.По словам Матвеева, "в этом смысле в зоне повышенного риска, без преувеличения, находится вся планета - от Балкан и постсоветского пространства до Южно-Китайского моря, полуострова Индостан и Латинской Америки, не говоря уже о Ближнем Востоке".

https://ria.ru/20220816/shoygu-1809925979.html

сша

вашингтон (штат)

южно-китайское море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире, вашингтон (штат), южно-китайское море, форум "армия-2022"