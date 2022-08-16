https://ria.ru/20220816/diktatura-1809952894.html
В СВР заявили, что США хотят укрепить глобальную диктатуру
В СВР заявили, что США хотят укрепить глобальную диктатуру - РИА Новости, 16.08.2022
В СВР заявили, что США хотят укрепить глобальную диктатуру
Запад во главе с США, пытаясь сохранить свое ускользающее могущество, планирует укрепить свою глобальную диктатуру, будет становиться все агрессивнее и... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T12:05
2022-08-16T12:05
2022-08-16T13:12
сша
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
в мире
вашингтон (штат)
южно-китайское море
форум "армия-2022"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767157095_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_64ca4ba23e219d51d33dee0afc9af7a3.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Запад во главе с США, пытаясь сохранить свое ускользающее могущество, планирует укрепить свою глобальную диктатуру, будет становиться все агрессивнее и безрассуднее и стараться посеять хаос в разных странах и регионах, заявил представитель Службы внешней разведки РФ генерал-полковник Владимир Матвеев."Такой догматический подход с одной стороны смешон, а с другой - крайне опасен. Именно здесь кроется главный вызов миру и стабильности в различных частях земного шара. По мере утраты могущества Запад во главе с США будет становиться все агрессивнее и безрассуднее", - подчеркнул Матвеев.По словам Матвеева, "в этом смысле в зоне повышенного риска, без преувеличения, находится вся планета - от Балкан и постсоветского пространства до Южно-Китайского моря, полуострова Индостан и Латинской Америки, не говоря уже о Ближнем Востоке".
https://ria.ru/20220816/shoygu-1809925979.html
сша
вашингтон (штат)
южно-китайское море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767157095_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_f47e83cc551da9723e67a21c01482dc3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире, вашингтон (штат), южно-китайское море, форум "армия-2022"
США, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), В мире, Вашингтон (штат), Южно-Китайское море, Форум "Армия-2022"
12:05 16.08.2022 (обновлено: 13:12 16.08.2022)
В СВР заявили, что США хотят укрепить глобальную диктатуру
СВР: США будут становиться агрессивнее и безрассуднее, а это крайне опасно