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В СВР заявили, что США хотят укрепить глобальную диктатуру - РИА Новости, 16.08.2022
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В СВР заявили, что США хотят укрепить глобальную диктатуру
В СВР заявили, что США хотят укрепить глобальную диктатуру - РИА Новости, 16.08.2022
В СВР заявили, что США хотят укрепить глобальную диктатуру
Запад во главе с США, пытаясь сохранить свое ускользающее могущество, планирует укрепить свою глобальную диктатуру, будет становиться все агрессивнее и... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T12:05
2022-08-16T13:12
сша
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
в мире
вашингтон (штат)
южно-китайское море
форум "армия-2022"
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Запад во главе с США, пытаясь сохранить свое ускользающее могущество, планирует укрепить свою глобальную диктатуру, будет становиться все агрессивнее и безрассуднее и стараться посеять хаос в разных странах и регионах, заявил представитель Службы внешней разведки РФ генерал-полковник Владимир Матвеев."Такой догматический подход с одной стороны смешон, а с другой - крайне опасен. Именно здесь кроется главный вызов миру и стабильности в различных частях земного шара. По мере утраты могущества Запад во главе с США будет становиться все агрессивнее и безрассуднее", - подчеркнул Матвеев.По словам Матвеева, "в этом смысле в зоне повышенного риска, без преувеличения, находится вся планета - от Балкан и постсоветского пространства до Южно-Китайского моря, полуострова Индостан и Латинской Америки, не говоря уже о Ближнем Востоке".
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сша, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире, вашингтон (штат), южно-китайское море, форум "армия-2022"
США, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), В мире, Вашингтон (штат), Южно-Китайское море, Форум "Армия-2022"
12:05 16.08.2022 (обновлено: 13:12 16.08.2022)
 
В СВР заявили, что США хотят укрепить глобальную диктатуру

СВР: США будут становиться агрессивнее и безрассуднее, а это крайне опасно

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Запад во главе с США, пытаясь сохранить свое ускользающее могущество, планирует укрепить свою глобальную диктатуру, будет становиться все агрессивнее и безрассуднее и стараться посеять хаос в разных странах и регионах, заявил представитель Службы внешней разведки РФ генерал-полковник Владимир Матвеев.
"Такой догматический подход с одной стороны смешон, а с другой - крайне опасен. Именно здесь кроется главный вызов миру и стабильности в различных частях земного шара. По мере утраты могущества Запад во главе с США будет становиться все агрессивнее и безрассуднее", - подчеркнул Матвеев.
По словам Матвеева, "в этом смысле в зоне повышенного риска, без преувеличения, находится вся планета - от Балкан и постсоветского пространства до Южно-Китайского моря, полуострова Индостан и Латинской Америки, не говоря уже о Ближнем Востоке".
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на открытии X Московской конференции по международной безопасности - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
10:59
Шойгу: США хотят втянуть Латинскую Америку в противостояние с Россией и КНР
 
СШАСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)В миреВашингтон (штат)Южно-Китайское мореФорум "Армия-2022"
 
 
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