https://ria.ru/20220816/detonatsiya-1809899422.html
В результате детонации боеприпасов в Крыму пострадали двое гражданских
В результате детонации боеприпасов в Крыму пострадали двое гражданских - РИА Новости, 16.08.2022
В результате детонации боеприпасов в Крыму пострадали двое гражданских
Двое гражданских пострадали в результате детонации боеприпасов в Джанкойском районе Крыма, их жизни ничего не угрожает, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T09:24
2022-08-16T09:24
2022-08-16T09:56
россия
происшествия
республика крым
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости. Двое гражданских пострадали в результате детонации боеприпасов в Джанкойском районе Крыма, их жизни ничего не угрожает, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Возгорание на огороженной площадке хранения боеприпасов с детонацией произошло в районе Майского в Крыму, сообщило ранее Минобороны РФ. Принимаются меры по тушению пожара и выяснению причин возгорания, добавили в ведомстве. Порядка 2 тысяч жителей села эвакуированы из Майского, эвакуация продолжается, сообщили РИА Новости власти поселения. Установлено оцепление – пятикилометровая зона."Есть двое пострадавших среди гражданского населения, их жизни ничего не угрожает. Один мужчина с осколочными ранениями, одного стенкой придавило", – сказал Аксенов на видео, размещенном в его Telegram-канале.
https://ria.ru/20220816/pozhar-1809900762.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, происшествия, республика крым, сергей аксенов (политик)
Россия, Происшествия, Республика Крым, Сергей Аксенов (политик)
09:24 16.08.2022 (обновлено: 09:56 16.08.2022)
В результате детонации боеприпасов в Крыму пострадали двое гражданских
Глава Крыма Аксенов заявил о двух пострадавших из-за детонации боеприпасов близ Майского