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В результате детонации боеприпасов в Крыму пострадали двое гражданских - РИА Новости, 16.08.2022
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В результате детонации боеприпасов в Крыму пострадали двое гражданских
В результате детонации боеприпасов в Крыму пострадали двое гражданских - РИА Новости, 16.08.2022
В результате детонации боеприпасов в Крыму пострадали двое гражданских
Двое гражданских пострадали в результате детонации боеприпасов в Джанкойском районе Крыма, их жизни ничего не угрожает, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T09:24
2022-08-16T09:56
россия
происшествия
республика крым
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости. Двое гражданских пострадали в результате детонации боеприпасов в Джанкойском районе Крыма, их жизни ничего не угрожает, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Возгорание на огороженной площадке хранения боеприпасов с детонацией произошло в районе Майского в Крыму, сообщило ранее Минобороны РФ. Принимаются меры по тушению пожара и выяснению причин возгорания, добавили в ведомстве. Порядка 2 тысяч жителей села эвакуированы из Майского, эвакуация продолжается, сообщили РИА Новости власти поселения. Установлено оцепление – пятикилометровая зона."Есть двое пострадавших среди гражданского населения, их жизни ничего не угрожает. Один мужчина с осколочными ранениями, одного стенкой придавило", – сказал Аксенов на видео, размещенном в его Telegram-канале.
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россия
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россия, происшествия, республика крым, сергей аксенов (политик)
Россия, Происшествия, Республика Крым, Сергей Аксенов (политик)
09:24 16.08.2022 (обновлено: 09:56 16.08.2022)
 
В результате детонации боеприпасов в Крыму пострадали двое гражданских

Глава Крыма Аксенов заявил о двух пострадавших из-за детонации боеприпасов близ Майского

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости. Двое гражданских пострадали в результате детонации боеприпасов в Джанкойском районе Крыма, их жизни ничего не угрожает, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Возгорание на огороженной площадке хранения боеприпасов с детонацией произошло в районе Майского в Крыму, сообщило ранее Минобороны РФ. Принимаются меры по тушению пожара и выяснению причин возгорания, добавили в ведомстве. Порядка 2 тысяч жителей села эвакуированы из Майского, эвакуация продолжается, сообщили РИА Новости власти поселения. Установлено оцепление – пятикилометровая зона.
"Есть двое пострадавших среди гражданского населения, их жизни ничего не угрожает. Один мужчина с осколочными ранениями, одного стенкой придавило", – сказал Аксенов на видео, размещенном в его Telegram-канале.
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
09:30
В Джанкое локализовали пожар на трансформаторной подстанции
 
РоссияПроисшествияРеспублика КрымСергей Аксенов (политик)
 
 
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