https://ria.ru/20220816/detonatsiya-1809899422.html

В результате детонации боеприпасов в Крыму пострадали двое гражданских

В результате детонации боеприпасов в Крыму пострадали двое гражданских - РИА Новости, 16.08.2022

В результате детонации боеприпасов в Крыму пострадали двое гражданских

Двое гражданских пострадали в результате детонации боеприпасов в Джанкойском районе Крыма, их жизни ничего не угрожает, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T09:24

2022-08-16T09:24

2022-08-16T09:56

россия

происшествия

республика крым

сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости. Двое гражданских пострадали в результате детонации боеприпасов в Джанкойском районе Крыма, их жизни ничего не угрожает, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Возгорание на огороженной площадке хранения боеприпасов с детонацией произошло в районе Майского в Крыму, сообщило ранее Минобороны РФ. Принимаются меры по тушению пожара и выяснению причин возгорания, добавили в ведомстве. Порядка 2 тысяч жителей села эвакуированы из Майского, эвакуация продолжается, сообщили РИА Новости власти поселения. Установлено оцепление – пятикилометровая зона."Есть двое пострадавших среди гражданского населения, их жизни ничего не угрожает. Один мужчина с осколочными ранениями, одного стенкой придавило", – сказал Аксенов на видео, размещенном в его Telegram-канале.

https://ria.ru/20220816/pozhar-1809900762.html

россия

республика крым

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, республика крым, сергей аксенов (политик)