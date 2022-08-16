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Еврокомиссия поставила условия для проведения расчетов с НРД, пишет РБК - РИА Новости, 16.08.2022
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Еврокомиссия поставила условия для проведения расчетов с НРД, пишет РБК
Еврокомиссия поставила условия для проведения расчетов с НРД, пишет РБК - РИА Новости, 16.08.2022
Еврокомиссия поставила условия для проведения расчетов с НРД, пишет РБК
Еврокомиссия допустила проведение расчетов с российским Национальным расчетным депозитарием (НРД), передает РБК. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T02:34
2022-08-16T02:34
экономика
евросоюз
россия
санкции
санкции в отношении россии
национальный расчетный депозитарий (нрд)
в мире
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Еврокомиссия допустила проведение расчетов с российским Национальным расчетным депозитарием (НРД), передает РБК.Как уточняется, это будет возможно при соблюдении двух условий.Депозитарий попал в шестой пакет санкций ЕС. Это дает депозитарно-клиринговым фирмам формальные основания для блокировки всех его счетов, что затруднит операции с ценными бумагами.В ответ НРД заявил о чрезвычайной ситуации из-за ограничительных мер и приостановке операций в евро. При этом списание и зачисление средств в других иностранных валютах проводится в обычном режиме. Кроме того, НРД подал иск в Суд ЕС с требованием отменить введенные рестрикции.
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экономика, евросоюз, россия, санкции, санкции в отношении россии, национальный расчетный депозитарий (нрд), в мире
Экономика, Евросоюз, Россия, Санкции, Санкции в отношении России, Национальный расчетный депозитарий (НРД), В мире
02:34 16.08.2022
 
Еврокомиссия поставила условия для проведения расчетов с НРД, пишет РБК

РБК: ЕК допустила расчеты с НРД при отсутствии выгоды и иностранном регулировании

© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Еврокомиссия допустила проведение расчетов с российским Национальным расчетным депозитарием (НРД), передает РБК.
Как уточняется, это будет возможно при соблюдении двух условий.
"Во-первых, НРД не должен получать от таких сделок какую-либо экономическую выгоду; во-вторых, сделки должны быть согласованы регуляторами стран, в которых зарегистрированы иностранные контрагенты НРД", — пишет издание.
Депозитарий попал в шестой пакет санкций ЕС. Это дает депозитарно-клиринговым фирмам формальные основания для блокировки всех его счетов, что затруднит операции с ценными бумагами.
В ответ НРД заявил о чрезвычайной ситуации из-за ограничительных мер и приостановке операций в евро. При этом списание и зачисление средств в других иностранных валютах проводится в обычном режиме. Кроме того, НРД подал иск в Суд ЕС с требованием отменить введенные рестрикции.
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ЭкономикаЕвросоюзРоссияСанкцииСанкции в отношении РоссииНациональный расчетный депозитарий (НРД)В мире
 
 
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