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Еврокомиссия поставила условия для проведения расчетов с НРД, пишет РБК
Еврокомиссия поставила условия для проведения расчетов с НРД, пишет РБК - РИА Новости, 16.08.2022
Еврокомиссия поставила условия для проведения расчетов с НРД, пишет РБК
Еврокомиссия допустила проведение расчетов с российским Национальным расчетным депозитарием (НРД), передает РБК. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T02:34
2022-08-16T02:34
2022-08-16T02:34
экономика
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россия
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санкции в отношении россии
национальный расчетный депозитарий (нрд)
в мире
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Еврокомиссия допустила проведение расчетов с российским Национальным расчетным депозитарием (НРД), передает РБК.Как уточняется, это будет возможно при соблюдении двух условий.Депозитарий попал в шестой пакет санкций ЕС. Это дает депозитарно-клиринговым фирмам формальные основания для блокировки всех его счетов, что затруднит операции с ценными бумагами.В ответ НРД заявил о чрезвычайной ситуации из-за ограничительных мер и приостановке операций в евро. При этом списание и зачисление средств в других иностранных валютах проводится в обычном режиме. Кроме того, НРД подал иск в Суд ЕС с требованием отменить введенные рестрикции.
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экономика, евросоюз, россия, санкции, санкции в отношении россии, национальный расчетный депозитарий (нрд), в мире
Экономика, Евросоюз, Россия, Санкции, Санкции в отношении России, Национальный расчетный депозитарий (НРД), В мире
Еврокомиссия поставила условия для проведения расчетов с НРД, пишет РБК
РБК: ЕК допустила расчеты с НРД при отсутствии выгоды и иностранном регулировании