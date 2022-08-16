https://ria.ru/20220816/depozitariy-1809877617.html

Еврокомиссия поставила условия для проведения расчетов с НРД, пишет РБК

Еврокомиссия поставила условия для проведения расчетов с НРД, пишет РБК - РИА Новости, 16.08.2022

Еврокомиссия поставила условия для проведения расчетов с НРД, пишет РБК

Еврокомиссия допустила проведение расчетов с российским Национальным расчетным депозитарием (НРД), передает РБК. РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T02:34

2022-08-16T02:34

2022-08-16T02:34

экономика

евросоюз

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санкции в отношении россии

национальный расчетный депозитарий (нрд)

в мире

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Еврокомиссия допустила проведение расчетов с российским Национальным расчетным депозитарием (НРД), передает РБК.Как уточняется, это будет возможно при соблюдении двух условий.Депозитарий попал в шестой пакет санкций ЕС. Это дает депозитарно-клиринговым фирмам формальные основания для блокировки всех его счетов, что затруднит операции с ценными бумагами.В ответ НРД заявил о чрезвычайной ситуации из-за ограничительных мер и приостановке операций в евро. При этом списание и зачисление средств в других иностранных валютах проводится в обычном режиме. Кроме того, НРД подал иск в Суд ЕС с требованием отменить введенные рестрикции.

https://ria.ru/20220814/sanktsii-1809525945.html

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экономика, евросоюз, россия, санкции, санкции в отношении россии, национальный расчетный депозитарий (нрд), в мире