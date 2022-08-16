https://ria.ru/20220816/butlegery-1809799295.html

"Люди десятками умирали в муках". Что устроила на Урале банда бутлегеров

"Люди десятками умирали в муках". Что устроила на Урале банда бутлегеров - РИА Новости, 16.08.2022

"Люди десятками умирали в муках". Что устроила на Урале банда бутлегеров

Слепота, паралич конечностей или мучительная смерть — прошлой осенью десятки уральцев отравились суррогатным алкоголем. Бутлегеров арестовали. Однако недавно... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T08:00

2022-08-16T08:00

2022-08-16T10:12

происшествия

урал

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости, Виктор Званцев. Слепота, паралич конечностей или мучительная смерть — прошлой осенью десятки уральцев отравились суррогатным алкоголем. Бутлегеров арестовали. Однако недавно Свердловский областной суд начал выпускать их из СИЗО. РИА Новости разбиралось в ситуации.Проблемное местоВ середине октября 2021-го судебные медики в крови 18 скоропостижно скончавшихся обнаружили высокую концентрацию метанола. Оперативники, в свою очередь, выяснили, что в регион завезли крупную партию суррогатного алкоголя.Основную точку продажи установили быстро — Ботанический рынок Екатеринбурга. Литр спирта там предлагали по сто рублей. Охотно давали в долг. Были постоянные клиенты.Эта торговая площадка не раз попадала в поле зрения силовиков и общественников. "Мы постоянно изымали там нелегальный алкоголь, в основном чистый спирт, — рассказывает руководитель мониторинговой группы "Народный контроль" Дмитрий Чукреев. — Причем закупались им не только алкаши или бродяги, но и вполне приличные люди — для домашних настоек".Попавшиеся бутлегеры отделывались административным наказанием, поскольку в их продукции не было метанола (яда сердечно-сосудистого и нервного воздействия). После изъятия товара и штрафа коммерсанты продолжали спокойно работать.По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, крупная партия, где оказался метиловый спирт, поступила в Екатеринбург из Самарской области. Реализовали в городе и области. В итоге более 60 человек погибли, сотни серьезно подорвали здоровье.Длинная цепочкаУголовное дело возбудили по части 3 статьи 238 ("Производство, хранение и перевозка <...> товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц") и статье 171.1 ("Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки <...>"). Последовали обыски и аресты.Кроме Ботанического рынка, оперативники нагрянули в точки, где ранее уже торговали суррогатом. "Мы изъяли много десятилитровых канистр, — отчитались в ГУ МВД по Свердловской области. — На одних были наклейки "Вита-Септ", на других — "Этиловый спирт", некоторые хранились без маркировки. Задержали несколько человек. Одного ранее уже привлекали к административной ответственности, в том числе за реализацию алкоголя сомнительного качества и незаконное предпринимательство".Облавы продолжались несколько недель. Под следствие попали Михаил Назаров — владелец ларьков, где продавали суррогат, а также Ибрагим Ганбаров, Анар Айвазов и другие. Кого-то отправили за решетку, часть бутлегеров пустились в бега и до сих пор в розыске.Уголовное дело по статье "Халатность" возбудили также против участкового райотдела МВД № 12, на чьей территории находится рынок. Однако, по данным РИА Новости, расследование приостановили: полицейские не раз представляли руководству рапорты о незаконной торговле алкоголем."Веские" причиныХотя расследование продолжается, бутлегеры один за другим выходят из СИЗО. Свердловский областной суд уже заменил нары на домашний арест Назарову с Ганбаровым.А их подельник Айвазов и вовсе отделался штрафом в 200 тысяч рублей — экспертиза не обнаружила в поставляемой им продукции метанол. Его признали виновным по статье 171.1, которая предусматривает до пяти лет колонии."Айвазова отпустили из СИЗО под обязательство о явке, а спустя две недели он попался на изготовлении подпольного элитного алкоголя, — говорит Чукреев. — Опять обошлось административкой. На мой взгляд, обвиняемых в таких преступлениях надо оставлять за решеткой. Как позывает практика, после мягкого наказания почти все подпольщики возвращаются к прежним занятиям".По мнению источника в силовых структурах, у изменения меры пресечения несколько причин. "Во-первых, у обвиняемых хорошие адвокаты, цепляющиеся за каждую нестыковку, — указывает собеседник РИА Новости. — Во-вторых, бутлегеров на Урале покрывают влиятельные люди. К тому же судьи, если преступление относится к неумышленным, обычно не отправляют в СИЗО".Если вину торговцев докажут, им грозит до десяти лет лишения свободы. Однако, по словам общественников, продавцам контрафактного алкоголя обычно дают не более двух-трех лет, и уже через полтора они выходят на свободу по УДО.

https://ria.ru/20220120/ubiystvo-1768618399.html

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происшествия, урал