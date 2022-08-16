https://ria.ru/20220816/boeing-1810075334.html

Сенатор заметил связь между выборами в США и судом по малазийскому Boeing

Сенатор заметил связь между выборами в США и судом по малазийскому Boeing - РИА Новости, 16.08.2022

Сенатор заметил связь между выборами в США и судом по малазийскому Boeing

Запад решил вновь реанимировать историю с крушением малайзийского Boeing, при этом суд в Нидерландах назначил заседание по делу как раз после выборов в конгресс РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T18:10

2022-08-16T18:10

2022-08-16T18:10

в мире

нидерланды

россия

украина

конгресс сша

бук (зенитный ракетный комплекс)

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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Запад решил вновь реанимировать историю с крушением малайзийского Boeing, при этом суд в Нидерландах назначил заседание по делу как раз после выборов в конгресс США, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.Ранее окружной суд Гааги рассматривал три возможных даты вынесения решения по делу об авиакатастрофе - 22 сентября, 17 ноября или 15 декабря. На заседании в мае председательствующий судья Хендрик Стинхейс заявил, что 22 сентября больше не рассматривается как возможная дата вынесения вердикта, так как "впереди еще много работы".В своем Telegram-канале сенатор напомнил, что 17 ноября 2022 выбрано датой вынесения решения по делу о крушении рейса MH17."То есть как раз после подведения итогов выборов в конгресс США. Совпадение или голландская Фемида ждёт подсказки от вашингтонского обкома?" - написал политик.Недаром их "независимое" следствие шло в русле обвинившей США Москвы в гибели малайзийского лайнера над Украиной уже через несколько часов после трагедии 17 июня 2014 года и до начала какого-либо расследования, указал он. Сенатор отметил, что незаконные антироссийские санкции "за Boeing" были введены тогда же, то есть за восемь лет до судебного вердикта, до сих пор не принятого.Климов также отметил, что "менее всего гибель 298 пассажиров была бы на руку России и более всего способствовала стратегическим устремлениям США в превращении Украины в Антироссию и международной демонизации РФ". Он также считает, что возобновление в натовских Нидерландах шума вокруг гибели на Украине малайзийского самолёта может быть приурочено к "перезагрузке" русофобской проблематики с "войны Зеленского против Путина" на историю, к Зеленскому прямо не относящуюся.При этом он подчеркнул, что Запад не замечает "сотни кровавых преступлений" проамериканских режимов на Украине, "включая ядерный терроризм"."Но виновные наймиты Запада" уже предстают перед законным трибуналом, написал сенатор, напомнив, что 15 августа в суде ДНР огласили обвинение ещё 5 наемникам, и, по его мнению, это только начало."Не в противовес ли Запад реанимирует мутную историю с МН17, погибшим из-за того, что украинский диспетчер направил иностранное гражданское судно над зоной боевых действий, но воздушного "стрелочника" и его начальников среди обвиняемых в гаагском судебно-политическом шоу не значится?" - заключил политик.Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По делу проходят четыре фигуранта: россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа адвокатов, остальных подозреваемых судят заочно. С 8 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу.В декабре 2021 года прокуратура Нидерландов выступила с обвинительным актом, потребовав приговорить всех четырех обвиняемых к пожизненному заключению "за уничтожение самолета в составе организованной группы, которое привело к гибели 298 человек, и убийство пассажиров, находившихся на борту".Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали.При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры. Расследование проводила совместная следственная группа под руководством Генпрокуратуры Нидерландов без участия России. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска, с подконтрольной ополченцам территории.Линия гособвинения строится на показаниях исключительно анонимных свидетелей. Защита обвиняемого по делу россиянина Пулатова заявляла, что это мешает оценить достоверность их показаний, однако прокуратура Нидерландов настаивает на том, что анонимность необходима в целях безопасности.МИД РФ заявлял, что обвинения в причастности России к крушению Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование предвзятое и однобокое. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, оно переполнено двойными стандартами.

https://ria.ru/20220816/sdelka-1810066543.html

https://ria.ru/20220816/oruzhie-1810035165.html

https://ria.ru/20220816/samolet-1810053566.html

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в мире, нидерланды, россия, украина, конгресс сша, бук (зенитный ракетный комплекс)