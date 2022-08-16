https://ria.ru/20220816/biatlon-1809893265.html
Танковый биатлон, индивидуальная гонка. Прямая трансляция
Танковый биатлон, индивидуальная гонка. Прямая трансляция - РИА Новости, 16.08.2022
Танковый биатлон, индивидуальная гонка. Прямая трансляция
В подмосковном Алабино в рамках Армейских международных игр проходит индивидуальная гонка танкового биатлона. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T10:03
2022-08-16T10:03
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форум "армия-2022"
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В подмосковном Алабино в рамках Армейских международных игр проходит индивидуальная гонка танкового биатлона.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Четвертый день индивидуальных гонок "Танкового биатлона" в Алабино
LIVE: Четвертый день индивидуальных гонок "Танкового биатлона" в Алабино
2022-08-16T10:03
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PT59M08S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
форум "армия-2022", видео
Форум "Армия-2022"
Танковый биатлон, индивидуальная гонка. Прямая трансляция
В подмосковном Алабино в рамках Армейских международных игр проходит индивидуальная гонка танкового биатлона.
2022-08-16T10:03
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PT59M08S
10:03 16.08.2022 (обновлено: 10:51 16.08.2022)
Танковый биатлон, индивидуальная гонка. Прямая трансляция
В подмосковном Алабино в рамках Армейских международных игр проходит индивидуальная гонка танкового биатлона.