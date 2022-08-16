https://ria.ru/20220816/bezopasnost-1809990365.html

США стремятся разрушить архитектуру безопасности в АТР, заявили в Генштабе

США стремятся разрушить архитектуру безопасности в АТР, заявили в Генштабе - РИА Новости, 16.08.2022

США стремятся разрушить архитектуру безопасности в АТР, заявили в Генштабе

США стремятся разрушить архитектуру безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил первый заместитель начальника Главного оперативного управления... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T13:56

2022-08-16T13:56

2022-08-16T14:59

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вооруженные силы рф

атр

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виктор познихир

тихий океан

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. США стремятся разрушить архитектуру безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир."Белый дом стремится разрушить механизмы диалога АСЕАН, добиться разделения единого пространства безопасности в АТР", - сказал Познихир во вторник на Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022".По его словам, геополитические изменения, связанные с переходом к многополярному миру и утратой США своей гегемонии, оказывают непосредственное влияние на ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, объявленном сферой приоритетных интересов НАТО. Одновременно в регионе идет формирование новых военных альянсов, осуществляются провокационные акции, добавил Познихир."Целью таких действий является сохранение американского доминирования, построение миропорядка, основанного на правилах, определенных в Вашингтоне", - пояснил он.Познихир добавил, что США наращивают свой ударный потенциал в Азиатско-Тихоокеанском регионе, прорабатывают возможность размещения там баллистических ракет.Пентагон ускоренно наращивает численность своей группировки в АТР, ее численность составляет около 400 тысяч человек, сказал Познихир во вторник на Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022"."Увеличивается ее ударный потенциал. Прорабатывается возможность размещения баллистических ракет средней дальности на территории азиатских государств, прежде всего в Японии", - добавил он.По словам Познихира, под предлогом обмена военными технологиями и разведывательной информацией США фактически приступили к реализации долгосрочных планов по установлению контроля над западной частью Тихого океана."Пентагон намерен разместить к 2028 году в западной части Тихого океана две перспективные многосферные бригады, которые будут способны проводить кибероперации и оснащаться высокоточным оружием большой дальности, включая гиперзвуковые ракеты досягаемостью до 5500 километров. Они смогут наносить поражение особо важным объектам на территории Дальнего Востока, что создает угрозу военной безопасности Российской Федерации", - сказал Познихир.В качестве возможного пункта базирования создаваемых ракет средней деятельности рассматриваются аэродром и склады для хранения ядерных боеприпасов в районе японского острова Ио, добавил он.

https://ria.ru/20220816/avstraliya-1809920123.html

https://ria.ru/20220816/tayvan-1810010626.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, вооруженные силы рф, атр, министерство обороны сша, форум "армия-2022", виктор познихир, тихий океан