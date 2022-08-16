https://ria.ru/20220816/bezopasnost-1809909699.html
Московская конференция по международной безопасности. Прямая трансляция
Московская конференция по международной безопасности. Прямая трансляция - РИА Новости, 16.08.2022
Московская конференция по международной безопасности. Прямая трансляция
В Подмосковье проходит X Московская конференция по международной безопасности. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T10:15
2022-08-16T10:15
2022-08-16T10:26
политика
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В Подмосковье проходит X Московская конференция по международной безопасности.
РИА Новости
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5
4.7
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: X Московская конференция по международной безопасности
6726683 21.12.2021 21 декабря 2021. Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу (слева) перед началом на расширенного заседания коллегии Министерства обороны РФ. Сергей Гунеев / РИА Новости
2022-08-16T10:15
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, видео
Политика
Московская конференция по международной безопасности. Прямая трансляция
В Подмосковье проходит X Московская конференция по международной безопасности.
2022-08-16T10:15
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PT60M28S
10:15 16.08.2022 (обновлено: 10:26 16.08.2022)
Московская конференция по международной безопасности. Прямая трансляция
В Подмосковье проходит X Московская конференция по международной безопасности.