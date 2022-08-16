https://ria.ru/20220816/bezopasnost-1809883125.html

Заявления США чреваты конфликтом ядерных держав, заявило посольство России

Заявления США чреваты конфликтом ядерных держав, заявило посольство России - РИА Новости, 16.08.2022

Заявления США чреваты конфликтом ядерных держав, заявило посольство России

Шаги США по втягиванию в гибридное противостояние с Россией в контексте ситуации на Украине могут привести к эскалации и прямому военному столкновению ядерных... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T04:53

2022-08-16T04:53

2022-08-16T05:12

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Шаги США по втягиванию в гибридное противостояние с Россией в контексте ситуации на Украине могут привести к эскалации и прямому военному столкновению ядерных держав, заявили в посольстве РФ в Вашингтоне.В миссии отметили, что обратили внимание на риторику администрации США о том, что действия России якобы не соответствуют статусу ответственной ядерной державы. Там считают, что страшно слышать обвинения РФ в безответственности в ядерной сфере от страны, подвергшей атомной бомбардировке мирное население Хиросимы и Нагасаки."Американские шаги по дальнейшему втягиванию в гибридное противостояние с Россией в контексте украинского кризиса чреваты непредсказуемой эскалацией и прямым военным столкновением ядерных держав", - говорится в заявлении посольства, опубликованном в Telegram-канале.

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