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Заявления США чреваты конфликтом ядерных держав, заявило посольство России
Заявления США чреваты конфликтом ядерных держав, заявило посольство России - РИА Новости, 16.08.2022
Заявления США чреваты конфликтом ядерных держав, заявило посольство России
Шаги США по втягиванию в гибридное противостояние с Россией в контексте ситуации на Украине могут привести к эскалации и прямому военному столкновению ядерных... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T04:53
2022-08-16T04:53
2022-08-16T05:12
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Шаги США по втягиванию в гибридное противостояние с Россией в контексте ситуации на Украине могут привести к эскалации и прямому военному столкновению ядерных держав, заявили в посольстве РФ в Вашингтоне.В миссии отметили, что обратили внимание на риторику администрации США о том, что действия России якобы не соответствуют статусу ответственной ядерной державы. Там считают, что страшно слышать обвинения РФ в безответственности в ядерной сфере от страны, подвергшей атомной бомбардировке мирное население Хиросимы и Нагасаки."Американские шаги по дальнейшему втягиванию в гибридное противостояние с Россией в контексте украинского кризиса чреваты непредсказуемой эскалацией и прямым военным столкновением ядерных держав", - говорится в заявлении посольства, опубликованном в Telegram-канале.
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в мире, россия, сша
04:53 16.08.2022 (обновлено: 05:12 16.08.2022)
Заявления США чреваты конфликтом ядерных держав, заявило посольство России
Посольство России в Вашингтоне: заявления США чреваты столкновением ядерных держав