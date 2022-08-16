Рейтинг@Mail.ru
Заявления США чреваты конфликтом ядерных держав, заявило посольство России - РИА Новости, 16.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220816/bezopasnost-1809883125.html
Заявления США чреваты конфликтом ядерных держав, заявило посольство России
Заявления США чреваты конфликтом ядерных держав, заявило посольство России - РИА Новости, 16.08.2022
Заявления США чреваты конфликтом ядерных держав, заявило посольство России
Шаги США по втягиванию в гибридное противостояние с Россией в контексте ситуации на Украине могут привести к эскалации и прямому военному столкновению ядерных... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T04:53
2022-08-16T05:12
в мире
россия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573743899_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_0fb14ec2ea142739b1051d542aa7c38d.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Шаги США по втягиванию в гибридное противостояние с Россией в контексте ситуации на Украине могут привести к эскалации и прямому военному столкновению ядерных держав, заявили в посольстве РФ в Вашингтоне.В миссии отметили, что обратили внимание на риторику администрации США о том, что действия России якобы не соответствуют статусу ответственной ядерной державы. Там считают, что страшно слышать обвинения РФ в безответственности в ядерной сфере от страны, подвергшей атомной бомбардировке мирное население Хиросимы и Нагасаки."Американские шаги по дальнейшему втягиванию в гибридное противостояние с Россией в контексте украинского кризиса чреваты непредсказуемой эскалацией и прямым военным столкновением ядерных держав", - говорится в заявлении посольства, опубликованном в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220811/militarizatsiya-1808813565.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573743899_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_034fb462f13b18ada20c71c0e5a36aa8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша
В мире, Россия, США
04:53 16.08.2022 (обновлено: 05:12 16.08.2022)
 
Заявления США чреваты конфликтом ядерных держав, заявило посольство России

Посольство России в Вашингтоне: заявления США чреваты столкновением ядерных держав

© РИА Новости / Михаил ТургиевФлаги перед зданием посольства РФ в Вашингтоне
Флаги перед зданием посольства РФ в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Флаги перед зданием посольства РФ в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Шаги США по втягиванию в гибридное противостояние с Россией в контексте ситуации на Украине могут привести к эскалации и прямому военному столкновению ядерных держав, заявили в посольстве РФ в Вашингтоне.
В миссии отметили, что обратили внимание на риторику администрации США о том, что действия России якобы не соответствуют статусу ответственной ядерной державы. Там считают, что страшно слышать обвинения РФ в безответственности в ядерной сфере от страны, подвергшей атомной бомбардировке мирное население Хиросимы и Нагасаки.
"Американские шаги по дальнейшему втягиванию в гибридное противостояние с Россией в контексте украинского кризиса чреваты непредсказуемой эскалацией и прямым военным столкновением ядерных держав", - говорится в заявлении посольства, опубликованном в Telegram-канале.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
11 августа, 11:26Специальная военная операция на Украине
МИД заявил о милитаризации космического пространства из-за действия США
 
В миреРоссияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала