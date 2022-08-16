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Тамбовская область приняла 2,5 тысячи беженцев с Украины и из Донбасса - РИА Новости, 16.08.2022
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Тамбовская область
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Тамбовская область приняла 2,5 тысячи беженцев с Украины и из Донбасса
Тамбовская область приняла 2,5 тысячи беженцев с Украины и из Донбасса - РИА Новости, 16.08.2022
Тамбовская область приняла 2,5 тысячи беженцев с Украины и из Донбасса
Порядка 2,5 тысячи беженцев прибыли в Тамбовскую область с территорий Луганской и Донецкой народных республик и Украины, доложил президенту РФ Владимиру Путину... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T16:14
2022-08-16T16:14
тамбовская область
донбасс
донецкая народная республика
общество
беженцы
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Порядка 2,5 тысячи беженцев прибыли в Тамбовскую область с территорий Луганской и Донецкой народных республик и Украины, доложил президенту РФ Владимиру Путину временно исполняющий обязанности губернатора региона Максим Егоров.Стенограмма встречи Егорова и Путина опубликована на сайте Кремля."Тамбовская область приняла уже порядка 2,5 тысячи беженцев. Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить для этих людей нормальные условия проживания и помочь найти им работу – более 100 человек трудоустроены, нашли работу на наших предприятиях", - сказал врио губернатора.По его информации, 182 ребенка из ЛНР и ДНР сейчас находятся на отдыхе в детских оздоровительных лагерях Тамбовской области."Отдельно хотел сказать, что большинство жителей Тамбовской области вас полностью поддерживают. Я сейчас говорю прежде всего о ситуации в связи с проведением специальной военной операции. Уже через неделю после 24 февраля мы отправили первый гуманитарный груз в Донбасс и с этого времени занимаемся этим регулярно", - добавил Егоров.
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донбасс, донецкая народная республика, общество, беженцы
Тамбовская область, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Общество, Беженцы
16:14 16.08.2022
 

Тамбовская область приняла 2,5 тысячи беженцев с Украины и из Донбасса

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Тамбовской области Максим Егоров дает интервью на стенде РИА Новости, представленном на ПМЭФ - 2022
Временно исполняющий обязанности губернатора Тамбовской области Максим Егоров дает интервью на стенде РИА Новости, представленном на ПМЭФ - 2022 - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Временно исполняющий обязанности губернатора Тамбовской области Максим Егоров дает интервью на стенде РИА Новости, представленном на ПМЭФ - 2022
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Порядка 2,5 тысячи беженцев прибыли в Тамбовскую область с территорий Луганской и Донецкой народных республик и Украины, доложил президенту РФ Владимиру Путину временно исполняющий обязанности губернатора региона Максим Егоров.
Стенограмма встречи Егорова и Путина опубликована на сайте Кремля.
Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров во время открытого урока для педагогов из ЛНР - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
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"Тамбовская область приняла уже порядка 2,5 тысячи беженцев. Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить для этих людей нормальные условия проживания и помочь найти им работу – более 100 человек трудоустроены, нашли работу на наших предприятиях", - сказал врио губернатора.
По его информации, 182 ребенка из ЛНР и ДНР сейчас находятся на отдыхе в детских оздоровительных лагерях Тамбовской области.
"Отдельно хотел сказать, что большинство жителей Тамбовской области вас полностью поддерживают. Я сейчас говорю прежде всего о ситуации в связи с проведением специальной военной операции. Уже через неделю после 24 февраля мы отправили первый гуманитарный груз в Донбасс и с этого времени занимаемся этим регулярно", - добавил Егоров.
 
Тамбовская областьДонбассДонецкая Народная РеспубликаОбществоБеженцы
 
 
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