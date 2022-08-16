Тамбовская область приняла 2,5 тысячи беженцев с Украины и из Донбасса
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Тамбовской области Максим Егоров дает интервью на стенде РИА Новости, представленном на ПМЭФ - 2022
Временно исполняющий обязанности губернатора Тамбовской области Максим Егоров дает интервью на стенде РИА Новости, представленном на ПМЭФ - 2022
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Порядка 2,5 тысячи беженцев прибыли в Тамбовскую область с территорий Луганской и Донецкой народных республик и Украины, доложил президенту РФ Владимиру Путину временно исполняющий обязанности губернатора региона Максим Егоров.
Стенограмма встречи Егорова и Путина опубликована на сайте Кремля.
"Тамбовская область приняла уже порядка 2,5 тысячи беженцев. Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить для этих людей нормальные условия проживания и помочь найти им работу – более 100 человек трудоустроены, нашли работу на наших предприятиях", - сказал врио губернатора.
"Отдельно хотел сказать, что большинство жителей Тамбовской области вас полностью поддерживают. Я сейчас говорю прежде всего о ситуации в связи с проведением специальной военной операции. Уже через неделю после 24 февраля мы отправили первый гуманитарный груз в Донбасс и с этого времени занимаемся этим регулярно", - добавил Егоров.