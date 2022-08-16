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Тамбовская область приняла 2,5 тысячи беженцев с Украины и из Донбасса

Тамбовская область приняла 2,5 тысячи беженцев с Украины и из Донбасса - РИА Новости, 16.08.2022

Тамбовская область приняла 2,5 тысячи беженцев с Украины и из Донбасса

Порядка 2,5 тысячи беженцев прибыли в Тамбовскую область с территорий Луганской и Донецкой народных республик и Украины, доложил президенту РФ Владимиру Путину... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T16:14

2022-08-16T16:14

2022-08-16T16:14

тамбовская область

донбасс

донецкая народная республика

общество

беженцы

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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Порядка 2,5 тысячи беженцев прибыли в Тамбовскую область с территорий Луганской и Донецкой народных республик и Украины, доложил президенту РФ Владимиру Путину временно исполняющий обязанности губернатора региона Максим Егоров.Стенограмма встречи Егорова и Путина опубликована на сайте Кремля."Тамбовская область приняла уже порядка 2,5 тысячи беженцев. Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить для этих людей нормальные условия проживания и помочь найти им работу – более 100 человек трудоустроены, нашли работу на наших предприятиях", - сказал врио губернатора.По его информации, 182 ребенка из ЛНР и ДНР сейчас находятся на отдыхе в детских оздоровительных лагерях Тамбовской области."Отдельно хотел сказать, что большинство жителей Тамбовской области вас полностью поддерживают. Я сейчас говорю прежде всего о ситуации в связи с проведением специальной военной операции. Уже через неделю после 24 февраля мы отправили первый гуманитарный груз в Донбасс и с этого времени занимаемся этим регулярно", - добавил Егоров.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

донбасс, донецкая народная республика, общество, беженцы