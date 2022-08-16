В Латвии начали сбор пожертвований на Bayraktar TB2 для Украины
В Латвии начали сбор пяти миллионов евро на беспилотник Bayraktar TB2 для Украины
Беспилотник Bayraktar TB2. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Латвийская благотворительная организация объявила сбор 5 миллионов евро на турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2 для Украины, сообщается на сайте организации.
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Отмечается, что авторами инициативы выступили латышский музыкант Ральфс Эйландс и украинский журналист Владимир Бирюков. Проект был запущен 16 августа. По данным на 17:00 мск из 5 миллионов евро было собрано 163,8 тысячи евро.
Ранее литовский министр обороны Арвидас Анушаускас сообщил, что Турция решила подарить Литве ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar для Украины, на который в республике уже были собраны деньги. Он отмечал, что 1,5 миллиона евро из собранной суммы поступят в министерство обороны Литвы и пойдут на управляемые ракеты "воздух-земля" к Bayraktar, а оставшиеся 4,4 миллиона евро по пожеланию Турции будут направлены "на гуманитарную и иную помощь Украине".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
При этом глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину все более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.