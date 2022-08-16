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В Латвии начали сбор пожертвований на Bayraktar TB2 для Украины - РИА Новости, 16.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220816/bayraktar-1810067842.html
В Латвии начали сбор пожертвований на Bayraktar TB2 для Украины
В Латвии начали сбор пожертвований на Bayraktar TB2 для Украины - РИА Новости, 16.08.2022
В Латвии начали сбор пожертвований на Bayraktar TB2 для Украины
Латвийская благотворительная организация объявила сбор 5 миллионов евро на турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2 для Украины, сообщается на сайте... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T17:39
2022-08-16T17:39
специальная военная операция на украине
в мире
арвидас анушаускас
украина
латвия
турция
владимир путин
сергей лавров
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Латвийская благотворительная организация объявила сбор 5 миллионов евро на турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2 для Украины, сообщается на сайте организации."Мы приглашаем жителей Латвии сделать пожертвование на "латвийский Bayraktar", который министерство обороны Латвии планирует купить в Турции для передачи Украине... Подобные акции уже имели место, например, в Польше, Литве, Норвегии и Канаде", - говорится в сообщении.Отмечается, что авторами инициативы выступили латышский музыкант Ральфс Эйландс и украинский журналист Владимир Бирюков. Проект был запущен 16 августа. По данным на 17:00 мск из 5 миллионов евро было собрано 163,8 тысячи евро.Ранее литовский министр обороны Арвидас Анушаускас сообщил, что Турция решила подарить Литве ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar для Украины, на который в республике уже были собраны деньги. Он отмечал, что 1,5 миллиона евро из собранной суммы поступят в министерство обороны Литвы и пойдут на управляемые ракеты "воздух-земля" к Bayraktar, а оставшиеся 4,4 миллиона евро по пожеланию Турции будут направлены "на гуманитарную и иную помощь Украине".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".При этом глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину все более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.
https://ria.ru/20220805/zapad-1807312130.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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латвия
турция
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в мире, арвидас анушаускас, украина, латвия, турция, владимир путин, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, В мире, Арвидас Анушаускас, Украина, Латвия, Турция, Владимир Путин, Сергей Лавров
17:39 16.08.2022
 
В Латвии начали сбор пожертвований на Bayraktar TB2 для Украины

В Латвии начали сбор пяти миллионов евро на беспилотник Bayraktar TB2 для Украины

© РИА Новости / Алексей КуденкоБеспилотник Bayraktar TB2
Беспилотник Bayraktar TB2 - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Беспилотник Bayraktar TB2. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Латвийская благотворительная организация объявила сбор 5 миллионов евро на турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2 для Украины, сообщается на сайте организации.
"Мы приглашаем жителей Латвии сделать пожертвование на "латвийский Bayraktar", который министерство обороны Латвии планирует купить в Турции для передачи Украине... Подобные акции уже имели место, например, в Польше, Литве, Норвегии и Канаде", - говорится в сообщении.
Военнослужащий в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
5 августа, 08:00
Запад испугался российского флага над Киевом
Отмечается, что авторами инициативы выступили латышский музыкант Ральфс Эйландс и украинский журналист Владимир Бирюков. Проект был запущен 16 августа. По данным на 17:00 мск из 5 миллионов евро было собрано 163,8 тысячи евро.
Ранее литовский министр обороны Арвидас Анушаускас сообщил, что Турция решила подарить Литве ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar для Украины, на который в республике уже были собраны деньги. Он отмечал, что 1,5 миллиона евро из собранной суммы поступят в министерство обороны Литвы и пойдут на управляемые ракеты "воздух-земля" к Bayraktar, а оставшиеся 4,4 миллиона евро по пожеланию Турции будут направлены "на гуманитарную и иную помощь Украине".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
При этом глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину все более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАрвидас АнушаускасУкраинаЛатвияТурцияВладимир ПутинСергей Лавров
 
 
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