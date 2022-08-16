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Появление у Австралии атомных подлодок откроет "ящик Пандоры", заявил Шойгу
Появление у Австралии атомных подлодок откроет "ящик Пандоры", заявил Шойгу - РИА Новости, 16.08.2022
Появление у Австралии атомных подлодок откроет "ящик Пандоры", заявил Шойгу
Доводы Вашингтона о необходимости атомных подводных лодок для Австралии повторяют ситуацию с выходом США из ДРСМД - появление атомного флота у Австралии откроет РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T10:40
2022-08-16T10:40
2022-08-16T13:06
в мире
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
австралия
сша
россия
вмс китая
форум "армия-2022"
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КУБИНКА (Московская область), 16 авг - РИА Новости. Доводы Вашингтона о необходимости атомных подводных лодок для Австралии повторяют ситуацию с выходом США из ДРСМД - появление атомного флота у Австралии откроет "ящик Пандоры" в регионе, заявил министр обороны России Сергей Шойгу во вторник на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022"."Еще одна опасная региональная тенденция - это нацеленность АУКУС на развитие в Австралии атомного подводного флота. Реализация этого плана окажет комплексное негативное влияние на глобальную и региональную безопасность, создаст условия для подрыва Договора о нераспространении ядерного оружия. США утверждают, что атомные подводные лодки необходимы в Австралии якобы для компенсации нарастающего потенциала ВМС Китая", - заявил Шойгу.Он отметил, что такая логика фактически повторяет действия США при обосновании выхода из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Тогда это было мотивировано необходимостью компенсировать усилия России и Китая по созданию ракет с дальностью полета, якобы запрещенной договором."В глобальном измерении появление атомного флота в Австралии даст повод другим государствам приступить к развитию аналогичных вооружений. Ящик Пандоры будет открыт, глобальная гонка ядерных вооружений возобновится", - подчеркнул Шойгу.
https://ria.ru/20220816/snv-3-1809917694.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), австралия, сша, россия, вмс китая, форум "армия-2022"
В мире, Сергей Шойгу, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Австралия, США, Россия, ВМС Китая, Форум "Армия-2022"
10:40 16.08.2022 (обновлено: 13:06 16.08.2022)
Появление у Австралии атомных подлодок откроет "ящик Пандоры", заявил Шойгу
Шойгу: появление у Австралии атомных подлодок в рамках AUKUS откроет "ящик Пандоры"