https://ria.ru/20220816/avstraliya-1809920123.html

Появление у Австралии атомных подлодок откроет "ящик Пандоры", заявил Шойгу

Появление у Австралии атомных подлодок откроет "ящик Пандоры", заявил Шойгу - РИА Новости, 16.08.2022

Появление у Австралии атомных подлодок откроет "ящик Пандоры", заявил Шойгу

Доводы Вашингтона о необходимости атомных подводных лодок для Австралии повторяют ситуацию с выходом США из ДРСМД - появление атомного флота у Австралии откроет РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T10:40

2022-08-16T10:40

2022-08-16T13:06

в мире

сергей шойгу

министерство обороны рф (минобороны рф)

австралия

сша

россия

вмс китая

форум "армия-2022"

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КУБИНКА (Московская область), 16 авг - РИА Новости. Доводы Вашингтона о необходимости атомных подводных лодок для Австралии повторяют ситуацию с выходом США из ДРСМД - появление атомного флота у Австралии откроет "ящик Пандоры" в регионе, заявил министр обороны России Сергей Шойгу во вторник на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022"."Еще одна опасная региональная тенденция - это нацеленность АУКУС на развитие в Австралии атомного подводного флота. Реализация этого плана окажет комплексное негативное влияние на глобальную и региональную безопасность, создаст условия для подрыва Договора о нераспространении ядерного оружия. США утверждают, что атомные подводные лодки необходимы в Австралии якобы для компенсации нарастающего потенциала ВМС Китая", - заявил Шойгу.Он отметил, что такая логика фактически повторяет действия США при обосновании выхода из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Тогда это было мотивировано необходимостью компенсировать усилия России и Китая по созданию ракет с дальностью полета, якобы запрещенной договором."В глобальном измерении появление атомного флота в Австралии даст повод другим государствам приступить к развитию аналогичных вооружений. Ящик Пандоры будет открыт, глобальная гонка ядерных вооружений возобновится", - подчеркнул Шойгу.

https://ria.ru/20220816/snv-3-1809917694.html

австралия

сша

россия

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

в мире, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), австралия, сша, россия, вмс китая, форум "армия-2022"