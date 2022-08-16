https://ria.ru/20220816/armiya-1809958956.html

В Раде рассказали о затратах на украинскую армию

В Раде рассказали о затратах на украинскую армию - РИА Новости, 16.08.2022

В Раде рассказали о затратах на украинскую армию

На финансирование украинской армии каждый месяц тратится 130 миллиардов гривен (около 3,5 миллиарда долларов США), сообщил во вторник депутат Верховной рады... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T12:25

2022-08-16T12:25

2022-08-16T12:25

специальная военная операция на украине

владимир путин

украина

россия

сша

верховная рада украины

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. На финансирование украинской армии каждый месяц тратится 130 миллиардов гривен (около 3,5 миллиарда долларов США), сообщил во вторник депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк."Война обходится очень дорого, каждый месяц Украина тратит на это более 130 миллиардов. И хотя международные партнеры поставляют нам оружие, они не финансируют украинскую армию, деньги на это идут из бюджета", - заявил Железняк телеканалу "24".Он отметил, в понедельник парламент проголосовал за увеличение бюджета на оборону Украины на 270 миллиардов гривен (7,3 миллиарда долларов США), из этих денег около 269,5 миллиардов гривен – это военные расходы. По его словам, это будет "печатанием денег", если Украина не сможет обеспечить стабильность финансовой системы."Сейчас мы в месяц тратим около 200 – 250 миллиардов гривен (5,4 - 6,7 миллиарда долларов США), а зарабатываем максимум 80 миллиардов гривен (2,2 миллиарда долларов США). Это военные облигации Нацбанка и частично международная помощь партнеров. Такая печальная военная математика", - подытожил Железняк.Ранее Верховная рада Украины увеличила расходы на оборону и поддержку экономики на 7,3 миллиарда долларов. Железняк сообщал, что расходы увеличиваются за счет увеличения внутренних заимствований, так общие расходы на безопасность и оборону в этом году теперь составляют 32,5 миллиарда долларов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220815/zapad-1809507856.html

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владимир путин, украина, россия, сша, верховная рада украины