Рейтинг@Mail.ru
В Раде рассказали о затратах на украинскую армию - РИА Новости, 16.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220816/armiya-1809958956.html
В Раде рассказали о затратах на украинскую армию
В Раде рассказали о затратах на украинскую армию - РИА Новости, 16.08.2022
В Раде рассказали о затратах на украинскую армию
На финансирование украинской армии каждый месяц тратится 130 миллиардов гривен (около 3,5 миллиарда долларов США), сообщил во вторник депутат Верховной рады... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T12:25
2022-08-16T12:25
специальная военная операция на украине
владимир путин
украина
россия
сша
верховная рада украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1c/1805542186_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a41f66cf620b2234306aae8780132d02.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. На финансирование украинской армии каждый месяц тратится 130 миллиардов гривен (около 3,5 миллиарда долларов США), сообщил во вторник депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк."Война обходится очень дорого, каждый месяц Украина тратит на это более 130 миллиардов. И хотя международные партнеры поставляют нам оружие, они не финансируют украинскую армию, деньги на это идут из бюджета", - заявил Железняк телеканалу "24".Он отметил, в понедельник парламент проголосовал за увеличение бюджета на оборону Украины на 270 миллиардов гривен (7,3 миллиарда долларов США), из этих денег около 269,5 миллиардов гривен – это военные расходы. По его словам, это будет "печатанием денег", если Украина не сможет обеспечить стабильность финансовой системы."Сейчас мы в месяц тратим около 200 – 250 миллиардов гривен (5,4 - 6,7 миллиарда долларов США), а зарабатываем максимум 80 миллиардов гривен (2,2 миллиарда долларов США). Это военные облигации Нацбанка и частично международная помощь партнеров. Такая печальная военная математика", - подытожил Железняк.Ранее Верховная рада Украины увеличила расходы на оборону и поддержку экономики на 7,3 миллиарда долларов. Железняк сообщал, что расходы увеличиваются за счет увеличения внутренних заимствований, так общие расходы на безопасность и оборону в этом году теперь составляют 32,5 миллиарда долларов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220815/zapad-1809507856.html
https://ria.ru/20220816/zapad-1809924693.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1c/1805542186_580:462:2692:2046_1920x0_80_0_0_4b39545347efeb469d74ecd0127c2c79.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, украина, россия, сша, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Украина, Россия, США, Верховная Рада Украины
12:25 16.08.2022
 
В Раде рассказали о затратах на украинскую армию

Депутат Рады Железняк: Украина тратит на финансирование армии 3,5 миллиарда ежемесячно

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. На финансирование украинской армии каждый месяц тратится 130 миллиардов гривен (около 3,5 миллиарда долларов США), сообщил во вторник депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк.
"Война обходится очень дорого, каждый месяц Украина тратит на это более 130 миллиардов. И хотя международные партнеры поставляют нам оружие, они не финансируют украинскую армию, деньги на это идут из бюджета", - заявил Железняк телеканалу "24".
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
Вчера, 08:00
За Полтаву, за Бородино, за Сталинград: Запад мечтает отомстить русским
Он отметил, в понедельник парламент проголосовал за увеличение бюджета на оборону Украины на 270 миллиардов гривен (7,3 миллиарда долларов США), из этих денег около 269,5 миллиардов гривен – это военные расходы. По его словам, это будет "печатанием денег", если Украина не сможет обеспечить стабильность финансовой системы.
"Сейчас мы в месяц тратим около 200 – 250 миллиардов гривен (5,4 - 6,7 миллиарда долларов США), а зарабатываем максимум 80 миллиардов гривен (2,2 миллиарда долларов США). Это военные облигации Нацбанка и частично международная помощь партнеров. Такая печальная военная математика", - подытожил Железняк.
Ранее Верховная рада Украины увеличила расходы на оборону и поддержку экономики на 7,3 миллиарда долларов. Железняк сообщал, что расходы увеличиваются за счет увеличения внутренних заимствований, так общие расходы на безопасность и оборону в этом году теперь составляют 32,5 миллиарда долларов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на открытии X Московской конференции по международной безопасности - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
10:55Специальная военная операция на Украине
Шойгу заявил, что руководством Украины управляет Запад
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинУкраинаРоссияСШАВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала