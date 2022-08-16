https://ria.ru/20220816/altay-1809911789.html

Директора турбазы на Алтае признали виновным в смерти туристки

Директора турбазы на Алтае признали виновным в смерти туристки - РИА Новости, 16.08.2022

Директора турбазы на Алтае признали виновным в смерти туристки

Директора турбазы "Горное солнце" в Алтайском крае, где более 20 человек пострадали при пожаре, а одна из туристок скончалась, получил условный срок, сообщила... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T10:27

2022-08-16T10:27

2022-08-16T10:27

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БАРНАУЛ, 16 авг — РИА Новости. Директора турбазы "Горное солнце" в Алтайском крае, где более 20 человек пострадали при пожаре, а одна из туристок скончалась, получил условный срок, сообщила журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина."Алтайский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 41-летнего жителя Барнаула. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшее причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью и смерть человека)", — сказала она.Антошкина уточнила, что подсудимый приговорен к наказанию в виде трех с половиной лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.Суд установил, что директор турбазы допустил грубые нарушения правил пожарной безопасности при строительстве, отделке и эксплуатации жилого корпуса гостиничного комплекса.Когда 31 июля 2020 года в котельной, расположенной под трехэтажным зданием, произошел пожар, из-за допущенных нарушений гости турбазы были вынуждены прыгать с балконов второго и третьего этажей, либо выбегать на улицу по единственной лестнице, при этом получая ожоги от распространившегося огня.После падения с балкона третьего этажа одной из отдыхающих был причинен тяжкий вред здоровью — она скончалась в больнице. Всего в результате пожара пострадал 21 человек, в том числе двое детей.

https://ria.ru/20220812/altay-1809135690.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

происшествия, алтайский край, барнаул, россия, новости - туризм, туризм, туристы