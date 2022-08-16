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Директора турбазы на Алтае признали виновным в смерти туристки - РИА Новости, 16.08.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220816/altay-1809911789.html
Директора турбазы на Алтае признали виновным в смерти туристки
Директора турбазы на Алтае признали виновным в смерти туристки - РИА Новости, 16.08.2022
Директора турбазы на Алтае признали виновным в смерти туристки
Директора турбазы "Горное солнце" в Алтайском крае, где более 20 человек пострадали при пожаре, а одна из туристок скончалась, получил условный срок, сообщила... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T10:27
2022-08-16T10:27
туризм
происшествия
алтайский край
барнаул
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туристы
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БАРНАУЛ, 16 авг — РИА Новости. Директора турбазы "Горное солнце" в Алтайском крае, где более 20 человек пострадали при пожаре, а одна из туристок скончалась, получил условный срок, сообщила журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина."Алтайский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 41-летнего жителя Барнаула. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшее причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью и смерть человека)", — сказала она.Антошкина уточнила, что подсудимый приговорен к наказанию в виде трех с половиной лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.Суд установил, что директор турбазы допустил грубые нарушения правил пожарной безопасности при строительстве, отделке и эксплуатации жилого корпуса гостиничного комплекса.Когда 31 июля 2020 года в котельной, расположенной под трехэтажным зданием, произошел пожар, из-за допущенных нарушений гости турбазы были вынуждены прыгать с балконов второго и третьего этажей, либо выбегать на улицу по единственной лестнице, при этом получая ожоги от распространившегося огня.После падения с балкона третьего этажа одной из отдыхающих был причинен тяжкий вред здоровью — она скончалась в больнице. Всего в результате пожара пострадал 21 человек, в том числе двое детей.
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происшествия, алтайский край, барнаул, россия, новости - туризм, туризм, туристы
Туризм, Происшествия, Алтайский край, Барнаул, Россия, Новости - Туризм, Туризм, туристы
10:27 16.08.2022
 
Директора турбазы на Алтае признали виновным в смерти туристки

Директор турбазы на Алтае, где 21 человек пострадал при пожаре, получил условный срок

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГорный центр "Алтай-Актру" в долине реки Актру в Республике Алтай
Горный центр Алтай-Актру в долине реки Актру в Республике Алтай - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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БАРНАУЛ, 16 авг — РИА Новости. Директора турбазы "Горное солнце" в Алтайском крае, где более 20 человек пострадали при пожаре, а одна из туристок скончалась, получил условный срок, сообщила журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина.
"Алтайский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 41-летнего жителя Барнаула. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшее причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью и смерть человека)", — сказала она.
Антошкина уточнила, что подсудимый приговорен к наказанию в виде трех с половиной лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.
Суд установил, что директор турбазы допустил грубые нарушения правил пожарной безопасности при строительстве, отделке и эксплуатации жилого корпуса гостиничного комплекса.
Когда 31 июля 2020 года в котельной, расположенной под трехэтажным зданием, произошел пожар, из-за допущенных нарушений гости турбазы были вынуждены прыгать с балконов второго и третьего этажей, либо выбегать на улицу по единственной лестнице, при этом получая ожоги от распространившегося огня.
После падения с балкона третьего этажа одной из отдыхающих был причинен тяжкий вред здоровью — она скончалась в больнице. Всего в результате пожара пострадал 21 человек, в том числе двое детей.
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