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"Алмаз-Антей" заявил о готовности восстановить аэродромы в Донбассе - РИА Новости, 16.08.2022
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"Алмаз-Антей" заявил о готовности восстановить аэродромы в Донбассе
"Алмаз-Антей" заявил о готовности восстановить аэродромы в Донбассе - РИА Новости, 16.08.2022
"Алмаз-Антей" заявил о готовности восстановить аэродромы в Донбассе
Концерн ВКО "Алмаз-Антей" готов принять участие в восстановлении аэродромов Донбасса, первым может стать аэродром Мариуполя, сообщил РИА Новости заместитель... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T11:36
2022-08-16T11:41
концерн пво "алмаз-антей"
донбасс
мариуполь
форум "армия-2022"
россия
в мире
украина
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КУБИНКА (Московская обл.), 16 авг – РИА Новости. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" готов принять участие в восстановлении аэродромов Донбасса, первым может стать аэродром Мариуполя, сообщил РИА Новости заместитель генерального директора холдинга Дмитрий Савицкий на форуме "Армия-2022"."Концерн ВКО "Алмаз-Антей", который является единственным поставщиком оборудования и системным интегратором аэронавигационной системы Российской Федерации, готов принять участие в восстановлении систем и средств организации воздушного движения, а также средств метеорологического, радиотехнического оборудования и связи на аэродромах гражданской авиации и аэродромах совместного базирования Донецкой и Луганской народных республик", - сказал Савицкий.По его словам, первым таким объектом может стать аэродром Мариуполя.
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концерн пво "алмаз-антей", донбасс, мариуполь, форум "армия-2022", россия, в мире, украина
Концерн ПВО "Алмаз-Антей", Донбасс, Мариуполь, Форум "Армия-2022", Россия, В мире, Украина
11:36 16.08.2022 (обновлено: 11:41 16.08.2022)
 
"Алмаз-Антей" заявил о готовности восстановить аэродромы в Донбассе

Замглавы "Алмаз-Антея" Савицкий: концерн готов восстановить аэродромы в Донбассе

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСтенд компании "Алмаз-Антей"
Стенд компании Алмаз-Антей - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
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КУБИНКА (Московская обл.), 16 авг – РИА Новости. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" готов принять участие в восстановлении аэродромов Донбасса, первым может стать аэродром Мариуполя, сообщил РИА Новости заместитель генерального директора холдинга Дмитрий Савицкий на форуме "Армия-2022".
"Концерн ВКО "Алмаз-Антей", который является единственным поставщиком оборудования и системным интегратором аэронавигационной системы Российской Федерации, готов принять участие в восстановлении систем и средств организации воздушного движения, а также средств метеорологического, радиотехнического оборудования и связи на аэродромах гражданской авиации и аэродромах совместного базирования Донецкой и Луганской народных республик", - сказал Савицкий.
По его словам, первым таким объектом может стать аэродром Мариуполя.
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