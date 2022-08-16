https://ria.ru/20220816/almaz-antey-1809939945.html

"Алмаз-Антей" заявил о готовности восстановить аэродромы в Донбассе

"Алмаз-Антей" заявил о готовности восстановить аэродромы в Донбассе - РИА Новости, 16.08.2022

"Алмаз-Антей" заявил о готовности восстановить аэродромы в Донбассе

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" готов принять участие в восстановлении аэродромов Донбасса, первым может стать аэродром Мариуполя, сообщил РИА Новости заместитель... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T11:36

2022-08-16T11:36

2022-08-16T11:41

концерн пво "алмаз-антей"

донбасс

мариуполь

форум "армия-2022"

россия

в мире

украина

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КУБИНКА (Московская обл.), 16 авг – РИА Новости. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" готов принять участие в восстановлении аэродромов Донбасса, первым может стать аэродром Мариуполя, сообщил РИА Новости заместитель генерального директора холдинга Дмитрий Савицкий на форуме "Армия-2022"."Концерн ВКО "Алмаз-Антей", который является единственным поставщиком оборудования и системным интегратором аэронавигационной системы Российской Федерации, готов принять участие в восстановлении систем и средств организации воздушного движения, а также средств метеорологического, радиотехнического оборудования и связи на аэродромах гражданской авиации и аэродромах совместного базирования Донецкой и Луганской народных республик", - сказал Савицкий.По его словам, первым таким объектом может стать аэродром Мариуполя.

https://ria.ru/20220812/vks-1809026390.html

донбасс

мариуполь

россия

украина

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

концерн пво "алмаз-антей", донбасс, мариуполь, форум "армия-2022", россия, в мире, украина