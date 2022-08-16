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"Роснефть" уведомила депозитарий об автоматической конвертации ГДР в акции - РИА Новости, 16.08.2022
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"Роснефть" уведомила депозитарий об автоматической конвертации ГДР в акции
"Роснефть" уведомила депозитарий об автоматической конвертации ГДР в акции - РИА Новости, 16.08.2022
"Роснефть" уведомила депозитарий об автоматической конвертации ГДР в акции
"Роснефть" уведомила депозитарий об автоматической конвертации глобальных депозитарных расписок (ГДР) в акции, следует из материалов компании. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T19:33
2022-08-16T19:33
экономика
роснефть
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. "Роснефть" уведомила депозитарий об автоматической конвертации глобальных депозитарных расписок (ГДР) в акции, следует из материалов компании."НК "Роснефть" 15 августа 2022 года направило депозитарию, в котором открыт счет депо депозитарных программ (ООО КБ "Дж. П. Морган Банк Интернешнл"), уведомление о необходимости совершения действий, направленных на получение держателями ГДР, права на которые учитываются в российских депозитариях, соответствующего количества обыкновенных акций (автоматическая конвертация)... Одна ГДР удостоверяет права в отношении одной обыкновенной именной акции... НК "Роснефть", - говорится в материалах компании.С 15 августа стартовала автоматическая конвертация депозитарных расписок, которые учитываются в российских депозитариях, - на счета их владельцев будут зачислены акции российских эмитентов, на которые были выпущены расписки. Как пояснил ЦБ, компании обязаны уведомить свой депозитарий о запуске конвертации не позднее 19 августа, а сам процесс конвертации займет 2,5-3 недели.Исключение может быть сделано для эмитентов, которые ранее получили право сохранить депозитарные программы, но у "Роснефти" такого разрешения не было.
РИА Новости
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экономика, роснефть, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Роснефть, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
19:33 16.08.2022
 
"Роснефть" уведомила депозитарий об автоматической конвертации ГДР в акции

"Роснефть" уведомила депозитарий об автоматической конвертации расписок в акции

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСтенд компании "Роснефть"
Стенд компании Роснефть - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Стенд компании "Роснефть" . Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. "Роснефть" уведомила депозитарий об автоматической конвертации глобальных депозитарных расписок (ГДР) в акции, следует из материалов компании.
"НК "Роснефть" 15 августа 2022 года направило депозитарию, в котором открыт счет депо депозитарных программ (ООО КБ "Дж. П. Морган Банк Интернешнл"), уведомление о необходимости совершения действий, направленных на получение держателями ГДР, права на которые учитываются в российских депозитариях, соответствующего количества обыкновенных акций (автоматическая конвертация)... Одна ГДР удостоверяет права в отношении одной обыкновенной именной акции... НК "Роснефть", - говорится в материалах компании.
С 15 августа стартовала автоматическая конвертация депозитарных расписок, которые учитываются в российских депозитариях, - на счета их владельцев будут зачислены акции российских эмитентов, на которые были выпущены расписки. Как пояснил ЦБ, компании обязаны уведомить свой депозитарий о запуске конвертации не позднее 19 августа, а сам процесс конвертации займет 2,5-3 недели.
Исключение может быть сделано для эмитентов, которые ранее получили право сохранить депозитарные программы, но у "Роснефти" такого разрешения не было.
 
ЭкономикаРоснефтьЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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