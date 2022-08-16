https://ria.ru/20220816/afganistan-1809878763.html

Госдеп сообщил о поиске механизма разблокировки активов ЦБ Афганистана

Госдеп сообщил о поиске механизма разблокировки активов ЦБ Афганистана - РИА Новости, 16.08.2022

Госдеп сообщил о поиске механизма разблокировки активов ЦБ Афганистана

США ищут механизм для разблокировки активов ЦБ Афганистана, но это не произойдет в ближайшей перспективе, заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс. РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T02:58

2022-08-16T02:58

2022-08-16T03:08

в мире

афганистан

государственный департамент сша

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ВАШИНГТОН, 16 авг — РИА Новости. США ищут механизм для разблокировки активов ЦБ Афганистана, но это не произойдет в ближайшей перспективе, заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс.Он отметил, что США пока не уверены, что активы после размораживания будут управляться ответственно."Мы не предполагаем рекапитализацию афганского центрального банка в ближайшем будущем. Мы привлекали и продолжаем в течение многих месяцев взаимодействовать с афганскими технократами, с центральным банком по мерам по повышению экономической макроэкономической стабильности страны", - сказал он.

https://ria.ru/20220816/afganistan-1809878049.html

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в мире, афганистан, государственный департамент сша