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Госдеп сообщил о поиске механизма разблокировки активов ЦБ Афганистана
Госдеп сообщил о поиске механизма разблокировки активов ЦБ Афганистана - РИА Новости, 16.08.2022
Госдеп сообщил о поиске механизма разблокировки активов ЦБ Афганистана
США ищут механизм для разблокировки активов ЦБ Афганистана, но это не произойдет в ближайшей перспективе, заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T02:58
2022-08-16T02:58
2022-08-16T03:08
в мире
афганистан
государственный департамент сша
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ВАШИНГТОН, 16 авг — РИА Новости. США ищут механизм для разблокировки активов ЦБ Афганистана, но это не произойдет в ближайшей перспективе, заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс.Он отметил, что США пока не уверены, что активы после размораживания будут управляться ответственно."Мы не предполагаем рекапитализацию афганского центрального банка в ближайшем будущем. Мы привлекали и продолжаем в течение многих месяцев взаимодействовать с афганскими технократами, с центральным банком по мерам по повышению экономической макроэкономической стабильности страны", - сказал он.
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в мире, афганистан, государственный департамент сша
В мире, Афганистан, Государственный департамент США
02:58 16.08.2022 (обновлено: 03:08 16.08.2022)
Госдеп сообщил о поиске механизма разблокировки активов ЦБ Афганистана
Госдеп: США ищут механизм разблокировки активов ЦБ Афганистана, но не в ближайшее время