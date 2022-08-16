https://ria.ru/20220816/aeratsiya-1811388514.html

Городские службы Москвы трижды проведут аэрацию в столице во вторник

Городские службы Москвы трижды проведут аэрацию в столице во вторник - РИА Новости, 22.08.2022

Городские службы Москвы трижды проведут аэрацию в столице во вторник

Городские службы Москвы трижды проведут аэрацию в столице во вторник, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-16T11:30

2022-08-16T11:30

2022-08-22T18:16

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

общество

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Городские службы Москвы трижды проведут аэрацию в столице во вторник, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства."Из-за жаркой погоды за день трижды проведем аэрацию. В 11.00 приступили к первой за сегодня аэрации. Работы повторим в 13.00 и 15.00. Круглосуточно в цикличном режиме проводится мойка водой всех асфальтобетонных и плиточных покрытий улично-дорожной сети и полив проезжей части. В ночное время – с 21.00 до 06:00 – обильно поливаем зеленые насаждения: кустарники, деревья, газоны и цветники", - говорится в сообщении.Горожанам рекомендуется избегать длительного пребывания на солнце и не забывать заботиться о своих питомцах.

https://ria.ru/20220814/moskva-1809650081.html

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, общество