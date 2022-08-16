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Городские службы Москвы трижды проведут аэрацию в столице во вторник - РИА Новости, 22.08.2022
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Городские службы Москвы трижды проведут аэрацию в столице во вторник
Городские службы Москвы трижды проведут аэрацию в столице во вторник - РИА Новости, 22.08.2022
Городские службы Москвы трижды проведут аэрацию в столице во вторник
Городские службы Москвы трижды проведут аэрацию в столице во вторник, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-16T11:30
2022-08-22T18:16
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
общество
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Городские службы Москвы трижды проведут аэрацию в столице во вторник, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства."Из-за жаркой погоды за день трижды проведем аэрацию. В 11.00 приступили к первой за сегодня аэрации. Работы повторим в 13.00 и 15.00. Круглосуточно в цикличном режиме проводится мойка водой всех асфальтобетонных и плиточных покрытий улично-дорожной сети и полив проезжей части. В ночное время – с 21.00 до 06:00 – обильно поливаем зеленые насаждения: кустарники, деревья, газоны и цветники", - говорится в сообщении.Горожанам рекомендуется избегать длительного пребывания на солнце и не забывать заботиться о своих питомцах.
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городское хозяйство москвы, общество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Общество
11:30 16.08.2022 (обновлено: 18:16 22.08.2022)
 

Городские службы Москвы трижды проведут аэрацию в столице во вторник

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАвтомобили коммунальной службы производят аэрацию проезжей части дороги на Новинском бульваре в Москве
Автомобили коммунальной службы производят аэрацию проезжей части дороги на Новинском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Автомобили коммунальной службы производят аэрацию проезжей части дороги на Новинском бульваре в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Городские службы Москвы трижды проведут аэрацию в столице во вторник, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
"Из-за жаркой погоды за день трижды проведем аэрацию. В 11.00 приступили к первой за сегодня аэрации. Работы повторим в 13.00 и 15.00. Круглосуточно в цикличном режиме проводится мойка водой всех асфальтобетонных и плиточных покрытий улично-дорожной сети и полив проезжей части. В ночное время – с 21.00 до 06:00 – обильно поливаем зеленые насаждения: кустарники, деревья, газоны и цветники", - говорится в сообщении.
Памятник В ознаменование 300-летия российского флота работы Зураба Церетели в Москве - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
14 августа, 20:50Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Тысячи объектов строятся или благоустраиваются в этом году в Москве
Горожанам рекомендуется избегать длительного пребывания на солнце и не забывать заботиться о своих питомцах.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыОбщество
 
 
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