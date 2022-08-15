Рейтинг@Mail.ru
На освобожденных территориях смогут собрать более двух миллионов тонн зерна - РИА Новости, 15.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220815/zerno-1809711978.html
На освобожденных территориях смогут собрать более двух миллионов тонн зерна
На освобожденных территориях смогут собрать более двух миллионов тонн зерна - РИА Новости, 15.08.2022
На освобожденных территориях смогут собрать более двух миллионов тонн зерна
Более двух миллионов тонн зерновых планируется собрать на освобожденных территориях Украины, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T14:19
2022-08-15T14:24
в мире
украина
херсонская область
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/11/1803029491_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_eccc34c1b66429fb99fb9754fbb8ddbf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Более двух миллионов тонн зерновых планируется собрать на освобожденных территориях Украины, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.При этом, по его словам, украинские националисты пытаются поджигать урожай на освобожденных территориях.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
https://ria.ru/20220813/zerno-1809364235.html
украина
херсонская область
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/11/1803029491_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e8b3039c35f7b5b9549b27df2dabed37.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, херсонская область , запорожская область
В мире, Украина, Херсонская область , Запорожская область
14:19 15.08.2022 (обновлено: 14:24 15.08.2022)
 
На освобожденных территориях смогут собрать более двух миллионов тонн зерна

Аксенов: более двух миллионов тонн зерновых смогут собрать на освобожденных территориях

© РИА Новости / Дмитрий МакеевУборка зерновых на освобожденных территориях Запорожской области
Уборка зерновых на освобожденных территориях Запорожской области - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Уборка зерновых на освобожденных территориях Запорожской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Более двух миллионов тонн зерновых планируется собрать на освобожденных территориях Украины, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Там урожайность хорошая будет. Я с коллегами разговаривал, думаю, что на освобожденных территориях более двух миллионов тонн зерновых будет", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".
При этом, по его словам, украинские националисты пытаются поджигать урожай на освобожденных территориях.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
Сбор урожая зерновых - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
13 августа, 13:14
Российские аграрии собрали 78 миллионов тонн зерна
 
В миреУкраинаХерсонская областьЗапорожская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала