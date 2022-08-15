https://ria.ru/20220815/zerno-1809711978.html
На освобожденных территориях смогут собрать более двух миллионов тонн зерна
На освобожденных территориях смогут собрать более двух миллионов тонн зерна - РИА Новости, 15.08.2022
На освобожденных территориях смогут собрать более двух миллионов тонн зерна
Более двух миллионов тонн зерновых планируется собрать на освобожденных территориях Украины, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T14:19
2022-08-15T14:19
2022-08-15T14:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Более двух миллионов тонн зерновых планируется собрать на освобожденных территориях Украины, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.При этом, по его словам, украинские националисты пытаются поджигать урожай на освобожденных территориях.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
https://ria.ru/20220813/zerno-1809364235.html
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в мире, украина, херсонская область , запорожская область
В мире, Украина, Херсонская область , Запорожская область
14:19 15.08.2022 (обновлено: 14:24 15.08.2022)
На освобожденных территориях смогут собрать более двух миллионов тонн зерна
Аксенов: более двух миллионов тонн зерновых смогут собрать на освобожденных территориях