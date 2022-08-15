https://ria.ru/20220815/zerno-1809711978.html

На освобожденных территориях смогут собрать более двух миллионов тонн зерна

На освобожденных территориях смогут собрать более двух миллионов тонн зерна - РИА Новости, 15.08.2022

На освобожденных территориях смогут собрать более двух миллионов тонн зерна

Более двух миллионов тонн зерновых планируется собрать на освобожденных территориях Украины, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T14:19

2022-08-15T14:19

2022-08-15T14:24

в мире

украина

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Более двух миллионов тонн зерновых планируется собрать на освобожденных территориях Украины, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.При этом, по его словам, украинские националисты пытаются поджигать урожай на освобожденных территориях.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

https://ria.ru/20220813/zerno-1809364235.html

украина

херсонская область

запорожская область

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в мире, украина, херсонская область , запорожская область