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В ООН рассказали, когда население Земли достигнет восьми миллиардов человек

В ООН рассказали, когда население Земли достигнет восьми миллиардов человек - РИА Новости, 15.08.2022

В ООН рассказали, когда население Земли достигнет восьми миллиардов человек

По прогнозам ООН, к 15 ноября население земли достигнет 8 миллиардов человек, подтвердил в понедельник РИА Новости Фонд ООН в области народонаселения. РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T20:07

2022-08-15T20:07

2022-08-15T20:07

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ЖЕНЕВА, 15 авг - РИА Новости. По прогнозам ООН, к 15 ноября население земли достигнет 8 миллиардов человек, подтвердил в понедельник РИА Новости Фонд ООН в области народонаселения.Ранее, 14 августа, портал Countrymetrics.info заявил, что численность населения планеты Земля официально достигла 8 миллиардов человек и продолжает увеличиваться."Согласно последнему изданию World Population Prospects, по прогнозам, к 15 ноября 2022 года население земли достигнет 8 миллиардов человек. Из описания на веб-сайте, который вы упомянули в своем электронном письме, неясно, что является источником данных", - сказали в фонде.

https://ria.ru/20220624/golod-1797883846.html

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