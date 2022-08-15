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"Ядерная зима близко!" Британцев ужаснули слова Зеленского о ЗАЭС - РИА Новости, 15.08.2022
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"Ядерная зима близко!" Британцев ужаснули слова Зеленского о ЗАЭС
"Ядерная зима близко!" Британцев ужаснули слова Зеленского о ЗАЭС - РИА Новости, 15.08.2022
"Ядерная зима близко!" Британцев ужаснули слова Зеленского о ЗАЭС
Пользователей Twitter возмутило заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности нанести удары по российским военным, которые охраняют Запорожскую РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T21:54
2022-08-15T23:58
в мире
украина
запорожская аэс
вооруженные силы украины
россия
ситуация в днр и лнр
владимир зеленский
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Пользователей Twitter возмутило заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности нанести удары по российским военным, которые охраняют Запорожскую АЭС.Ранее Зеленский заявил, что каждый российский военный, который "прикрывается Запорожской АЭС", станет "особой целью" и пригрозил нанести удар по ним.Комментаторы назвали украинского лидера военным преступником и возложили ответственность за обстрелы станции на киевский режим."Итак, Украина признала, что рассматривала и будет рассматривать Запорожскую АЭС в качестве цели", — обратил внимание один из пользователей."Остановите этого военного преступника", — призвал другой."Что ж, полагаю, это закрывает вопрос о том, кто обстреливал ЗАЭС. Это было очевидно с самого начала, поскольку было бы действительно странно, если бы Россия обстреливала станцию, которая уже находится под ее контролем", — констатировали в комментариях."Что ж, по крайней мере, Зеленский перестал врать, что Россия обстреливает сама себя. Это было абсолютно бессмысленно. Ровно так же, как и другая ложь украинских властей", — заметил читатель.Запорожская АЭС располагается на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу энергоблоков (шесть) и наиболее мощная атомная электростанция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как подчеркивали в российском МИД, это оправданно с точки зрения предотвращения утечек радиоактивных материалов.С начала августа украинские войска усилили обстрелы АЭС. По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, при этом военнослужащие 44-й артиллерийской бригады ВСУ применяют управляемые ракеты и снаряды западного производства. Обстрелы уже повредили высоковольтную линию подстанции "Каховская", персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.В понедельник администрация Энергодара сообщила о нескольких взрывах около Запорожской АЭС после массированного обстрела города со стороны ВСУ. Местные власти уточнили, что по городу и АЭС нанесли около 25 ударов из поставленных США тяжелых орудий.
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в мире, украина, запорожская аэс, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский
В мире, Украина, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР, Владимир Зеленский
21:54 15.08.2022 (обновлено: 23:58 15.08.2022)
 
"Ядерная зима близко!" Британцев ужаснули слова Зеленского о ЗАЭС

Пользователи Twitter раскритиковали президента Зеленского после слов о Запорожской АЭС

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Пользователей Twitter возмутило заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности нанести удары по российским военным, которые охраняют Запорожскую АЭС.
Ранее Зеленский заявил, что каждый российский военный, который "прикрывается Запорожской АЭС", станет "особой целью" и пригрозил нанести удар по ним.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
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Комментаторы назвали украинского лидера военным преступником и возложили ответственность за обстрелы станции на киевский режим.
"Итак, Украина признала, что рассматривала и будет рассматривать Запорожскую АЭС в качестве цели", — обратил внимание один из пользователей.
"Ой-ой, похоже, приближается ядерная зима. Запасайтесь таблетками йода, пока они еще дешево стоят!" — испугался читатель.
"Остановите этого военного преступника", — призвал другой.
"Что ж, полагаю, это закрывает вопрос о том, кто обстреливал ЗАЭС. Это было очевидно с самого начала, поскольку было бы действительно странно, если бы Россия обстреливала станцию, которая уже находится под ее контролем", — констатировали в комментариях.
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"Что ж, по крайней мере, Зеленский перестал врать, что Россия обстреливает сама себя. Это было абсолютно бессмысленно. Ровно так же, как и другая ложь украинских властей", — заметил читатель.
"Зеленскому все равно, он знает, что его дни сочтены, поэтому может загрязнить Украину радиацией и уехать в один из своих роскошных домов в США, Великобритании или Израиле, чтобы потратить нечестно заработанные деньги американских и британских налогоплательщиков, отмытые и спрятанные на Каймановых островах", — написал пользователь.
Запорожская АЭС располагается на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу энергоблоков (шесть) и наиболее мощная атомная электростанция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как подчеркивали в российском МИД, это оправданно с точки зрения предотвращения утечек радиоактивных материалов.
С начала августа украинские войска усилили обстрелы АЭС. По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, при этом военнослужащие 44-й артиллерийской бригады ВСУ применяют управляемые ракеты и снаряды западного производства. Обстрелы уже повредили высоковольтную линию подстанции "Каховская", персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.
В понедельник администрация Энергодара сообщила о нескольких взрывах около Запорожской АЭС после массированного обстрела города со стороны ВСУ. Местные власти уточнили, что по городу и АЭС нанесли около 25 ударов из поставленных США тяжелых орудий.
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Американский разведчик предупредил о новой тактике США на Украине
 
В миреУкраинаЗапорожская АЭСВооруженные силы УкраиныРоссияСитуация в ДНР и ЛНРВладимир Зеленский
 
 
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