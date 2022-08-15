https://ria.ru/20220815/zelenskiy-1809861547.html

"Ядерная зима близко!" Британцев ужаснули слова Зеленского о ЗАЭС

"Ядерная зима близко!" Британцев ужаснули слова Зеленского о ЗАЭС - РИА Новости, 15.08.2022

"Ядерная зима близко!" Британцев ужаснули слова Зеленского о ЗАЭС

Пользователей Twitter возмутило заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности нанести удары по российским военным, которые охраняют Запорожскую РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T21:54

2022-08-15T21:54

2022-08-15T23:58

в мире

украина

запорожская аэс

вооруженные силы украины

россия

ситуация в днр и лнр

владимир зеленский

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Пользователей Twitter возмутило заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности нанести удары по российским военным, которые охраняют Запорожскую АЭС.Ранее Зеленский заявил, что каждый российский военный, который "прикрывается Запорожской АЭС", станет "особой целью" и пригрозил нанести удар по ним.Комментаторы назвали украинского лидера военным преступником и возложили ответственность за обстрелы станции на киевский режим."Итак, Украина признала, что рассматривала и будет рассматривать Запорожскую АЭС в качестве цели", — обратил внимание один из пользователей."Остановите этого военного преступника", — призвал другой."Что ж, полагаю, это закрывает вопрос о том, кто обстреливал ЗАЭС. Это было очевидно с самого начала, поскольку было бы действительно странно, если бы Россия обстреливала станцию, которая уже находится под ее контролем", — констатировали в комментариях."Что ж, по крайней мере, Зеленский перестал врать, что Россия обстреливает сама себя. Это было абсолютно бессмысленно. Ровно так же, как и другая ложь украинских властей", — заметил читатель.Запорожская АЭС располагается на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу энергоблоков (шесть) и наиболее мощная атомная электростанция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как подчеркивали в российском МИД, это оправданно с точки зрения предотвращения утечек радиоактивных материалов.С начала августа украинские войска усилили обстрелы АЭС. По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, при этом военнослужащие 44-й артиллерийской бригады ВСУ применяют управляемые ракеты и снаряды западного производства. Обстрелы уже повредили высоковольтную линию подстанции "Каховская", персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.В понедельник администрация Энергодара сообщила о нескольких взрывах около Запорожской АЭС после массированного обстрела города со стороны ВСУ. Местные власти уточнили, что по городу и АЭС нанесли около 25 ударов из поставленных США тяжелых орудий.

https://ria.ru/20220815/zelenskiy-1809616299.html

https://ria.ru/20220815/ukraina-1809836597.html

https://ria.ru/20220815/ssha-1809812918.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, украина, запорожская аэс, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский