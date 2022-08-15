https://ria.ru/20220815/zelenskiy-1809616299.html

"Достал уже". Немцы жестко ответили на обращение Зеленского к россиянам

"Достал уже". Немцы жестко ответили на обращение Зеленского к россиянам - РИА Новости, 15.08.2022

"Достал уже". Немцы жестко ответили на обращение Зеленского к россиянам

Читатели немецкой газеты Spiegel раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, предложившего россиянам выступить против спецоперации. РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T10:44

2022-08-15T10:44

2022-08-15T11:15

в мире

украина

владимир зеленский

германия

россия

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Spiegel раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, предложившего россиянам выступить против спецоперации. "Ах, господин Зеленский, стоит начать с себя, ведь именно вы стали виновником всей ситуации", — написал zw9s. "А как насчет соучастия тех, кто поддерживает самоуверенность Зеленского-актера? Сколько это стоит жизней?" — поддержал nzjdMFpV. "С самого начала Зеленский хотел любыми средствами вовлечь Запад в конфликт, поскольку у его армии не было бы шансов без иностранных денег и оружия. За это борьба с ним раздувается бесконечно", — добавил rrnsne2Nr. "У него есть только эта футболка?" — спросил Profikommentierender."Теперь беспомощность Зеленского становится очевидной", — отметил Arno42."Каждый день Зеленский записывает свои обращения, достал уже", — возмутился GvbR72. "Он должен обратиться к своим соотечественникам. В частности, к "азовцам", которые действовали на востоке Украины с 2014 года и привели к сегодняшней ситуации", — заключили читатели. Накануне Зеленский призвал россиян выступить против спецоперации, иначе им грозят визовые ограничения со стороны Евросоюза.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220814/zelenskiy-1809480265.html

https://ria.ru/20220810/politika-1808399908.html

https://ria.ru/20220813/sanktsii-1809159906.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, владимир зеленский, германия, россия