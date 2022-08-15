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"Достал уже". Немцы жестко ответили на обращение Зеленского к россиянам - РИА Новости, 15.08.2022
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"Достал уже". Немцы жестко ответили на обращение Зеленского к россиянам
"Достал уже". Немцы жестко ответили на обращение Зеленского к россиянам - РИА Новости, 15.08.2022
"Достал уже". Немцы жестко ответили на обращение Зеленского к россиянам
Читатели немецкой газеты Spiegel раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, предложившего россиянам выступить против спецоперации. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T10:44
2022-08-15T11:15
в мире
украина
владимир зеленский
германия
россия
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Spiegel раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, предложившего россиянам выступить против спецоперации. "Ах, господин Зеленский, стоит начать с себя, ведь именно вы стали виновником всей ситуации", — написал zw9s. "А как насчет соучастия тех, кто поддерживает самоуверенность Зеленского-актера? Сколько это стоит жизней?" — поддержал nzjdMFpV. "С самого начала Зеленский хотел любыми средствами вовлечь Запад в конфликт, поскольку у его армии не было бы шансов без иностранных денег и оружия. За это борьба с ним раздувается бесконечно", — добавил rrnsne2Nr. "У него есть только эта футболка?" — спросил Profikommentierender."Теперь беспомощность Зеленского становится очевидной", — отметил Arno42."Каждый день Зеленский записывает свои обращения, достал уже", — возмутился GvbR72. "Он должен обратиться к своим соотечественникам. В частности, к "азовцам", которые действовали на востоке Украины с 2014 года и привели к сегодняшней ситуации", — заключили читатели. Накануне Зеленский призвал россиян выступить против спецоперации, иначе им грозят визовые ограничения со стороны Евросоюза.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220814/zelenskiy-1809480265.html
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в мире, украина, владимир зеленский, германия, россия
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Германия, Россия
10:44 15.08.2022 (обновлено: 11:15 15.08.2022)
 
"Достал уже". Немцы жестко ответили на обращение Зеленского к россиянам

Читатели Spiegel жестко ответили Зеленскому после обращения к россиянам

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Spiegel раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, предложившего россиянам выступить против спецоперации.
"Ах, господин Зеленский, стоит начать с себя, ведь именно вы стали виновником всей ситуации", — написал zw9s.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
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"А как насчет соучастия тех, кто поддерживает самоуверенность Зеленского-актера? Сколько это стоит жизней?" — поддержал nzjdMFpV.
"С самого начала Зеленский хотел любыми средствами вовлечь Запад в конфликт, поскольку у его армии не было бы шансов без иностранных денег и оружия. За это борьба с ним раздувается бесконечно", — добавил rrnsne2Nr.
"У него есть только эта футболка?" — спросил Profikommentierender.
"Теперь беспомощность Зеленского становится очевидной", — отметил Arno42.
"Каждый день Зеленский записывает свои обращения, достал уже", — возмутился GvbR72.
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"Он должен обратиться к своим соотечественникам. В частности, к "азовцам", которые действовали на востоке Украины с 2014 года и привели к сегодняшней ситуации", — заключили читатели.

Накануне Зеленский призвал россиян выступить против спецоперации, иначе им грозят визовые ограничения со стороны Евросоюза.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
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