10:44 15.08.2022 (обновлено: 11:15 15.08.2022)
"Достал уже". Немцы жестко ответили на обращение Зеленского к россиянам
Читатели Spiegel жестко ответили Зеленскому после обращения к россиянам
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Spiegel раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, предложившего россиянам выступить против спецоперации.
"Ах, господин Зеленский, стоит начать с себя, ведь именно вы стали виновником всей ситуации", — написал zw9s.
"А как насчет соучастия тех, кто поддерживает самоуверенность Зеленского-актера? Сколько это стоит жизней?" — поддержал nzjdMFpV.
"С самого начала Зеленский хотел любыми средствами вовлечь Запад в конфликт, поскольку у его армии не было бы шансов без иностранных денег и оружия. За это борьба с ним раздувается бесконечно", — добавил rrnsne2Nr.
"У него есть только эта футболка?" — спросил Profikommentierender.
"Теперь беспомощность Зеленского становится очевидной", — отметил Arno42.
"Каждый день Зеленский записывает свои обращения, достал уже", — возмутился GvbR72.
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"Он должен обратиться к своим соотечественникам. В частности, к "азовцам", которые действовали на востоке Украины с 2014 года и привели к сегодняшней ситуации", — заключили читатели.
Накануне Зеленский призвал россиян выступить против спецоперации, иначе им грозят визовые ограничения со стороны Евросоюза.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Накануне Зеленский призвал россиян выступить против спецоперации, иначе им грозят визовые ограничения со стороны Евросоюза.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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