https://ria.ru/20220815/zasedanie-1809847188.html

Следующее заседание по делам пяти наемников пройдет в ДНР в октябре

Следующее заседание по делам пяти наемников пройдет в ДНР в октябре - РИА Новости, 15.08.2022

Следующее заседание по делам пяти наемников пройдет в ДНР в октябре

Следующее заседание суда по делам пятерых наемников, воевавших на стороне Киева в Донбассе, пройдет в октябре, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T20:12

2022-08-15T20:12

2022-08-15T20:12

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ДОНЕЦК, 15 авг – РИА Новости. Следующее заседание суда по делам пятерых наемников, воевавших на стороне Киева в Донбассе, пройдет в октябре, передает корреспондент РИА Новости.Пяти иностранным наемникам огласили обвинение в Донецке в понедельник. Были заслушаны показания свидетелей и материалы дела, судебное заседание продлилось более шести часов. По окончанию мероприятия судья заявила что следующее заседание пройдет в октябре.Речь идет о пятерых наемниках - гражданине Швеции Матиасе Густавссоне, гражданине Хорватии Векославе Пребеге и британцах Джоне Хардинге, Эндрю Хилле и Дилане Хили. Они не признали свою вину и выразили несогласие с обвинением.По информации Верховного суда ДНР, Густавссону, Пребегу и Хардингу предъявили обвинение в совершении преступлений по статье "насильственный захват власти или насильственное удержание власти"; по статье "участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях". Хиллу объявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей "участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях", а Хили - в совершении преступления, предусмотренного статьей "пособничество в вербовке наемников для использования в вооруженном конфликте".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Евгения Нефедова

в мире, донецк (днр), швеция, хорватия