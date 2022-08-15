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Следующее заседание по делам пяти наемников пройдет в ДНР в октябре - РИА Новости, 15.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220815/zasedanie-1809847188.html
Следующее заседание по делам пяти наемников пройдет в ДНР в октябре
Следующее заседание по делам пяти наемников пройдет в ДНР в октябре - РИА Новости, 15.08.2022
Следующее заседание по делам пяти наемников пройдет в ДНР в октябре
Следующее заседание суда по делам пятерых наемников, воевавших на стороне Киева в Донбассе, пройдет в октябре, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T20:12
2022-08-15T20:12
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
швеция
хорватия
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ДОНЕЦК, 15 авг – РИА Новости. Следующее заседание суда по делам пятерых наемников, воевавших на стороне Киева в Донбассе, пройдет в октябре, передает корреспондент РИА Новости.Пяти иностранным наемникам огласили обвинение в Донецке в понедельник. Были заслушаны показания свидетелей и материалы дела, судебное заседание продлилось более шести часов. По окончанию мероприятия судья заявила что следующее заседание пройдет в октябре.Речь идет о пятерых наемниках - гражданине Швеции Матиасе Густавссоне, гражданине Хорватии Векославе Пребеге и британцах Джоне Хардинге, Эндрю Хилле и Дилане Хили. Они не признали свою вину и выразили несогласие с обвинением.По информации Верховного суда ДНР, Густавссону, Пребегу и Хардингу предъявили обвинение в совершении преступлений по статье "насильственный захват власти или насильственное удержание власти"; по статье "участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях". Хиллу объявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей "участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях", а Хили - в совершении преступления, предусмотренного статьей "пособничество в вербовке наемников для использования в вооруженном конфликте".
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в мире, донецк (днр), швеция, хорватия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Швеция, Хорватия
20:12 15.08.2022
 
Следующее заседание по делам пяти наемников пройдет в ДНР в октябре

Следующее заседание по делам пяти наемников, воевавших на стороне ВСУ, пройдет в октябре

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГражданин Хорватии Векослав Пребег, граждане Великобритании Дилан Хили, Джон Хардинг, гражданин Швеции Матиас Густавссон и гражданин Великобритании Эндрю Хилл в зале суда в Донецке
Гражданин Хорватии Векослав Пребег, граждане Великобритании Дилан Хили, Джон Хардинг, гражданин Швеции Матиас Густавссон и гражданин Великобритании Эндрю Хилл в зале суда в Донецке - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Гражданин Хорватии Векослав Пребег, граждане Великобритании Дилан Хили, Джон Хардинг, гражданин Швеции Матиас Густавссон и гражданин Великобритании Эндрю Хилл в зале суда в Донецке
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ДОНЕЦК, 15 авг – РИА Новости. Следующее заседание суда по делам пятерых наемников, воевавших на стороне Киева в Донбассе, пройдет в октябре, передает корреспондент РИА Новости.
Пяти иностранным наемникам огласили обвинение в Донецке в понедельник. Были заслушаны показания свидетелей и материалы дела, судебное заседание продлилось более шести часов. По окончанию мероприятия судья заявила что следующее заседание пройдет в октябре.
Речь идет о пятерых наемниках - гражданине Швеции Матиасе Густавссоне, гражданине Хорватии Векославе Пребеге и британцах Джоне Хардинге, Эндрю Хилле и Дилане Хили. Они не признали свою вину и выразили несогласие с обвинением.
По информации Верховного суда ДНР, Густавссону, Пребегу и Хардингу предъявили обвинение в совершении преступлений по статье "насильственный захват власти или насильственное удержание власти"; по статье "участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях". Хиллу объявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей "участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях", а Хили - в совершении преступления, предусмотренного статьей "пособничество в вербовке наемников для использования в вооруженном конфликте".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)ШвецияХорватия
 
 
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