Следующее заседание по делам пяти наемников пройдет в ДНР в октябре
Следующее заседание по делам пяти наемников, воевавших на стороне ВСУ, пройдет в октябре
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГражданин Хорватии Векослав Пребег, граждане Великобритании Дилан Хили, Джон Хардинг, гражданин Швеции Матиас Густавссон и гражданин Великобритании Эндрю Хилл в зале суда в Донецке
Гражданин Хорватии Векослав Пребег, граждане Великобритании Дилан Хили, Джон Хардинг, гражданин Швеции Матиас Густавссон и гражданин Великобритании Эндрю Хилл в зале суда в Донецке
ДОНЕЦК, 15 авг – РИА Новости. Следующее заседание суда по делам пятерых наемников, воевавших на стороне Киева в Донбассе, пройдет в октябре, передает корреспондент РИА Новости.
Пяти иностранным наемникам огласили обвинение в Донецке в понедельник. Были заслушаны показания свидетелей и материалы дела, судебное заседание продлилось более шести часов. По окончанию мероприятия судья заявила что следующее заседание пройдет в октябре.
По информации Верховного суда ДНР, Густавссону, Пребегу и Хардингу предъявили обвинение в совершении преступлений по статье "насильственный захват власти или насильственное удержание власти"; по статье "участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях". Хиллу объявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей "участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях", а Хили - в совершении преступления, предусмотренного статьей "пособничество в вербовке наемников для использования в вооруженном конфликте".