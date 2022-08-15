16:55 15.08.2022 (обновлено: 17:29 15.08.2022)
В Wildberries не исключили смену названия в будущем
Wildberries назвал сообщения о смене названия на "Ягодки" частью рекламной акции
Главная страница сайта wildberries.ru "Ягодки" на экране монитора. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Wildberries не опровергает смену названия компании на "Ягодки", однако появившееся в данный момент на сайт обновленное название - это часть рекламной акции, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Мы не подтверждаем, но и не опровергаем возможную смену названия. "Ягодки" – это часть маркетинговой акции... В стилистике рекламной кампании был обновлен и сайт", - говорится в сообщении.
Ранее в понедельник стало известно, что маркетплейс Wildberries сменил название своего сайта на русскоязычное "Ягодки". Теперь на главной странице сайта расположено новое название "Ягодки", однако ссылка, ведущая на нее, осталась с прежним названием.
Глава Минпромторга РФ и вице-премьер Денис Мантуров, выступая на форуме "Неделя российского ритейла 2022" в июне, отмечал, что на российском рынке множество компаний с иностранными названиями, причем такие названия выбирают даже те бренды, кто полностью производит продукцию на территории страны, чтобы привлечь больше покупателей. Один из участников дискуссии, обращаясь к гендиректору и основательнице Wildberries Татьяне Бакальчук, тогда отметил, что название ее компании тоже на английском языке, а не "Дикие ягоды". Бакальчук допустила возможность ребрендинга названия компании на русском языке.
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