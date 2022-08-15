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В Wildberries не исключили смену названия в будущем - РИА Новости, 15.08.2022
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В Wildberries не исключили смену названия в будущем
В Wildberries не исключили смену названия в будущем - РИА Новости, 15.08.2022
В Wildberries не исключили смену названия в будущем
Wildberries не опровергает смену названия компании на "Ягодки", однако появившееся в данный момент на сайт обновленное название - это часть рекламной акции,... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T16:55
2022-08-15T17:29
россия
экономика
wildberries
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
денис мантуров
татьяна бакальчук
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Wildberries не опровергает смену названия компании на "Ягодки", однако появившееся в данный момент на сайт обновленное название - это часть рекламной акции, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."Мы не подтверждаем, но и не опровергаем возможную смену названия. "Ягодки" – это часть маркетинговой акции... В стилистике рекламной кампании был обновлен и сайт", - говорится в сообщении.Ранее в понедельник стало известно, что маркетплейс Wildberries сменил название своего сайта на русскоязычное "Ягодки". Теперь на главной странице сайта расположено новое название "Ягодки", однако ссылка, ведущая на нее, осталась с прежним названием.Глава Минпромторга РФ и вице-премьер Денис Мантуров, выступая на форуме "Неделя российского ритейла 2022" в июне, отмечал, что на российском рынке множество компаний с иностранными названиями, причем такие названия выбирают даже те бренды, кто полностью производит продукцию на территории страны, чтобы привлечь больше покупателей. Один из участников дискуссии, обращаясь к гендиректору и основательнице Wildberries Татьяне Бакальчук, тогда отметил, что название ее компании тоже на английском языке, а не "Дикие ягоды". Бакальчук допустила возможность ребрендинга названия компании на русском языке.
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россия, экономика, wildberries, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, татьяна бакальчук
Россия, Экономика, Wildberries, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Денис Мантуров, Татьяна Бакальчук
16:55 15.08.2022 (обновлено: 17:29 15.08.2022)
 
В Wildberries не исключили смену названия в будущем

Wildberries назвал сообщения о смене названия на "Ягодки" частью рекламной акции

© РИА НовостиГлавная страница сайта wildberries.ru "Ягодки" на экране монитора
Главная страница сайта wildberries.ru Ягодки на экране монитора - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости
Главная страница сайта wildberries.ru "Ягодки" на экране монитора. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Wildberries не опровергает смену названия компании на "Ягодки", однако появившееся в данный момент на сайт обновленное название - это часть рекламной акции, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Мы не подтверждаем, но и не опровергаем возможную смену названия. "Ягодки" – это часть маркетинговой акции... В стилистике рекламной кампании был обновлен и сайт", - говорится в сообщении.
Ранее в понедельник стало известно, что маркетплейс Wildberries сменил название своего сайта на русскоязычное "Ягодки". Теперь на главной странице сайта расположено новое название "Ягодки", однако ссылка, ведущая на нее, осталась с прежним названием.
Глава Минпромторга РФ и вице-премьер Денис Мантуров, выступая на форуме "Неделя российского ритейла 2022" в июне, отмечал, что на российском рынке множество компаний с иностранными названиями, причем такие названия выбирают даже те бренды, кто полностью производит продукцию на территории страны, чтобы привлечь больше покупателей. Один из участников дискуссии, обращаясь к гендиректору и основательнице Wildberries Татьяне Бакальчук, тогда отметил, что название ее компании тоже на английском языке, а не "Дикие ягоды". Бакальчук допустила возможность ребрендинга названия компании на русском языке.
Пункт выдачи Wildberries в Москве - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
8 августа, 09:19
Wildberries запустит сервис для защиты от контрафакта
 
РоссияЭкономикаWildberriesМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Денис МантуровТатьяна Бакальчук
 
 
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