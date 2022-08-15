https://ria.ru/20220815/wildberries-1809780007.html

В Wildberries не исключили смену названия в будущем

В Wildberries не исключили смену названия в будущем - РИА Новости, 15.08.2022

В Wildberries не исключили смену названия в будущем

Wildberries не опровергает смену названия компании на "Ягодки", однако появившееся в данный момент на сайт обновленное название - это часть рекламной акции,... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T16:55

2022-08-15T16:55

2022-08-15T17:29

россия

экономика

wildberries

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

денис мантуров

татьяна бакальчук

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Wildberries не опровергает смену названия компании на "Ягодки", однако появившееся в данный момент на сайт обновленное название - это часть рекламной акции, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."Мы не подтверждаем, но и не опровергаем возможную смену названия. "Ягодки" – это часть маркетинговой акции... В стилистике рекламной кампании был обновлен и сайт", - говорится в сообщении.Ранее в понедельник стало известно, что маркетплейс Wildberries сменил название своего сайта на русскоязычное "Ягодки". Теперь на главной странице сайта расположено новое название "Ягодки", однако ссылка, ведущая на нее, осталась с прежним названием.Глава Минпромторга РФ и вице-премьер Денис Мантуров, выступая на форуме "Неделя российского ритейла 2022" в июне, отмечал, что на российском рынке множество компаний с иностранными названиями, причем такие названия выбирают даже те бренды, кто полностью производит продукцию на территории страны, чтобы привлечь больше покупателей. Один из участников дискуссии, обращаясь к гендиректору и основательнице Wildberries Татьяне Бакальчук, тогда отметил, что название ее компании тоже на английском языке, а не "Дикие ягоды". Бакальчук допустила возможность ребрендинга названия компании на русском языке.

https://ria.ru/20220808/wildberries-1807938964.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, wildberries, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, татьяна бакальчук