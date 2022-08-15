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Wildberries не будет отказываться от своего названия, заявил эксперт - РИА Новости, 15.08.2022
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Wildberries не будет отказываться от своего названия, заявил эксперт
Wildberries не будет отказываться от своего названия, заявил эксперт - РИА Новости, 15.08.2022
Wildberries не будет отказываться от своего названия, заявил эксперт
Маркетплейс Wildberries не будет полностью отказываться от своего основного названия, "Ягодки" - это рекламная акция в преддверии распродажи, сообщил РИА... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T15:28
2022-08-15T15:28
общество
wildberries
татьяна бакальчук
ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Маркетплейс Wildberries не будет полностью отказываться от своего основного названия, "Ягодки" - это рекламная акция в преддверии распродажи, сообщил РИА Новости директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков.Ранее в понедельник стало известно, что маркетплейс Wildberries сменил название своего сайта на русскоязычное "Ягодки". Теперь на главной странице сайта расположено новое название "Ягодки", однако ссылка, ведущая на нее, осталась с прежним названием."Я думаю, они не будут отказываться от названия. Это просто разовая маркетинговая акция перед распродажей", - считает Зыков. В Роспатенте сообщили агентству, что заявки на "Ягодки" от Wildberries не поступало.Глава Минпромторга РФ и вице-премьер Денис Мантуров, выступая на форуме "Неделя российского ритейла 2022" в июне, отмечал, что на российском рынке множество компаний с иностранными названиями, причем такие названия выбирают даже те бренды, кто полностью производит продукцию на территории страны, чтобы привлечь больше покупателей. Один из участников дискуссии, обращаясь к гендиректору и основательнице Wildberries Татьяне Бакальчук, тогда отметил, что название ее компании тоже на английском языке, а не "Дикие ягоды". Бакальчук допустила возможность ребрендинга названия компании на русском языке.
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общество, wildberries, татьяна бакальчук, ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров
Общество, Wildberries, Татьяна Бакальчук, Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров
15:28 15.08.2022
 
Wildberries не будет отказываться от своего названия, заявил эксперт

Эксперт АППСИМ Зыков назвал смену названия сайта Wildberries на "Ягодки" рекламным ходом

© РИА НовостиГлавная страница сайта wildberries.ru "Ягодки" на экране монитора
Главная страница сайта wildberries.ru Ягодки на экране монитора - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости
Главная страница сайта wildberries.ru "Ягодки" на экране монитора. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Маркетплейс Wildberries не будет полностью отказываться от своего основного названия, "Ягодки" - это рекламная акция в преддверии распродажи, сообщил РИА Новости директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков.
Ранее в понедельник стало известно, что маркетплейс Wildberries сменил название своего сайта на русскоязычное "Ягодки". Теперь на главной странице сайта расположено новое название "Ягодки", однако ссылка, ведущая на нее, осталась с прежним названием.
"Я думаю, они не будут отказываться от названия. Это просто разовая маркетинговая акция перед распродажей", - считает Зыков. В Роспатенте сообщили агентству, что заявки на "Ягодки" от Wildberries не поступало.
Глава Минпромторга РФ и вице-премьер Денис Мантуров, выступая на форуме "Неделя российского ритейла 2022" в июне, отмечал, что на российском рынке множество компаний с иностранными названиями, причем такие названия выбирают даже те бренды, кто полностью производит продукцию на территории страны, чтобы привлечь больше покупателей. Один из участников дискуссии, обращаясь к гендиректору и основательнице Wildberries Татьяне Бакальчук, тогда отметил, что название ее компании тоже на английском языке, а не "Дикие ягоды". Бакальчук допустила возможность ребрендинга названия компании на русском языке.
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ОбществоWildberriesТатьяна БакальчукАссоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров
 
 
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