Wildberries не будет отказываться от своего названия, заявил эксперт
Эксперт АППСИМ Зыков назвал смену названия сайта Wildberries на "Ягодки" рекламным ходом
Главная страница сайта wildberries.ru "Ягодки" на экране монитора. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Маркетплейс Wildberries не будет полностью отказываться от своего основного названия, "Ягодки" - это рекламная акция в преддверии распродажи, сообщил РИА Новости директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков.
Ранее в понедельник стало известно, что маркетплейс Wildberries сменил название своего сайта на русскоязычное "Ягодки". Теперь на главной странице сайта расположено новое название "Ягодки", однако ссылка, ведущая на нее, осталась с прежним названием.
"Я думаю, они не будут отказываться от названия. Это просто разовая маркетинговая акция перед распродажей", - считает Зыков. В Роспатенте сообщили агентству, что заявки на "Ягодки" от Wildberries не поступало.
Глава Минпромторга РФ и вице-премьер Денис Мантуров, выступая на форуме "Неделя российского ритейла 2022" в июне, отмечал, что на российском рынке множество компаний с иностранными названиями, причем такие названия выбирают даже те бренды, кто полностью производит продукцию на территории страны, чтобы привлечь больше покупателей. Один из участников дискуссии, обращаясь к гендиректору и основательнице Wildberries Татьяне Бакальчук, тогда отметил, что название ее компании тоже на английском языке, а не "Дикие ягоды". Бакальчук допустила возможность ребрендинга названия компании на русском языке.
3 августа, 16:33KFC и Pizza Hut получат новые названия в России