https://ria.ru/20220815/wildberries-1809743495.html

Wildberries не будет отказываться от своего названия, заявил эксперт

Wildberries не будет отказываться от своего названия, заявил эксперт - РИА Новости, 15.08.2022

Wildberries не будет отказываться от своего названия, заявил эксперт

Маркетплейс Wildberries не будет полностью отказываться от своего основного названия, "Ягодки" - это рекламная акция в преддверии распродажи, сообщил РИА... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T15:28

2022-08-15T15:28

2022-08-15T15:28

общество

wildberries

татьяна бакальчук

ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Маркетплейс Wildberries не будет полностью отказываться от своего основного названия, "Ягодки" - это рекламная акция в преддверии распродажи, сообщил РИА Новости директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков.Ранее в понедельник стало известно, что маркетплейс Wildberries сменил название своего сайта на русскоязычное "Ягодки". Теперь на главной странице сайта расположено новое название "Ягодки", однако ссылка, ведущая на нее, осталась с прежним названием."Я думаю, они не будут отказываться от названия. Это просто разовая маркетинговая акция перед распродажей", - считает Зыков. В Роспатенте сообщили агентству, что заявки на "Ягодки" от Wildberries не поступало.Глава Минпромторга РФ и вице-премьер Денис Мантуров, выступая на форуме "Неделя российского ритейла 2022" в июне, отмечал, что на российском рынке множество компаний с иностранными названиями, причем такие названия выбирают даже те бренды, кто полностью производит продукцию на территории страны, чтобы привлечь больше покупателей. Один из участников дискуссии, обращаясь к гендиректору и основательнице Wildberries Татьяне Бакальчук, тогда отметил, что название ее компании тоже на английском языке, а не "Дикие ягоды". Бакальчук допустила возможность ребрендинга названия компании на русском языке.

https://ria.ru/20220803/restorany-1806998495.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, wildberries, татьяна бакальчук, ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров