12:37 15.08.2022 (обновлено: 18:13 15.08.2022)
Wildberries сменил название сайта на русскоязычное
Маркетплейс Wildberries сменил название своего сайта на русскоязычное "Ягодки"
Главная страница сайта wildberries.ru "Ягодки" на экране монитора
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Маркетплейс Wildberries сменил название своего сайта на русскоязычное "Ягодки", передает корреспондент РИА Новости.
Теперь на главной странице расположено новое название, но ссылка, ведущая на нее, осталась прежней. В компании от официальных комментариев отказались.
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В Wildberries уже допускали, что сменят название. Это произошло в июне, во время "Недели российского ритейла — 2022". Тогда глава Минпромторга Денис Мантуров отметил, что на российском рынке множество компаний с иностранными названиями — так они рассчитывают привлечь больше покупателей. Один из участников дискуссии обратился к гендиректору и основательнице Wildberries Татьяне Бакальчук и сказал, что название ее компании тоже английское, а не "Дикие ягоды". Бакальчук ответила, что в Wildberries подумают над ребрендингом.
Wildberries — российский онлайн-ритейлер с оборотом в 844 миллиарда рублей по итогам 2021 года. По данным на начало 2022-го, на маркетплейсе зарегистрировано свыше 500 тысяч предпринимателей и компаний.
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