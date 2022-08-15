https://ria.ru/20220815/wildberries-1809664598.html

Wildberries сменил название сайта на русскоязычное

Wildberries сменил название сайта на русскоязычное - РИА Новости, 15.08.2022

Wildberries сменил название сайта на русскоязычное

Маркетплейс Wildberries сменил название своего сайта на русскоязычное "Ягодки", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T12:37

2022-08-15T12:37

2022-08-15T18:13

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Маркетплейс Wildberries сменил название своего сайта на русскоязычное "Ягодки", передает корреспондент РИА Новости.Теперь на главной странице расположено новое название, но ссылка, ведущая на нее, осталась прежней. В компании от официальных комментариев отказались.В Wildberries уже допускали, что сменят название. Это произошло в июне, во время "Недели российского ритейла — 2022". Тогда глава Минпромторга Денис Мантуров отметил, что на российском рынке множество компаний с иностранными названиями — так они рассчитывают привлечь больше покупателей. Один из участников дискуссии обратился к гендиректору и основательнице Wildberries Татьяне Бакальчук и сказал, что название ее компании тоже английское, а не "Дикие ягоды". Бакальчук ответила, что в Wildberries подумают над ребрендингом.Wildberries — российский онлайн-ритейлер с оборотом в 844 миллиарда рублей по итогам 2021 года. По данным на начало 2022-го, на маркетплейсе зарегистрировано свыше 500 тысяч предпринимателей и компаний.

https://ria.ru/20220808/wildberries-1807938964.html

https://ria.ru/20220802/hm-1806801987.html

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Владимир Лаврентьев

wildberries, новости компаний - экономика, экономика, россия, татьяна бакальчук, технологии, интернет