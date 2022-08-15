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Wildberries сменил название сайта на русскоязычное - РИА Новости, 15.08.2022
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Wildberries сменил название сайта на русскоязычное
Wildberries сменил название сайта на русскоязычное - РИА Новости, 15.08.2022
Wildberries сменил название сайта на русскоязычное
Маркетплейс Wildberries сменил название своего сайта на русскоязычное "Ягодки", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T12:37
2022-08-15T18:13
wildberries
новости компаний - экономика
экономика
россия
татьяна бакальчук
технологии
интернет
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Маркетплейс Wildberries сменил название своего сайта на русскоязычное "Ягодки", передает корреспондент РИА Новости.Теперь на главной странице расположено новое название, но ссылка, ведущая на нее, осталась прежней. В компании от официальных комментариев отказались.В Wildberries уже допускали, что сменят название. Это произошло в июне, во время "Недели российского ритейла — 2022". Тогда глава Минпромторга Денис Мантуров отметил, что на российском рынке множество компаний с иностранными названиями — так они рассчитывают привлечь больше покупателей. Один из участников дискуссии обратился к гендиректору и основательнице Wildberries Татьяне Бакальчук и сказал, что название ее компании тоже английское, а не "Дикие ягоды". Бакальчук ответила, что в Wildberries подумают над ребрендингом.Wildberries — российский онлайн-ритейлер с оборотом в 844 миллиарда рублей по итогам 2021 года. По данным на начало 2022-го, на маркетплейсе зарегистрировано свыше 500 тысяч предпринимателей и компаний.
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wildberries, новости компаний - экономика, экономика, россия, татьяна бакальчук, технологии, интернет
Wildberries, Новости компаний - Экономика, Экономика, Россия, Татьяна Бакальчук, Технологии, Интернет
12:37 15.08.2022 (обновлено: 18:13 15.08.2022)
 
Wildberries сменил название сайта на русскоязычное

Маркетплейс Wildberries сменил название своего сайта на русскоязычное "Ягодки"

© РИА НовостиГлавная страница сайта wildberries.ru "Ягодки" на экране монитора
Главная страница сайта wildberries.ru Ягодки на экране монитора - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости
Главная страница сайта wildberries.ru "Ягодки" на экране монитора
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Маркетплейс Wildberries сменил название своего сайта на русскоязычное "Ягодки", передает корреспондент РИА Новости.
Теперь на главной странице расположено новое название, но ссылка, ведущая на нее, осталась прежней. В компании от официальных комментариев отказались.
Пункт выдачи Wildberries в Москве - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
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Wildberries запустит сервис для защиты от контрафакта
В Wildberries уже допускали, что сменят название. Это произошло в июне, во время "Недели российского ритейла — 2022". Тогда глава Минпромторга Денис Мантуров отметил, что на российском рынке множество компаний с иностранными названиями — так они рассчитывают привлечь больше покупателей. Один из участников дискуссии обратился к гендиректору и основательнице Wildberries Татьяне Бакальчук и сказал, что название ее компании тоже английское, а не "Дикие ягоды". Бакальчук ответила, что в Wildberries подумают над ребрендингом.
Wildberries — российский онлайн-ритейлер с оборотом в 844 миллиарда рублей по итогам 2021 года. По данным на начало 2022-го, на маркетплейсе зарегистрировано свыше 500 тысяч предпринимателей и компаний.
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WildberriesНовости компаний - ЭкономикаЭкономикаРоссияТатьяна БакальчукТехнологииИнтернет
 
 
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