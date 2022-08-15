https://ria.ru/20220815/vzryv-1809656269.html
В Сербии на оборонном предприятии прогремел взрыв
В Сербии на оборонном предприятии прогремел взрыв - РИА Новости, 15.08.2022
В Сербии на оборонном предприятии прогремел взрыв
В одном из цехов оборонного предприятия "Крушик" в Сербии прогремел взрыв, передает Национальное радио и телевидение. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T12:18
2022-08-15T12:18
2022-08-15T15:53
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БЕЛГРАД, 15 авг — РИА Новости. В одном из цехов оборонного предприятия "Крушик" в Сербии прогремел взрыв, передает Национальное радио и телевидение.Фабрика находится в городе Валево, в 100 километрах к юго-западу от Белграда. Это одно из крупнейших оборонных предприятий страны.Как уточнили в сербском Минобороны, взрыв произошел в капсюльном цехе в 07:05 утра."Одна сотрудница была ранена, когда <…> во время нанесения лака на капсюль, который находился в транспортной упаковке на рабочем столе, произошла активация капсюля и детонация", — рассказали в ведомстве.Пострадавшую срочно доставили в больницу Валево.Сообщалось, что ранения получила и другая женщина, которая находилась в том же цехе, но позже выяснилось, что она не пострадала."Она из-за шока от детонации осмотрена в валевской больнице и после осмотра отпущена домой", — добавили в Минобороны.На месте проходит расследование. Руководство предприятия создало специальную комиссию для выяснения причин и обстоятельств произошедшего.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, белград (город), сербия
В мире, Белград (город), Сербия
12:18 15.08.2022 (обновлено: 15:53 15.08.2022)
В Сербии на оборонном предприятии прогремел взрыв
В Сербии на оборонном предприятии "Крушик" прогремел взрыв, ранены две сотрудницы
БЕЛГРАД, 15 авг — РИА Новости.
В одном из цехов оборонного предприятия "Крушик" в Сербии прогремел взрыв, передает
Национальное радио и телевидение.
Фабрика находится в городе Валево, в 100 километрах к юго-западу от Белграда
. Это одно из крупнейших оборонных предприятий страны.
Как уточнили в сербском Минобороны, взрыв произошел в капсюльном цехе в 07:05 утра.
"Одна сотрудница была ранена, когда <…> во время нанесения лака на капсюль, который находился в транспортной упаковке на рабочем столе, произошла активация капсюля и детонация", — рассказали в ведомстве.
Пострадавшую срочно доставили в больницу Валево.
Сообщалось, что ранения получила и другая женщина, которая находилась в том же цехе, но позже выяснилось, что она не пострадала.
"Она из-за шока от детонации осмотрена в валевской больнице и после осмотра отпущена домой", — добавили в Минобороны.
На месте проходит расследование. Руководство предприятия создало специальную комиссию для выяснения причин и обстоятельств произошедшего.