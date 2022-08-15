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В Сербии на оборонном предприятии прогремел взрыв

В Сербии на оборонном предприятии прогремел взрыв - РИА Новости, 15.08.2022

В Сербии на оборонном предприятии прогремел взрыв

В одном из цехов оборонного предприятия "Крушик" в Сербии прогремел взрыв, передает Национальное радио и телевидение. РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T12:18

2022-08-15T12:18

2022-08-15T15:53

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БЕЛГРАД, 15 авг — РИА Новости. В одном из цехов оборонного предприятия "Крушик" в Сербии прогремел взрыв, передает Национальное радио и телевидение.Фабрика находится в городе Валево, в 100 километрах к юго-западу от Белграда. Это одно из крупнейших оборонных предприятий страны.Как уточнили в сербском Минобороны, взрыв произошел в капсюльном цехе в 07:05 утра."Одна сотрудница была ранена, когда <…> во время нанесения лака на капсюль, который находился в транспортной упаковке на рабочем столе, произошла активация капсюля и детонация", — рассказали в ведомстве.Пострадавшую срочно доставили в больницу Валево.Сообщалось, что ранения получила и другая женщина, которая находилась в том же цехе, но позже выяснилось, что она не пострадала."Она из-за шока от детонации осмотрена в валевской больнице и после осмотра отпущена домой", — добавили в Минобороны.На месте проходит расследование. Руководство предприятия создало специальную комиссию для выяснения причин и обстоятельств произошедшего.

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Владимир Лаврентьев

в мире, белград (город), сербия