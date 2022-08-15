Рейтинг@Mail.ru
Депутат от эсеров ответил на вопрос о выдвижении на президентские выборы - РИА Новости, 15.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220815/vybory-1809717393.html
Депутат от эсеров ответил на вопрос о выдвижении на президентские выборы
Депутат от эсеров ответил на вопрос о выдвижении на президентские выборы - РИА Новости, 15.08.2022
Депутат от эсеров ответил на вопрос о выдвижении на президентские выборы
"Справедливая Россия – За правду" пока не обсуждает вопросы, связанные с президентскими выборами, заявил РИА Новости член президиума центрального совета партии... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T14:34
2022-08-15T14:35
партия "справедливая россия - за правду"
политика
захар прилепин
россия
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750498661_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_802136a89913251fb8fc12f1f8150ecc.jpg
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. "Справедливая Россия – За правду" пока не обсуждает вопросы, связанные с президентскими выборами, заявил РИА Новости член президиума центрального совета партии Олег Нилов.Ранее газета "Ведомости" написала, что сопредседатель партии "Справедливая Россия – За правду" Захар Прилепин готовится принять участие в следующих президентских выборах. В пресс-службе политика ранее сообщили РИА Новости, что он сосредоточен на вопросах, связанных со спецоперацией, а не на предвыборной гонке."Нет, не обсуждался этот вопрос, поэтому все, что касается этой информации – к Захару Прилепину", - сказал Нилов.Кроме того, член президиума центрального совета партии, первый замруководителя фракции в ГД Дмитрий Гусев отметил, что партия сейчас сосредоточена на помощи Донбассу, президентские выборы, по его словам, также не обсуждались.Гусев добавил, что на данный момент в партии не проходили совещания по данному вопросу."Мы еще, как партия, о президентских выборах не думали вообще, никаких у нас не было закрытых или открытых совещаний, никаких вопросов в повестке не было", - сообщил парламентарий.
https://ria.ru/20220728/kprf-1805501081.html
https://ria.ru/20220811/vizy-1808863293.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750498661_60:0:2791:2048_1920x0_80_0_0_b6f0ee0add664a50633219b3e8c619b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
партия "справедливая россия - за правду", политика, захар прилепин, россия, госдума рф
Партия "Справедливая Россия - за правду", Политика, Захар Прилепин, Россия, Госдума РФ
14:34 15.08.2022 (обновлено: 14:35 15.08.2022)
 
Депутат от эсеров ответил на вопрос о выдвижении на президентские выборы

Депутат Нилов: "Справедливая Россия – За правду" пока не обсуждает президентские выборы

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМикрофон партии "Справедливая Россия - За Правду"
Микрофон партии Справедливая Россия - За Правду - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Микрофон партии "Справедливая Россия - За Правду". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. "Справедливая Россия – За правду" пока не обсуждает вопросы, связанные с президентскими выборами, заявил РИА Новости член президиума центрального совета партии Олег Нилов.
Ранее газета "Ведомости" написала, что сопредседатель партии "Справедливая Россия – За правду" Захар Прилепин готовится принять участие в следующих президентских выборах. В пресс-службе политика ранее сообщили РИА Новости, что он сосредоточен на вопросах, связанных со спецоперацией, а не на предвыборной гонке.
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
28 июля, 10:14
Зюганов назвал условие объединения с эсерами
"Нет, не обсуждался этот вопрос, поэтому все, что касается этой информации – к Захару Прилепину", - сказал Нилов.
Кроме того, член президиума центрального совета партии, первый замруководителя фракции в ГД Дмитрий Гусев отметил, что партия сейчас сосредоточена на помощи Донбассу, президентские выборы, по его словам, также не обсуждались.
"Вообще нет обсуждения президентских выборов, мы сейчас занимаемся всей партией Донбассом, помощью Донбассу. Мы занимаемся подготовкой альтернативного бюджета на следующий год. Вот на этом мы сосредоточили все свои усилия, а о президентских выборах мы не думали пока совсем", - уточнил он в беседе с РИА Новости.
Гусев добавил, что на данный момент в партии не проходили совещания по данному вопросу.
"Мы еще, как партия, о президентских выборах не думали вообще, никаких у нас не было закрытых или открытых совещаний, никаких вопросов в повестке не было", - сообщил парламентарий.
Руководитель фракции Справедливая Россия Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
11 августа, 13:35
Миронов назвал возможность запрета на выдачу шенгенских виз моментом истины
 
Партия "Справедливая Россия - за правду"ПолитикаЗахар ПрилепинРоссияГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала