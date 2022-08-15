https://ria.ru/20220815/vybory-1809717393.html

Депутат от эсеров ответил на вопрос о выдвижении на президентские выборы

Депутат от эсеров ответил на вопрос о выдвижении на президентские выборы - РИА Новости, 15.08.2022

Депутат от эсеров ответил на вопрос о выдвижении на президентские выборы

"Справедливая Россия – За правду" пока не обсуждает вопросы, связанные с президентскими выборами, заявил РИА Новости член президиума центрального совета партии... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T14:34

2022-08-15T14:34

2022-08-15T14:35

партия "справедливая россия - за правду"

политика

захар прилепин

россия

госдума рф

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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. "Справедливая Россия – За правду" пока не обсуждает вопросы, связанные с президентскими выборами, заявил РИА Новости член президиума центрального совета партии Олег Нилов.Ранее газета "Ведомости" написала, что сопредседатель партии "Справедливая Россия – За правду" Захар Прилепин готовится принять участие в следующих президентских выборах. В пресс-службе политика ранее сообщили РИА Новости, что он сосредоточен на вопросах, связанных со спецоперацией, а не на предвыборной гонке."Нет, не обсуждался этот вопрос, поэтому все, что касается этой информации – к Захару Прилепину", - сказал Нилов.Кроме того, член президиума центрального совета партии, первый замруководителя фракции в ГД Дмитрий Гусев отметил, что партия сейчас сосредоточена на помощи Донбассу, президентские выборы, по его словам, также не обсуждались.Гусев добавил, что на данный момент в партии не проходили совещания по данному вопросу."Мы еще, как партия, о президентских выборах не думали вообще, никаких у нас не было закрытых или открытых совещаний, никаких вопросов в повестке не было", - сообщил парламентарий.

https://ria.ru/20220728/kprf-1805501081.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

партия "справедливая россия - за правду", политика, захар прилепин, россия, госдума рф