https://ria.ru/20220815/vybory-1809717393.html
Депутат от эсеров ответил на вопрос о выдвижении на президентские выборы
Депутат от эсеров ответил на вопрос о выдвижении на президентские выборы - РИА Новости, 15.08.2022
Депутат от эсеров ответил на вопрос о выдвижении на президентские выборы
"Справедливая Россия – За правду" пока не обсуждает вопросы, связанные с президентскими выборами, заявил РИА Новости член президиума центрального совета партии... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T14:34
2022-08-15T14:34
2022-08-15T14:35
партия "справедливая россия - за правду"
политика
захар прилепин
россия
госдума рф
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. "Справедливая Россия – За правду" пока не обсуждает вопросы, связанные с президентскими выборами, заявил РИА Новости член президиума центрального совета партии Олег Нилов.Ранее газета "Ведомости" написала, что сопредседатель партии "Справедливая Россия – За правду" Захар Прилепин готовится принять участие в следующих президентских выборах. В пресс-службе политика ранее сообщили РИА Новости, что он сосредоточен на вопросах, связанных со спецоперацией, а не на предвыборной гонке."Нет, не обсуждался этот вопрос, поэтому все, что касается этой информации – к Захару Прилепину", - сказал Нилов.Кроме того, член президиума центрального совета партии, первый замруководителя фракции в ГД Дмитрий Гусев отметил, что партия сейчас сосредоточена на помощи Донбассу, президентские выборы, по его словам, также не обсуждались.Гусев добавил, что на данный момент в партии не проходили совещания по данному вопросу."Мы еще, как партия, о президентских выборах не думали вообще, никаких у нас не было закрытых или открытых совещаний, никаких вопросов в повестке не было", - сообщил парламентарий.
https://ria.ru/20220728/kprf-1805501081.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
партия "справедливая россия - за правду", политика, захар прилепин, россия, госдума рф
Партия "Справедливая Россия - за правду", Политика, Захар Прилепин, Россия, Госдума РФ
14:34 15.08.2022 (обновлено: 14:35 15.08.2022)
Депутат от эсеров ответил на вопрос о выдвижении на президентские выборы
Депутат Нилов: "Справедливая Россия – За правду" пока не обсуждает президентские выборы
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. "Справедливая Россия – За правду" пока не обсуждает вопросы, связанные с президентскими выборами, заявил РИА Новости член президиума центрального совета партии Олег Нилов.
Ранее газета "Ведомости" написала, что сопредседатель партии "Справедливая Россия – За правду" Захар Прилепин
готовится принять участие в следующих президентских выборах. В пресс-службе политика ранее сообщили РИА Новости, что он сосредоточен на вопросах, связанных со спецоперацией, а не на предвыборной гонке.
"Нет, не обсуждался этот вопрос, поэтому все, что касается этой информации – к Захару Прилепину", - сказал Нилов.
Кроме того, член президиума центрального совета партии, первый замруководителя фракции в ГД Дмитрий Гусев отметил, что партия сейчас сосредоточена на помощи Донбассу, президентские выборы, по его словам, также не обсуждались.
"Вообще нет обсуждения президентских выборов, мы сейчас занимаемся всей партией Донбассом, помощью Донбассу. Мы занимаемся подготовкой альтернативного бюджета на следующий год. Вот на этом мы сосредоточили все свои усилия, а о президентских выборах мы не думали пока совсем", - уточнил он в беседе с РИА Новости.
Гусев добавил, что на данный момент в партии не проходили совещания по данному вопросу.
"Мы еще, как партия, о президентских выборах не думали вообще, никаких у нас не было закрытых или открытых совещаний, никаких вопросов в повестке не было", - сообщил парламентарий.