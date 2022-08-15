https://ria.ru/20220815/vsu-1809679712.html

В Херсонской и Запорожской областях задержали более 50 пособников ВСУ

В Херсонской и Запорожской областях задержали более 50 пособников ВСУ - РИА Новости, 15.08.2022

В Херсонской и Запорожской областях задержали более 50 пособников ВСУ

Росгвардия в Херсонской и Запорожской областях за неделю задержала более 50 пособников украинских силовиков и военных, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T13:10

2022-08-15T13:10

2022-08-15T13:10

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запорожская область

вооруженные силы украины

служба безопасности украины

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Росгвардия в Херсонской и Запорожской областях за неделю задержала более 50 пособников украинских силовиков и военных, сообщает пресс-служба ведомства."За неделю в Херсонской и Запорожской областях военнослужащие и сотрудники Росгвардии задержали более 50 человек, причастных к деятельности националистических организаций, СБУ и ВСУ", - говорится в релизе.Добавляется, что за тот же период росгвардейцы нашли 14 тайников. Из незаконного оборота изъяты, в частности, свыше 50 единиц огнестрельного оружия, в том числе пистолеты американского производства, около сотни ручных гранат и запалов к ним, порядка 150 минных взрывателей, а также радиостанции и GPS иностранного производства,

https://ria.ru/20220815/zapad-1809507856.html

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в мире, запорожская область, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), gps