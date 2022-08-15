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В Херсонской и Запорожской областях задержали более 50 пособников ВСУ
В Херсонской и Запорожской областях задержали более 50 пособников ВСУ - РИА Новости, 15.08.2022
В Херсонской и Запорожской областях задержали более 50 пособников ВСУ
Росгвардия в Херсонской и Запорожской областях за неделю задержала более 50 пособников украинских силовиков и военных, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T13:10
2022-08-15T13:10
2022-08-15T13:10
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Росгвардия в Херсонской и Запорожской областях за неделю задержала более 50 пособников украинских силовиков и военных, сообщает пресс-служба ведомства."За неделю в Херсонской и Запорожской областях военнослужащие и сотрудники Росгвардии задержали более 50 человек, причастных к деятельности националистических организаций, СБУ и ВСУ", - говорится в релизе.Добавляется, что за тот же период росгвардейцы нашли 14 тайников. Из незаконного оборота изъяты, в частности, свыше 50 единиц огнестрельного оружия, в том числе пистолеты американского производства, около сотни ручных гранат и запалов к ним, порядка 150 минных взрывателей, а также радиостанции и GPS иностранного производства,
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в мире, запорожская область, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), gps
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), GPS
В Херсонской и Запорожской областях задержали более 50 пособников ВСУ
Росгвардия задержала в Херсонской и Запорожской областях более 50 пособников ВСУ